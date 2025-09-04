こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【牛角焼肉食堂】秋限定！フードコートで楽しむ“月見焼肉”『月見牛カルビ焼き定食』が新登場
期間限定：2025年9月12日(金)～10月31日(金)
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角焼肉食堂では、2025年9月12日（金）より期間限定で「秋の月見フェア」を開催いたします。
牛角焼肉食堂 について
気軽に鉄板焼肉
焼肉店の味を日常で
「鉄板焼肉定食」は、秘伝ダレで焼き上げたをお肉を熱々の鉄板皿でご提供。タレの香ばしい香りとジュージュー鳴る音が食欲をそそります。「焼肉のタレ」「キムチ」「スープ」もセットのため、焼肉店さながらの体験を定食スタイルで満喫していただけます。看板商品の「熟成カルビ定食」は、30日間熟成させた肉厚のカルビを使用しており、やわらかくてジューシーな肉の旨みが口いっぱいにあふれます。
おすすめメニュー
牛肉と魚介の旨味が凝縮したチゲは、余韻が残る辛さとコクが特徴の自慢の逸品。ごはん、ナムルがセットの定食です。
※店舗によって内容・販売価格が異なることがございます。詳しくは公式ホームページをご覧ください。
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
株式会社レインズインターナショナル
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳
E-mail：pr@reins.co.jp
TEL：045-224-7200
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角焼肉食堂では、2025年9月12日（金）より期間限定で「秋の月見フェア」を開催いたします。
「牛角焼肉食堂」は、国内焼肉チェーン店舗数No.1の牛角がプロデュースするフードコート専門店です。本フェアで販売する「月見牛カルビ焼き定食」は、香ばしく焼き上げた牛カルビに、とろ～り濃厚な卵黄を絡めたコク旨タレで味わう“月見焼肉”。秋の訪れを感じられる一品として、老若男女にお楽しみいただける味わいに仕上げました。気軽に立ち寄れるフードコートで、本格的な焼肉の美味しさと、この時期ならではの特別感をご堪能ください。
期間限定「月見牛カルビ焼き定食」 概要
■販売期間：2025年9月12日(金)～10月31日(金)
■商品名 ：月見牛カルビ焼き定食
■販売価格：1,000円（税込1,100円）
■販売店舗：全国の牛角焼肉食堂
※ただし9月以降にオープンする新店舗では販売しておりません。
期間限定「月見牛カルビ焼き定食」 概要
■販売期間：2025年9月12日(金)～10月31日(金)
■商品名 ：月見牛カルビ焼き定食
■販売価格：1,000円（税込1,100円）
■販売店舗：全国の牛角焼肉食堂
※ただし9月以降にオープンする新店舗では販売しておりません。
牛角焼肉食堂 について
気軽に鉄板焼肉
「牛角焼肉食堂」は、店内カットの新鮮なお肉を熱々の鉄板でご提供する「鉄板焼肉定食」と、焼肉の旨みを余すところなく盛り込んだ「焼肉丼」の専門店です。
ホルモン・ハラミ・豚タンを使用した焼肉店ならではの定食の他、牛角で人気の「梅しそ冷麺」「石鍋豆富チゲ」など幅広いラインナップをご提供しており、気軽にリーズナブルな価格で焼肉気分をお楽しみいただけます。
ホルモン・ハラミ・豚タンを使用した焼肉店ならではの定食の他、牛角で人気の「梅しそ冷麺」「石鍋豆富チゲ」など幅広いラインナップをご提供しており、気軽にリーズナブルな価格で焼肉気分をお楽しみいただけます。
焼肉店の味を日常で
「鉄板焼肉定食」は、秘伝ダレで焼き上げたをお肉を熱々の鉄板皿でご提供。タレの香ばしい香りとジュージュー鳴る音が食欲をそそります。「焼肉のタレ」「キムチ」「スープ」もセットのため、焼肉店さながらの体験を定食スタイルで満喫していただけます。看板商品の「熟成カルビ定食」は、30日間熟成させた肉厚のカルビを使用しており、やわらかくてジューシーな肉の旨みが口いっぱいにあふれます。
おすすめメニュー
■牛カルビ焼き定食
950円（税込1,045円）
脂が美味しい焼肉定番のカルビを、ごはんに合う特製ダレで仕上げました。ごはん、キムチ、スープがセットの定食です。
■ねぎ塩豚カルビ・タン焼き定食
880円（税込968円）
コリっと食感の豚タンにネギを合わせ、豚カルビも楽しめる、満足度の高い定食です。
■旨辛ホルモン・ハラミ丼
980円（税込1,078円）
脂の美味しい大ぶりのホルモンと、肉の旨みを感じるハラミに旨辛ダレを絡めて焼き上げた、ヤミツキになる焼肉丼です。
950円（税込1,045円）
脂が美味しい焼肉定番のカルビを、ごはんに合う特製ダレで仕上げました。ごはん、キムチ、スープがセットの定食です。
■ねぎ塩豚カルビ・タン焼き定食
880円（税込968円）
コリっと食感の豚タンにネギを合わせ、豚カルビも楽しめる、満足度の高い定食です。
■旨辛ホルモン・ハラミ丼
980円（税込1,078円）
脂の美味しい大ぶりのホルモンと、肉の旨みを感じるハラミに旨辛ダレを絡めて焼き上げた、ヤミツキになる焼肉丼です。
■石鍋豆富チゲ定食
980円（税込1,078円）
980円（税込1,078円）
牛肉と魚介の旨味が凝縮したチゲは、余韻が残る辛さとコクが特徴の自慢の逸品。ごはん、ナムルがセットの定食です。
※店舗によって内容・販売価格が異なることがございます。詳しくは公式ホームページをご覧ください。
▼牛角焼肉食堂 公式ホームページ
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
株式会社レインズインターナショナル
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳
E-mail：pr@reins.co.jp
TEL：045-224-7200