Desktop Mate DLC「夏色花梨」本日リリース！高木美佑さん録り下ろしボイス収録、夏服・冬服で髪型も変化

株式会社インフィニットループ

株式会社インフィニットループ(本社：北海道札幌市、代表取締役社長：小野真弘)は、デスクトップマスコットプラットフォーム「Desktop Mate」の新DLCとして、音声合成ソフトキャラクター「夏色花梨(https://store.steampowered.com/app/3929250/)」を本日2025年9月4日(木)よりSteamにてリリースいたしました。

本DLCはTOKYO6 ENTERTAINMENTの音声合成ソフトキャラクターシリーズの第2弾となります。キャラクターボイスを担当する声優・高木美佑さん(81プロデュース所属)による録り下ろしボイスと、オリジナルモーションを収録。夏服(ポニーテール)・冬服(ツインテール)の2種類の衣装を自由に切り替えながら、Desktop Mateならではの新しい夏色花梨の魅力をお楽しみいただけます。

夏色花梨の動きを動画でチェック！

Desktop Mateならではの夏色花梨の魅力を動画でご紹介。髪型が変わる夏服・冬服の切り替えや、エカテリーナの登場シーンなど、見どころをピックアップしました。

- 夏服Ver.：https://youtu.be/40ql3eiCLN8- 冬服Ver.：https://youtu.be/ErbPwWsd8JM夏服と冬服で変わる髪型！季節に合わせて楽しめる2つの夏色花梨

夏色花梨の最大の特徴は、衣装によって髪型が変化すること。夏服では爽やかなポニーテール、冬服ではツインテールと、それぞれ異なる魅力を楽しめます。いつでも自由に衣装を切り替えられるので、季節や気分に合わせてお好みの夏色花梨と一緒に過ごすことができます。

高木美佑さんによる豊富な録り下ろしボイス

本DLCでは夏色花梨の声を担当する高木美佑さんによるDesktop Mateオリジナルセリフを収録。Desktop Mate上での多彩な動きや表情変化に合わせ、たくさんおしゃべりする夏色花梨をお楽しみいただけます。

エカテリーナも一緒に登場！充実のアラーム機能

本DLC限定機能として、夏色花梨の公式マスコット「エカテリーナ」が実装されました。アラーム通知時にはエカテリーナが登場し、かわいく時間をお知らせします。

ファン必見！こだわりの演出と仕掛け

エカテリーナが登場するアラーム通知

夏色花梨ファンの皆様に向けた特別な要素も満載です。

第四回小樽潮風高校文化祭「しおばな祭」に出展決定

- 一緒にハートのポーズ：ファンにはおなじみのあのポーズも実装- 特別なエフェクト：なでなですると夏色花梨カラーのハートとロゴが出現- 豊富な表情変化：喜び、驚き、照れなど、多彩な表情でコミュニケーション- 夏服・冬服の切り替え：いつでも好きな衣装を選択可能（※モーションは共通仕様となります）Desktop Mate 夏色花梨 イメージハートポーズエフェクト

株式会社インフィニットループは2025年9月6日(土)に北海道小樽市で開催される第四回小樽潮風高校文化祭「しおばな祭」に出展いたします。

出展内容：

- Desktop Mateの夏色花梨と小春六花の体験デモ- ダウンロードカード販売(夏色花梨・小春六花 各2,200円)※Steam製品コード付き、プラスチック製オリジナルデザインカード- オリジナルステッカー・フライヤーの配布(小春六花・夏色花梨・花隈千冬の3人全員デザイン)

会場グッズ :

Desktop Mateとは

ダウンロードカードフライヤーオリジナルステッカー- 開催日時：2025年9月6日(土) 14:00～17:00- 会場：小樽経済センタービル 4階ホール(北海道小樽市稲穂2-22-1、小樽駅下車徒歩2分)- 公式サイト：https://shiokazehs.jp/

