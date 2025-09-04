Taobao、チャイナフェスティバル2025に初出展

TAOBAO (SINGAPORE) E-COMMERCE PTE. LTD.

中国で大人気のECプラットフォーム「Taobao」は、2025年9月6日（土）～7日（日）の2日間、東京都渋谷区・代々木公園で開催される「チャイナフェスティバル2025」に初めて出展します。今回の出展では、中国の人気商品や実用的なアイテムを展示するとともに、[Sunny 叶冬阳1] 会場限定の登録・購入特典を提供。日本に暮らす中国人コミュニティへ、日本地域限定の特典やメリットを広く知っていただくことを狙いとしています。

■実施背景

今回の出展は、多くの在日中国人ユーザーが依然として中国本土向けサイトを利用しており、在日ユーザ向けの国際送料無料クーポンやショッピングバウチャーといった特典のことを十分に認知していないことから、本取り組みを通じて本取り組みを通じて、これらのローカル限定メリットを広く体験いただき、Taobaoをより便利にご利用いただくことを目指します。

■「チャイナフェスティバル2025」出展概要

代々木公園でのブースでは、中国ならではのスパイシーなお菓子、Xiaomi（シャオミ）のスマート家電といった人気アイテムを展示し、実際に手に取っていただける機会を提供します。また、会場で新規登録を行った方には中国のお菓子やTaobaoオリジナルグッズを数量限定・ランダムでプレゼントいたします。さらに、会場で購入いただいた方には先着300名にオリジナルグッズを進呈するほか、Xiaomiの電動歯ブラシが当たる抽選にも参加いただけるなど、イベントならではの特典をご用意しています。

＜概要＞

テーマ：Taobao Presents「淘楽東瀛，九九狂歓」

会場：代々木公園「中国節」メイン会場（東京都渋谷区）

日程：2025年9月6日（土）

■Super 88プロモーションについて

「Super 88 Promotion」期間中、アプリ内にて、299円ごとのお買い上げにつき30円を割引できる限定クーポンを配布します。クーポンは、以下の時間帯に配布されます。

9月8日 午前1時/正午（日本時間） 9月9日～14日 毎日 午前0時/正午（日本時間）

■Taobao Japan site（タオバオジャパン）について

タオバオジャパン（Taobao Japan）は、中国で大人気のECプラットフォーム「Taobao（タオバオ）」の日本向けサービスです。アプリ内で「日本サイト」に切り替えることで（※多くのユーザーはいまだに中国サイトを利用中）、追加の特典やプロモーションを利用できます。具体的には、送料無料クーポンやショッピングバウチャーなどの期間限定ローカル割引が定期的に提供され、これらは本体サイトの割引と併用可能です。そのため、中国本土で直接購入するよりも総額が安くなるケースがあります。

▽日本サイトへの変更方法（下記画像の赤枠にて「日本」を選択ください）

決済方法：クレジットカード、Apple Pay、Alipay、WeChat Pay

配送目安：空輸 約1週間／船便 約20日

サイトURL：https://world.taobao.com/