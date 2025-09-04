『城とドラゴン』で全国都道府県対抗 腕ONEグランプリ4thラウンド [ソロ大会]が9月5日（金）6:00よりアプリ内で開幕
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて 好評配信中の『城とドラゴン』（以下、城ドラ）で、2025年9月5日（金）より腕ONEグランプリ4thラウンド[ソロ大会]を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328890&id=bodyimage1】
◆『全国都道府県対抗腕ONEグランプリ』特設ページ◆
https://shirodorafes.asobism.co.jp/festival2025/udeone/
2025年9月5日（金）6:00より、「全国都道府県対抗腕ONEグランプリ 予選4thラウンド[ソロ大会]」をアプリ内で開催いたします。予選は全『城ドラ』ユーザーが参加可能！今回はアプリ内で現在お住いの都道府県を自己申告し、バトルに挑んでいただく形となります。上級者VS初心者でも選択できるキャラ数や育成による差がなく戦える“腕ONEグランプリ”モードでのバトル。挑むほど達成でき、最大1,000ルビーや育成アイテムなど報酬がたっぷりもらえる「腕Pミッション」も同時開催！みなさまのご参加をお待ちしております。
全国都道府県対抗腕ONEグランプリ4thラウンド[ソロ大会]
【開催期間】2025年9月5日（金）6:00 ～ 7日（日）23:59
ルール：
ソロ（「ひとりで」）で開催
各都道府県予選はすべて「城とドラゴン」アプリ内「腕ONEスタジアム」モードを使用して行われます。
※本イベントの開催期間中、「腕ONEスタジアム」の「みんなで」は選択できません
◎参加者の位置情報の申請について
アプリ内の大会受付画面で、都道府県を自己申告してからバトルへご参加いただきます。
エントリーする都道府県は「現在の居住地」を申請してください。
◎「腕Pミッション」も同時開催
大会に参加することで達成でき、最大1,000ルビーや育成アイテムなど大量の報酬がもらえる「腕Pミッション」も同時開催となります。
※ミッションの詳細はゲーム内お知らせをご確認ください
◎ランキングに参加するための規定試合数について
ランキングに参加するためには、各ラウンドで規定の数だけ対戦をこなす必要があります。累計対戦数を超えれば、4thラウンドからの大会初参加でもランキングに参加できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328890&id=bodyimage2】
◎アプリ内予選通過後の流れ
各都道府県予選の1位～10位に入賞すると予選通過となり、代表決定戦に進んでいただきます。
11位～30位の方も「補欠当選」として、代表決定戦当日に出場枠の空きがあった場合、繰り上げで代表決定戦に出場いただけます。
代表決定戦の進行は外部サイト「トナメル」を使用して行います。
「トナメル」での各大会ページへのリンクは都道府県予選4thラウンド終了後に準備ができ次第、アプリ内の特設ページ、城ドラフェスサイト、城ドラフェス公式Xなどでお知らせいたします。
ご確認の上、各期間内にエントリーを行ってください。
現在の都道府県ランキングをWebでチェック！↓
ソロ大会 ：https://shirodorafes.asobism.co.jp/festival2025/news/udeone_solo_ranking/
トリオ大会：https://shirodorafes.asobism.co.jp/festival2025/news/udepne_trio_ranking/
以降の大会スケジュールなど
◎腕ONE大会（“腕ONEグランプリ”モード）
■都道府県予選 4thラウンド（アプリ内）
2025年9月12日（金） ～ 14日（日） トリオ大会
■【北海道/東北地方】代表決定戦
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328890&id=bodyimage1】
◆『全国都道府県対抗腕ONEグランプリ』特設ページ◆
https://shirodorafes.asobism.co.jp/festival2025/udeone/
2025年9月5日（金）6:00より、「全国都道府県対抗腕ONEグランプリ 予選4thラウンド[ソロ大会]」をアプリ内で開催いたします。予選は全『城ドラ』ユーザーが参加可能！今回はアプリ内で現在お住いの都道府県を自己申告し、バトルに挑んでいただく形となります。上級者VS初心者でも選択できるキャラ数や育成による差がなく戦える“腕ONEグランプリ”モードでのバトル。挑むほど達成でき、最大1,000ルビーや育成アイテムなど報酬がたっぷりもらえる「腕Pミッション」も同時開催！みなさまのご参加をお待ちしております。
全国都道府県対抗腕ONEグランプリ4thラウンド[ソロ大会]
【開催期間】2025年9月5日（金）6:00 ～ 7日（日）23:59
ルール：
ソロ（「ひとりで」）で開催
各都道府県予選はすべて「城とドラゴン」アプリ内「腕ONEスタジアム」モードを使用して行われます。
※本イベントの開催期間中、「腕ONEスタジアム」の「みんなで」は選択できません
◎参加者の位置情報の申請について
アプリ内の大会受付画面で、都道府県を自己申告してからバトルへご参加いただきます。
エントリーする都道府県は「現在の居住地」を申請してください。
◎「腕Pミッション」も同時開催
大会に参加することで達成でき、最大1,000ルビーや育成アイテムなど大量の報酬がもらえる「腕Pミッション」も同時開催となります。
※ミッションの詳細はゲーム内お知らせをご確認ください
◎ランキングに参加するための規定試合数について
ランキングに参加するためには、各ラウンドで規定の数だけ対戦をこなす必要があります。累計対戦数を超えれば、4thラウンドからの大会初参加でもランキングに参加できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328890&id=bodyimage2】
◎アプリ内予選通過後の流れ
各都道府県予選の1位～10位に入賞すると予選通過となり、代表決定戦に進んでいただきます。
11位～30位の方も「補欠当選」として、代表決定戦当日に出場枠の空きがあった場合、繰り上げで代表決定戦に出場いただけます。
代表決定戦の進行は外部サイト「トナメル」を使用して行います。
「トナメル」での各大会ページへのリンクは都道府県予選4thラウンド終了後に準備ができ次第、アプリ内の特設ページ、城ドラフェスサイト、城ドラフェス公式Xなどでお知らせいたします。
ご確認の上、各期間内にエントリーを行ってください。
現在の都道府県ランキングをWebでチェック！↓
ソロ大会 ：https://shirodorafes.asobism.co.jp/festival2025/news/udeone_solo_ranking/
トリオ大会：https://shirodorafes.asobism.co.jp/festival2025/news/udepne_trio_ranking/
以降の大会スケジュールなど
◎腕ONE大会（“腕ONEグランプリ”モード）
■都道府県予選 4thラウンド（アプリ内）
2025年9月12日（金） ～ 14日（日） トリオ大会
■【北海道/東北地方】代表決定戦