Desktop Mate(デスクトップメイト)は、あなたのPCデスクトップに、かわいいキャラクターたちが寄り添う次世代のデスクトップマスコットプラットフォームです。最新の3D技術を駆使した美麗なグラフィックで、公式監修のもと制作された高クオリティーなキャラクターたちがデスクトップ上で魅力的に動き回ります。

ウィンドウの上に座ったり、ウィンドウ間をジャンプしたり、マウスカーソルと戯れたりと、愛らしい仕草であなたのデスクトップライフを楽しく彩ります。キャラクターたちと触れ合うことで、まるで本当にそこにいるかのような体験を提供します。

すべての機能は仕事や作業の邪魔にならないよう慎重に設計されており、長時間使用しても快適にお楽しみいただけます。DLCには公式ライセンスのもと様々な人気キャラクターが続々登場予定。デスクトップの新しい仲間たちをぜひお楽しみください！

今後の展開

同じくTOKYO6 ENTERTAINMENTの「花隈千冬」のDLCも現在鋭意制作中です。今後も『巡音ルカ』『超絶最かわてんしちゃん』など、様々な人気キャラクターのDLCリリースを予定しています。Desktop Mateは今後も多彩なコラボレーションを展開し、デスクトップライフをより豊かに彩ってまいります。

製品情報

- 製品名：Desktop Mate 「夏色花梨」(DLC)- リリース日：2025年9月4日(木)- 価格：2,200円(税込)＜夏服＋冬服 2衣装セット＞- 対応OS：Windows 10/11(64bit)- 対応言語：日本語・英語- 配信プラットフォーム：Steam- Steam URL- - Desktop Mate：https://store.steampowered.com/app/3301060/Desktop_Mate/- - Desktop Mate 夏色花梨 DLC：https://store.steampowered.com/app/3929250/- 公式サイト：https://infiniteloop.co.jp/desktopmate/- 公式Xアカウント：https://x.com/desktop_mateシステム要件- メモリ：8GB RAM 以上- プロセッサー：Intel Core i5-8250U / AMD Ryzen 3 3300U 以上- グラフィック：Intel UHD Graphics 730 / Radeon VEGA 8 以上- ストレージ：500MB の空き容量

※動作にはGPUもしくはGPU内蔵型CPUが必要です

本件に関するお問い合わせ先・会社概要

【インフィニットループとは】

- 会社名：株式会社インフィニットループ- 所在地：北海道札幌市中央区北一条東四丁目1番地1 サッポロファクトリー1条館- 代表者：代表取締役社長 小野真弘- URL : https://infiniteloop.co.jp/

北海道札幌市と宮城県仙台市に拠点を置くシステム開発会社です。ゲームやスマートフォン向けアプリ、VR/AR/MR、Webシステムなどの開発を行っています。2007年に北海道札幌市で創業し、東京を中心に全国の仕事を行っています。社是は「最先端の最後尾を独走する」で、アイデアの力で他者の追随を許さない最先端技術を生み出しています。エンジニア人材の育成にも取り組んでおり、情報技術やプログラミング分野において、次世代のエンジニア人材の育成を目指し、専門スキルの研修や若手エンジニアの成長支援に取り組んでいます。

本件に関するお問い合わせは desktopmate@infiniteloop.co.jp へお願いいたします。

【音声合成ソフトキャラクター「夏色花梨」とは？】

夏色花梨は歌唱音声合成ソフト「Synthesizer V AI」、及びテキスト読み上げ音声合成ソフト「CeVIO AIトークボイス」「VoiSona Talk」「VOICEPEAK」の音声ライブラリとして展開しているキャラクターです。

〇 夏色花梨 -profile- 〇

名前：夏色花梨（なつきかりん / Natsuki Karin）

高校3年生・身長164cm・誕生日9月9日

二次創作イラスト推奨タグ：#花梨ギャラリー

【公式サイト】https://tokyo6.tokyo/natsukikarin/

【公式X】https://x.com/karin_info1

【著作権表記】(C)TOKYO6 ENTERTAINMENT