『忍たま乱太郎』×「東武動物公園」のコラボレーションアイテムの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『忍たま乱太郎』×「東武動物公園」のコラボレーションアイテムの受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『忍たま乱太郎』×「東武動物公園」のコラボレーションアイテムの受注を9月1日（月）より開始いたしました。

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

猪名寺乱太郎、摂津のきり丸、福富しんべヱ、土井半助、ヘムヘム、久々知兵助、尾浜勘右衛門、不破雷蔵、鉢屋三郎、竹谷八左ヱ門、潮江文次郎、立花仙蔵、中在家長次、七松小平太、善法寺伊作、食満留三郎の描き下ろしイラストをメインにデザインしました。

▼描き下ろし みんなで飼育実習の段ver. トレーディングアクリルキーホルダー ver.A

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \11,440(税込)

種類 ：全16種

サイズ：（最大約）68×67mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし みんなで飼育実習の段ver. トレーディングアクリルキーホルダー ver.B

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \11,440(税込)

種類 ：全16種

サイズ：（最大約）68×67mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし みんなで飼育実習の段ver. トレーディンググリッター缶バッジ ver.A

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 一年生集合 みんなで飼育実習の段ver. スクエア缶バッジ AMNIBUS/ARMA BIANCA/アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \8,800(税込)

種類 ：全16種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）60×40mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし みんなで飼育実習の段ver. トレーディンググリッター缶バッジ ver.B

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 土井半助&ヘムヘム みんなで飼育実習の段ver. スクエア缶バッジ AMNIBUS/ARMA BIANCA/アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \8,800(税込)

種類 ：全16種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）60×40mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし みんなで飼育実習の段ver. トレーディングブロマイド ver.A

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \5,225(税込)

種類 ：全19種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼描き下ろし みんなで飼育実習の段ver. トレーディングブロマイド ver.B

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \5,225(税込)

種類 ：全19種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼描き下ろし みんなで飼育実習の段ver. トレーディングイラストカード ver.A

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \5,225(税込)

種類 ：全19種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし みんなで飼育実習の段ver. トレーディングイラストカード ver.B

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \5,225(税込)

種類 ：全19種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし 集合 みんなで飼育実習の段ver. BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 一年生集合 みんなで飼育実習の段ver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全3種（一年生、五年生、六年生）

サイズ：本体：（約）21.6×10.8cm 台座：（約）17.4×2.7cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし みんなで飼育実習の段ver. BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 猪名寺乱太郎 みんなで飼育実習の段ver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全16種（猪名寺乱太郎、摂津のきり丸、福富しんべヱ、土井半助、ヘムヘム、久々知兵助、尾浜勘右衛門、不破雷蔵、鉢屋三郎、竹谷八左ヱ門、潮江文次郎、立花仙蔵、中在家長次、七松小平太、善法寺伊作、食満留三郎）

サイズ：本体：（約）9.4×8cm 付属パーツ：（約）10.8×8.8cm 台座：（約）9.7×3cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし みんなで飼育実習の段ver. SNS風BIGアクリルキーホルダー

※画像は「描き下ろし 猪名寺乱太郎 みんなで飼育実習の段ver. SNS風BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。

SNS風をイメージしたデザインで、お好きな景色をはめ込んだ写真を撮影いただけます。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,100(税込)

種類 ：全16種（猪名寺乱太郎、摂津のきり丸、福富しんべヱ、土井半助、ヘムヘム、久々知兵助、尾浜勘右衛門、不破雷蔵、鉢屋三郎、竹谷八左ヱ門、潮江文次郎、立花仙蔵、中在家長次、七松小平太、善法寺伊作、食満留三郎）

サイズ：（約）99×99mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 集合 みんなで飼育実習の段ver. A3マット加工ポスター

※画像は「描き下ろし 一年生集合 みんなで飼育実習の段ver. A3マット加工ポスター」を使用しております。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全4種（一年生、五年生、六年生、全員）

サイズ：A3

素材 ：紙

▼描き下ろし 集合 みんなで飼育実習の段ver. クリアファイル

書類整理に使ったり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\550(税込)

