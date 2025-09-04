日本テラデータ株式会社

[2025年7月29日にTeradata Corporationより発表されたプレスリリースの抄訳です]

サンディエゴ発 ｜ Teradata (NYSE: TDC)) は本日、オープンソース版「Teradata MCP Server Community Edition」のリリースを発表します。本製品は、AIエージェントとユーザーが企業データに対して大規模かつ信頼性の高いクエリ、分析、管理を行えるよう設計された強力なフレームワークです。Teradata Vantageプラットフォームを基盤とするこのMCP Serverは、AIエージェントに成果創出に必要なコンテキストを提供し、生データとインテリジェントな行動とのギャップを埋めます。データ品質、セキュリティ、特徴量ストア管理、検索拡張生成（RAG）の各ツールを組み込むことで、組織は真にコンテキストを認識した信頼性の高いAIエージェントを構築できます。





エージェント型AI開発競争においては、単にモデルを高度化するだけでなく、モデルに適切なコンテキストを与えることが鍵となります。企業データやユーザー行動、ドメイン固有のニュアンスを深く理解しなければ、最先端AIエージェントでさえ十分な成果を上げられません。Teradata MCP Serverは、企業データの豊かなセマンティック情報を最大限活用できる基盤を提供することで、この課題に対応します。AI開発ツールやセキュリティプロンプト、特徴量ストア管理、カスタムツール統合に至るまで、推論・記憶・精密な行動を可能にするモジュール式オープンソース基盤です。Teradata MCP Server Community Editionの主な機能Teradata MCP Serverは、企業の運用・分析基盤と深く統合されたAIエージェントを構築するための、モジュール式かつ拡張可能なフレームワークを提供します。主な機能は以下のとおりです：

- 開発者ツール ― データベース管理タスク向けに最適化されたプロンプトとリソースでプラットフォーム管理を効率化- データ品質ツール ― 探索的データ分析を加速し、AI駆動型インサイトに必要なデータ整合性を確保- セキュリティツール ― 組み込みのセキュリティプロンプトとワークフローでアクセス権限の問題を解決- 特徴量ストアツール ― 機械学習およびAIアプリケーション向けの企業特徴量を管理・運用化- RAGツール ― 検索拡張生成ユースケース向けのベクトルストア作成・管理を簡素化- カスタムツール ― 独自のデータやビジネス状況に合わせたカスタムツールを容易に定義・展開



Teradataの最高技術責任者（CTO）Louis Landryは次のように述べています。「Teradata MCP Serverのリリースにより、エージェント型AIの真の可能性を引き出す新たな手段を提供します。この新時代の成功には、モデルの高度化だけでなく、意味のあるコンテキストが不可欠です。AIエージェントに信頼性と透明性のある企業データへのアクセスを提供することで、より高性能でビジネスニーズに合致したインテリジェントシステムを構築できます。これはAIを真にエンタープライズ対応にする大きな前進です」



MCP ServerとTeradata Vantageが駆動するAIエージェントは、現代企業が求めるコンテキスト理解、拡張性、信頼性を実現します。MCP Serverを活用すれば、企業データを完全に理解したうえで動作するエージェントを構築し、豊富な統合ツールでユースケースを効率的かつコスト効果高く拡張可能です。この組み合わせにより、組織は孤立したAI実験を超え、実際のビジネス成果を生み出すインテリジェントでコンテキスト認識型エージェントを展開できます。



ユースケース例：医療分野におけるインテリジェントな請求処理と事前承認エージェント

医療機関では業務効率化と患者エクスペリエンス向上のため、請求審査と事前承認の自動化が重要な課題となっています。しかし、請求履歴から臨床文書に至る医療データの複雑さが意思決定を遅延させ、管理負担を増大させることが多いです。Teradata Vantageを基盤としたMCP Serverは、AIエージェントに完全なコンテキストインテリジェンスを提供し、データサイロを解消してリアルタイムの実用的なインサイトを実現します。



AIを活用した請求審査：

MCP Server経由で請求データに直接アクセスし、AIエージェントが過去のパターンを分析、異常検出、不正請求のフラグ付けを実行します。医療提供者ネットワーク、患者プロファイル、請求履歴をTeradata Vantageに統合することで、承認・拒否のインテリジェントな推奨をリアルタイムに提供し、処理時間短縮と精度向上を両立します。



FHIR統合による事前承認の自動化：

2026年、米国で制定された次世代医療情報交換標準規格「FHIR（Fast Healthcare Interoperability Resources）」に対応し、医療機関はTeradata Vantage上にFHIRサーバーを構築しています。MCP搭載AIエージェントは、ICD-10コードや画像診断レポート、保険契約条項をデータウェアハウスから収集し、FHIRベースの事前承認要求を自動生成、ステータス更新をリアルタイムで追跡します。この自動化により手作業が大幅に削減され、承認サイクルが短縮、保険加入者の満足度向上を実現します。



スケーラブル、セキュア、コスト効率の向上：

数千件の請求審査や大量の承認要求管理にも、Teradata Vantageはスケーラブルな高性能分析を提供します。ClearScape Analyticsによる予測モデリング、生成AI、オペレーショナルインテリジェンスを統合し、MCPエージェントは安全かつ効率的に動作し、医療保険者は規制要件を満たしつつ業務卓越性を推進できます。



提供状況

本日時点で利用可能です。



Teradataについて

Teradataは、より良い情報が人と企業を成長させると信じています。Teradataが提供する最も包括的なAI向けクラウドデータ分析基盤は、信頼できる統合されたデータと信頼できるAI/MLを提供し、確実な意思決定、迅速なイノベーション、価値あるビジネス成果を実現します。詳しくは、Teradata.jpをご覧ください。