昨年デビュー25周年を迎えたCrystal Kay、初のUSツアー成功の勢いそのままに、Global Superfan Platform「Weverse」に公式コミュニティをオープン！

株式会社HYBE JAPAN- 昨年デビュー25周年を迎えたCrystal Kay、Global Superfan Platform「Weverse」に公式コミュニティを本日9月4日にオープン！- コミュニティオープンを記念し、ハッシュタグ投稿で「サイン入りチェキ」が当たるプレゼントキャンペーンも開催！

Global Superfan Platform 「Weverse（読み：ウィバース）」は、ソロアーティストとして活躍するCrystal Kayの公式コミュニティ「Crystal Kay」を本日9月4日（木）にオープンしました。また、2025年9月9日（火）15:00に、限定コンテンツなどが楽しめるDigital Membershipも開設します。

昨年デビュー25周年を迎え、今年8月には自身初となるUSツアー（7都市7公演）を成功に収めるなど、精力的にグローバルな活動を展開するCrystal Kay。新たにオープンするWeverse公式コミュニティは、国内外のファンとよりリアルタイムで親密なコミュニケーションを図るための新たな拠点となります。

今後は、最新情報はもちろん、ここでしか見られない本人の投稿や写真、動画などを通じて、アーティストの素顔や想いをファンの皆様へ直接お届けしていきます。

25周年を迎え、さらに進化を続けるCrystal Kayの今後の活動にご期待ください。また、Weverseは、今後ともファン体験を拡張し、アーティストの活動を多角的にサポートするプラットフォームとしての価値をさらに高めていきます。

■Weverse「Crystal Kay」コミュニティ 概要

- オープン日時：2025年9月4日（木） 正午- コミュニティページ：http://www.weverse.io/crystalkay- 内容Crystal Kay公式コミュニティ：Crystal Kayの投稿が閲覧でき、ファン同士の交流も可能な無料コミュニティDigital Membership：9月9日（火）開設予定。会員限定コンテンツなど、より深く楽しめる有料サービス

コミュニティのオープンを記念し、抽選でサイン入りチェキが当たるキャンペーンを開催します。皆様からの奮ってのご参加をお待ちしています。

■「Crystal Kay」Weverseコミュニティオープン記念キャンペーン

- 概要：Crystal KayのWeverse公式コミュニティにハッシュタグ「#WELCOME_CrystalKay」をつけて歓迎メッセージを投稿した方の中から、抽選で3名様にサイン入りチェキをプレゼントします。- 開催期間：2025年9月5日（金）12:00 ～ 9月19日（金）23:59- プレゼント内容：Crystal Kay サイン入りチェキ（3名様）

■「Crystal Kay」プロフィール

1999 年 「Eternal Memories」 でデビュー。

2002 年 10月に発売した 3rd アルバム 『almost seventeen』（オリコンチャート初登場 2位）収録の「Boyfriend -partII-」 「恋におちたら」 などのヒット曲で大ブレイク。J-POP だけにとらわれず R&B, HIP HOP など多様性を広げ「CK サウンド」を確立。

USの大物プロデューサー、ジャム＆ルイス制作曲「Kirakuni」やライオネル・リッチーとの「Endless Love」（カバー）など海外の有名アーティストとの作品もリリース。人種、性別、年齢を超えたアーティストへと更なる進化を遂げている。

近年は 2019 年・2022 年に上演されたブロードウェイミュージカル「ピピン」に出演、第 27 回 読売演劇大賞 優秀女優賞受賞。2023 年映画 「⽩鍵と⿊鍵の間に」への出演、2024 年 8月～9月には日米合作ブロードウェイミュージカル「RENT」に出演するなど、演技にも力を入れているほか、バラエティー番組に多数出演する等、さらに活躍の場を広げている。

2024 年 7月1日にデビュー25周年を迎え、11月に最新曲「Love Myself」をリリース。12月には地元・横浜 KT Zepp Yokohama にて、25周年LIVE 「CK ニーゴー～25 TH ANNIVERSARY」を開催。韓国から、BoA・日本からは m-flo がゲスト出演し、満員御礼の大盛況でファンと共に25周年をお祝いした。

2025 年 6 月に初のオールタイム BEST盤「ALL TIME BEST 25th Anniversary」をリリース。8 月には、自身初となる US ツアー（7都市・7公演）を成功させた。

【Crystal Kay関連URL】

Crystal Kay YouTube チャンネル：https://youtube.com/@crystalkay.official

Instagram：https://www.instagram.com/crystalkayofficial/

X：https://x.com/CKAY26

TikTok：https://www.tiktok.com/@crystalkayofficial?lang=ja-JP

facebook：https://www.facebook.com/CrystalKay

Weverseは、アーティストとファンの皆様がより緊密に、そしてグローバルに繋がるための革新的なサービスを提供し、ファン体験の拡張とアーティスト活動の多角的なサポートを通じてプラットフォームとしての価値をさらに高めてまいります。

【Weverse関連URL】

Weverse「Crystal Kay」コミュニティ：http://www.weverse.io/crystalkay

Weverseアプリダウンロード：https://go.weverse.io/qt3S/wrzilrqp

Weverse公式X：https://x.com/weverseofficial（@weverseofficial）

Weverse公式Instagram：https://www.instagram.com/weverseofficial/

Weverse Japan公式X：https://x.com/weverse_japan（@weverse_japan）

【Weverse Companyについて】

Weverse Companyは、顧客体験の拡張を通じたファンダム文化の革新をビジョンにしているグローバルファンダムプラットフォーム企業です。2019年6月、ファンダムコミュニティプラットフォーム「Weverse」とコマースプラットフォーム「Weverse Shop」を立ち上げました。Weverseはアーティストと全世界のファンが交流するコミュニティサービスから、ファンのためのメディアコンテンツ提供、アーティスト公式商品(MD)を販売するWeverse Shopの顧客サービスまで、アーティストを愛するファンが必要とするすべてのファン活動を支援しています。Weverseは現在、170組以上の国内外アーティストやオーディションプログラムの公式コミュニティを運営しています。Naver V LIVE事業部を譲受し、2022年7月に「Weverse LIVE」機能を導入して新しくなったWeverseは、持続的なサービスの高度化を通じてグローバルファンダム文化をより新しく便利にする「ファンダムライフプラットフォーム」へと進化していく計画です。