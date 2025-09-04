【牛角焼肉食堂】秋限定！フードコートで楽しむ“月見焼肉”『月見牛カルビ焼き定食』が新登場







「牛角焼肉食堂」は、国内焼肉チェーン店舗数No.1の牛角がプロデュースするフードコート専門店です。本フェアで販売する「月見牛カルビ焼き定食」は、香ばしく焼き上げた牛カルビに、とろ～り濃厚な卵黄を絡めたコク旨タレで味わう“月見焼肉”。秋の訪れを感じられる一品として、老若男女にお楽しみいただける味わいに仕上げました。気軽に立ち寄れるフードコートで、本格的な焼肉の美味しさと、この時期ならではの特別感をご堪能ください。期間限定「月見牛カルビ焼き定食」 概要■販売期間：2025年9月12日(金)～10月31日(金)■商品名 ：月見牛カルビ焼き定食■販売価格：1,000円（税込1,100円）■販売店舗：全国の牛角焼肉食堂※ただし9月以降にオープンする新店舗では販売しておりません。