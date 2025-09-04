ホイールバランシングブロック市場、2025年に757百万米ドル、2031年に1037百万米ドル到達へ
2025年9月4日に、QYResearch株式会社は「ホイールバランシングブロック―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、ホイールバランシングブロックの世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、ホイールバランシングブロックの市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．ホイールバランシングブロック市場概況
ホイールバランシングブロックは、自動車や二輪車のホイールバランスを調整するための補正部品です。ホイール回転時の振動や偏心を抑え、走行安定性やタイヤ寿命を向上させます。高精度のアルミ合金やスチール製が多く、接着式・クランプ式・打ち込み式など取付方法も多様です。最新モデルは軽量で耐食性に優れ、スポーツカーや大型車両など高負荷環境でも安定した性能を発揮します。
2024年におけるホイールバランシングブロックの世界市場規模は、722百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）5.4%で成長し、2031年までに1037百万米ドルに達すると予測されている。
２．ホイールバランシングブロックの市場区分
ホイールバランシングブロックの世界の主要企業：WEGMANN、 Plombco、 TOHO KOGYO、 Hennessy、 Shengshi Weiye、 3M、 Trax JH Ltd、 Baolong、 Jiangyin Yinxinde、 HEBEI XST、 Yaqiya、 Wurth USA、 Alpha Autoparts、 Holman、 Hatco、 Bharat Balancing Weightss、 HEBEI FANYA
上記の企業情報には、ホイールバランシングブロックの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
ホイールバランシングブロック市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Clip-On Type、 Adhesive Type
用途別：Passenger Vehicle、 Commercial Vehicle、 Motorcycle
また、地域別にホイールバランシングブロック市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【総目録】
第1章：ホイールバランシングブロックの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
第2章：ホイールバランシングブロックメーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、ホイールバランシングブロックの製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2020～2025）
【総目録】
第1章：ホイールバランシングブロックの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
第2章：ホイールバランシングブロックメーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、ホイールバランシングブロックの製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2020～2025）