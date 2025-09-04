ポータブル電動アシスト自転車の世界調査レポート：2031年には332百万米ドルに達する見込み
2025年9月4日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「ポータブル電動アシスト自転車―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、ポータブル電動アシスト自転車市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2020年から2031年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
１．ポータブル電動アシスト自転車市場規模
ポータブル電動アシスト自転車は、折りたたみ機構と電動アシスト機能を兼ね備えたコンパクトなモビリティです。軽量アルミフレームや小径ホイールを採用し、持ち運びや車載が容易。バッテリー駆動で坂道や長距離走行時の負担を軽減し、都市部での通勤や旅行にも適しています。近年はスマートフォン連携やバッテリー着脱式モデルが普及し、利便性と省スペース性を兼ね備えた人気製品です。
ポータブル電動アシスト自転車の世界市場規模は2024年に166百万米ドルと推定され、2025年には182百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）10.6%で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が332百万米ドルに達すると見込まれています。
２．ポータブル電動アシスト自転車市場の分類と主要企業
主要企業の市場シェア
ポータブル電動アシスト自転車市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：Brompton、 SUNRA、 XDS、 BODO、 Slane、 U-WINFLY、 Benelli Biciclette、 E-Joe、 Birdie Electric、 A-Bike Electric、 VOLT、 Solex、 Prodeco Tech、 Woosh、 ENZO eBike
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。
製品別・用途別市場分類
ポータブル電動アシスト自転車市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：Partial Folding Bike、 Full Size Wheel Folding Bike
用途別：Commuting、 Entertainment
また、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。
地域別市場分析
以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東・アフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
本レポートは、企業がポータブル電動アシスト自転車市場の最新動向と将来展望を理解し、戦略的意思決定を支援するために不可欠な情報資料となっている。
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1481916/portable-electric-bike
３．【総目録】
第1章：市場概況と業界動向
ポータブル電動アシスト自転車の市場概要を説明し、世界市場規模の推移、売上、販売量、価格の動向について紹介します。また、市場成長の背景となる要因や、最新トレンド、成長機会、業界における課題・リスクについても詳細に分析します。（2020～2031年）
