見逃せない、アクアワールド・大洗の “秋ならでは”のプログラム「ペンギンのおさんぽタイム」＆秋の「IWASHI LIFE」

公益財団法人いばらき文化振興財団

「サメの飼育種類数日本一」のアクアワールド茨城県大洗水族館（アクアワールド・大洗）では、“さぁ、新世海！”をタグラインに掲げ、水族館の新たな一面をお客様にお見せするために様々な取り組みを行っております。当館では“秋ならでは”の生きものたちによるプログラムを開催いたします。

残暑も吹き飛ばす、元気いっぱいの「ペンギンのおさんぽタイム」

ハードルを跳び越えるフンボルトペンギン

人気プログラム「ペンギンのおさんぽタイム」は、 夏季の“換羽”（羽が抜け換わること）に伴い休止しておりましたが、９月１６日より約３ヵ月半ぶりに開催いたします。当プログラムは、フンボルトペンギンたちの運動不足解消や足裏への刺激を目的に実施しており、約１０羽のペンギンたちが往復１００メートルほどのオーシャンテラス内の通路を歩いていきます。通路の途中には、坂道のコースやハードルが設置され、個性豊かなペンギンたちが、果敢に跳び越えたり、はたまた避けたりして進んでいく様子は、さながら運動会のようです。日ごろのほのぼのとした様子とはまた違った、ペンギンたちの一面をぜひご覧ください。

場 所 ： 驚きの海ゾーン 屋外エリア「オーシャンテラス」

開 催 日 ： ２０２５年９月１６日（火）～

開催時間 ： 日によって異なりますので公式ホームページをご確認ください。

※生物の状況等によりプログラムが変更または中止となる場合がございます。

約２万匹のマイワシによるパフォーマンス、秋の「IWASHI LIFE」

秋の「IWASHI LIFE」

約２万匹のマイワシによるパフォーマンスプログラム「IWASHI LIFE」は９月１６日より秋の演出となります。マイワシは、秋になると冬に迎える産卵のため、関東近海から南下をはじめます。秋の「IWASHI LIFE」では、南の海への旅路を急ぐマイワシたちの力強い群れの動きを再現し、秋を彩る紅葉が風に舞うようなドラマチックな照明と音楽の演出とともにお送りします。

場 所 ： 2・３階 出会いの海ゾーン 「出会いの海の大水槽」

開 催 日 ： ２０２５年９月１６日（火）～１１月中旬頃

開催時間 ： 日によって異なりますので公式ホームページをご確認ください。

※生物の状況等によりプログラムが変更または中止となる場合がございます。

アクアワールド・大洗は、以下の日程におきまして営業時間を延長いたします。

延長営業日： ２０２５年９月１３日（土）・１４日（日）

延長営業時間： ９：００～１９：00（最終入場時間は18：00）