【葉山うみのホテル】10月19日、音楽イベント umi conexion “Hayamatic!” 2025開催

葉山うみのホテル（運営 シマダハウス株式会社：東京都渋谷区、代表：島田成年）は、ユーマ株式会社（東京都港区、代表：弘石雅和）とともに、2025年10月19日（日）、恒例の音楽イベントumi conexion “Hayamatic!” 2025を開催します。

umi conexion “Hayamatic!”は、葉山うみのホテル ロビーラウンジ(SANDBAR)で、穏やかな空間を彩るサウンドと心地よいビートが織りなすひとときを楽しめる音楽イベントです。

◆umi conexion “Hayamatic!”

2022年9月に初開催し、今回で5回目となるバレアリックスタイルの音楽イベントです。海を臨む葉山うみのホテルのラウンジにて、多彩なアーティスト・DJによる海にぴったりな音楽を楽しめます。バレアリックは、スペインのバレアレス諸島、特にイビサ島で生まれた、自由で心地よい音楽やDJのスタイルです。オープンマインドな精神とチルアウトな雰囲気を特徴とし、アンビエント、ハウス、ジャズ、ロックなどジャンルや年代に囚われない様々な音楽を心地よいサウンドでプレイします。

公式HP: https://www.hayamatic.com/(https://www.hayamatic.com/)

Facebook: https://www.facebook.com/Hayamatic

Instagram: https://www.instagram.com/hayamatic(https://www.instagram.com/hayamatic)

イベントに合わせて、葉山うみのホテルでは入場料込の特別宿泊プランを9室限定で販売いたします。

葉山うみのホテル【9部屋限定 ご宿泊プランのご案内】

イベント入場料込みで、葉山うみのホテルに特別価格でご宿泊いただけるお得なプランを9部屋限定でご用意しています。さらにご宿泊特典として、イベント終了後の出演アーティストと一緒に乾杯できるアフターパーティにご招待します。

・イベント入場料、アフターパーティ参加特典、朝食付き

・いずれもオーシャンビューのお部屋です。

▼お申し込みはこちらから

Peatix： https://hayamatic2025stay.peatix.com/

【開催概要】

日時：2025年10月19日(日) 15:00～21:00

場所：葉山うみのホテル https://www.umino-hotel.com(https://www.umino-hotel.com)

〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町 堀内251-1

【出演アーティスト】

【ご参加方法】

Mixmaster MorrisLUNASUN (Haruo Chikada, OMB)[表: https://prtimes.jp/data/corp/46799/table/248_1_e725eacecc74cb38f9f7900e51feef46.jpg?v=202509040127 ]

料金： 前売り券3,000円/当日券3,500円/葉山・逗子在住者限定ローカル割引2,500円

▼e+またはPeatixより前売り券をご購入ください。

e+ (イープラス)： https://eplus.jp/sf/detail/4395140001-P0030001

Peatix（ピーティックス）： https://hayamatic2025.peatix.com/

※いずれもスタンディング、ウェルカムドリンク付き。

※小学生以下のお子様のご入場は無料です。

※会場キャパシティの上限に達した際には当日券が販売中止となる場合があります。

※ローカル割引ご購入の方は、当日受付にて身分証明書をご提示ください。

過去イベントの様子

◆ユーマ株式会社 https://www.umaa.net/(https://www.umaa.net/)

国内外の音楽とアート(メディアアート、ファッション、アニメ、ゲーム、マンガ、ガジェット等)をUniteしていく新しいカタチのレコード会社です。クラブ / エレクトロニック・ミュージックからインターネット発ボーカロイド/アニメソング・プロデューサーまで、クオリティー・ミュージックをジャンルレスに展開しています。

◆葉山うみのホテル

“うみにあいにいく”をコンセプトにしたライフスタイル型リゾートホテル。美しい水平線を一望できる客室や、グループで楽しめる「Bunk room」など、多彩な滞在スタイルをご用意しています。最上階の人工温泉「Horizon Onsen」では、湯に浸かりながら江の島や富士山を望む贅沢な時間を。1階「SANDBAR」では地元食材を使った料理やカクテルを楽しめ、宿泊以外の方も利用可能。都心から約1時間で、海と夕日が織りなす特別なひとときをお届けします。

葉山うみのホテル概要

電 話 ： 046-854-7411

所 在 地 ： 〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内251-1

交 通 ： 電車／新宿駅から湘南新宿線で逗子駅まで約1時間。逗子駅から京急バスで「清浄寺」バス停まで約7分。清浄寺バス停から徒歩すぐ。

運 営 会 社 ： シマダハウス株式会社

客 室 構 成 ： 客室20室、BUNKROOM(キャビンタイプ)41室

料 金 ： 客室 1室2名 14,000円～ ／ BUNKROOM 1室1名 5,800円～

ウェブサイトURL：https://www.umino-hotel.com/

Instagram：https://www.instagram.com/hayama_uminohotel/

X（エックス）：https://twitter.com/umino_hotel

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EBxKExw-ohc ]

葉山うみのホテルイメージムービー

シマダグループについて

詳細を見る :https://www.umino-hotel.com/

シマダグループ株式会社は、1952年世田谷区にある一軒の精米店から始まりました。飲食事業をはじめ、不動産・建築事業、介護事業・ホテル事業・保育事業・旅行事業・酒造事業。ほんのひとときから、一生涯まで。その時間が「いい時間（とき）」になるように、人生に寄り添う幅広い事業を展開しています。

■シマダグループの音楽イベントと相性の良い会場

蔵元SAKE＆GALLERY（石垣島）seven x seven 石垣（運営受託）ピレネー（軽井沢）その他のシマダグループのホテル :https://shimadahouse.co.jp/business/hotel/

＜本社概要＞

社名：シマダグループ株式会社

代表： 代表取締役社長 島田 成年

本社所在地：東京都渋谷区代々木3丁目22－7新宿文化クイントビル 14F

URL：https://shimadahouse.co.jp/