サイズ：A4

素材 ：PP

▼トレーディング Ani-Art aqua label ホログラム缶バッジ ver.A

猪名寺乱太郎、摂津のきり丸、平滝夜叉丸、綾部喜八郎、久々知兵助、尾浜勘右衛門、鉢屋三郎、潮江文次郎、中在家長次、七松小平太、山田利吉のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、ホログラム加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Art aqua labelシリーズ」は、キャラクターイラストを水彩調のアナログテイストで描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「六年生集合 Ani-Art aqua label スクエア缶バッジ AMNIBUS/ARMA BIANCA/アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \583(税込), BOX \6,413(税込)

種類 ：全11種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）58×58mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング Ani-Art aqua label ホログラム缶バッジ ver.B

福富しんべヱ、土井半助、田村三木ヱ門、浜守一郎、斉藤タカ丸、不破雷蔵、竹谷八左ヱ門、立花仙蔵、善法寺伊作、食満留三郎、雑渡昆奈門のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、ホログラム加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「四年生集合 Ani-Art aqua label スクエア缶バッジ AMNIBUS/ARMA BIANCA/アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \583(税込), BOX \6,413(税込)

種類 ：全11種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）58×58mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング Ani-Art aqua label イラストカード ver.A

猪名寺乱太郎、摂津のきり丸、平滝夜叉丸、綾部喜八郎、久々知兵助、尾浜勘右衛門、鉢屋三郎、潮江文次郎、中在家長次、七松小平太、山田利吉のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、イラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \308(税込), BOX \3,388(税込)

種類 ：全11種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼トレーディング Ani-Art aqua label イラストカード ver.B

福富しんべヱ、土井半助、田村三木ヱ門、浜守一郎、斉藤タカ丸、不破雷蔵、竹谷八左ヱ門、立花仙蔵、善法寺伊作、食満留三郎、雑渡昆奈門のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、イラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \308(税込), BOX \3,388(税込)

種類 ：全11種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼トレーディング プリズムパターン グリッター缶バッジ ver.A

猪名寺乱太郎、摂津のきり丸、平滝夜叉丸、綾部喜八郎、久々知兵助、尾浜勘右衛門、鉢屋三郎、潮江文次郎、中在家長次、七松小平太、山田利吉のイラストにプリズムを散りばめた模様を組み合わせ、グリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「一年生集合 プリズムパターン グリッター75mm缶バッジ AMNIBUS/ARMA BIANCA/アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \6,050(税込)

種類 ：全11種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング プリズムパターン グリッター缶バッジ ver.B

福富しんべヱ、土井半助、田村三木ヱ門、浜守一郎、斉藤タカ丸、不破雷蔵、竹谷八左ヱ門、立花仙蔵、善法寺伊作、食満留三郎、小松田秀作のイラストにプリズムを散りばめた模様を組み合わせ、グリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「五年生集合 プリズムパターン グリッター75mm缶バッジ AMNIBUS/ARMA BIANCA/アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \6,050(税込)

種類 ：全11種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング プリズムパターン イラストカード ver.A

猪名寺乱太郎、摂津のきり丸、平滝夜叉丸、綾部喜八郎、久々知兵助、尾浜勘右衛門、鉢屋三郎、潮江文次郎、中在家長次、七松小平太、山田利吉のイラストにプリズムを散りばめた模様を組み合わせ、イラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \3,025(税込)

種類 ：全11種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼トレーディング プリズムパターン イラストカード ver.B

福富しんべヱ、土井半助、田村三木ヱ門、浜守一郎、斉藤タカ丸、不破雷蔵、竹谷八左ヱ門、立花仙蔵、善法寺伊作、食満留三郎、小松田秀作のイラストにプリズムを散りばめた模様を組み合わせ、イラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \3,025(税込)

種類 ：全11種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼東武動物公園について

遊園地、動物園、花と植物の広場が融合した埼玉県のハイブリッドレジャーランド東武動物公園。

