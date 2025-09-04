ウェーハファブ装置メーカー上位5社の売上高、2025年第2四半期に前年同期比20%増―インドが長期成長の好機に｜カウンターポイントリサーチ
【ソウル、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ニューデリー、台北、東京 - 2025年9月4日】
主なポイント
・ウェーハファブ装置メーカー上位5社の売上高は、最先端投資とHBM（ヘッドベースマシン）および先端パッケージングの堅調な需要に牽引され、2025年第2四半期に前年同期比20%増となりました。この勢いは2025年下半期も継続すると予想されます。
・2025年通期の売上高は、関税と輸出規制をめぐる不確実性の影響を受けつつも、前年同期比10%増と予想されます。
・従来の微細化が減速し、業界がコストと歩留まりの課題に対処するためにシステム微細化への取り組みを加速させていることから、先端パッケージングは今後、装置出荷の増加を牽引するでしょう。
・装置メーカーは、関税と輸出規制による逆風の影響を軽減するため、グローバル展開の多様化と拡大をますます重視しています。
ウェーハファブ装置（WFE）メーカー上位5社の2025年第2四半期の収益は、最先端プロセスの力強い勢い、HBMおよび先進パッケージングの堅調な需要、中国国内顧客による成熟ノードへの投資により、前年同期比20%増加しました。WFEメーカー上位5社のファウンドリーおよびメモリの収益は、2025年第2四半期に前年同期比20%増加し、ファウンドリーが純システム売上高の66%、メモリが34%を占めました。しかし、前四半期比では、PCやスマートフォンなどの消費者主導市場の成長鈍化により、DRAMとNANDの両方のメモリファブからの装置販売が低迷し、メモリの収益は13%減少しました。2025年上半期には、システムとサービスの両方で2桁成長を達成し、ASML、Lam Research、KLAの収益はそれぞれ前年同期比35%、29%、26%増加しました。好調なサービス収益により東京エレクトロンの純収益は12%増加し、アプライド マテリアルズの収益は前年比7%増加しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328887&id=bodyimage1】
2025年上半期の純売上高は、最先端投資の増加とHBM（ヘッドベースマシン）の堅調な需要により前年比21%増加し、システム売上高は前年比22%増加しました。サービス売上高は、顧客のアップグレード、自動化、そしてファブの生産性向上を目的とした装置インテリジェンスソリューションの利用拡大により、前年比20%増加しました。
今後、装置メーカーは、2025年下半期における貿易規制や関税をめぐる不確実性の影響を軽減するため、市場の多様化を優先するでしょう。WFE売上高は2025年に前年比10%増加すると予想しており、ファウンドリー／ロジック、DRAM、NANDにおける主要技術の転換に支えられ、上位5社のWFEメーカーの売上高がWFE市場全体を上回ると予想されます。
エッチング、デポジション、リソグラフィ、プロセス制御といった複数のツールの投入は、ファウンドリー／ロジック、メモリ、NANDといった顧客ロードマップの実現に加え、先端パッケージング、FinFETからGAAFETへの移行、そしてGAAFETの増産によって、2025年下半期の売上高成長を牽引するでしょう。この勢いは2026年も継続し、2桁成長を達成すると予想しています。
米国が中国への半導体装置輸出に対する関税引き上げを延期または緩和することを決定したことは、ツールメーカーにとって短期的な救済となり、需要をある程度維持する効果をもたらします。しかしながら、長期的な戦略的デカップリングと政策リスクは依然として懸念材料です。
主なポイント
・ウェーハファブ装置メーカー上位5社の売上高は、最先端投資とHBM（ヘッドベースマシン）および先端パッケージングの堅調な需要に牽引され、2025年第2四半期に前年同期比20%増となりました。この勢いは2025年下半期も継続すると予想されます。
・2025年通期の売上高は、関税と輸出規制をめぐる不確実性の影響を受けつつも、前年同期比10%増と予想されます。
・従来の微細化が減速し、業界がコストと歩留まりの課題に対処するためにシステム微細化への取り組みを加速させていることから、先端パッケージングは今後、装置出荷の増加を牽引するでしょう。
・装置メーカーは、関税と輸出規制による逆風の影響を軽減するため、グローバル展開の多様化と拡大をますます重視しています。
ウェーハファブ装置（WFE）メーカー上位5社の2025年第2四半期の収益は、最先端プロセスの力強い勢い、HBMおよび先進パッケージングの堅調な需要、中国国内顧客による成熟ノードへの投資により、前年同期比20%増加しました。WFEメーカー上位5社のファウンドリーおよびメモリの収益は、2025年第2四半期に前年同期比20%増加し、ファウンドリーが純システム売上高の66%、メモリが34%を占めました。しかし、前四半期比では、PCやスマートフォンなどの消費者主導市場の成長鈍化により、DRAMとNANDの両方のメモリファブからの装置販売が低迷し、メモリの収益は13%減少しました。2025年上半期には、システムとサービスの両方で2桁成長を達成し、ASML、Lam Research、KLAの収益はそれぞれ前年同期比35%、29%、26%増加しました。好調なサービス収益により東京エレクトロンの純収益は12%増加し、アプライド マテリアルズの収益は前年比7%増加しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328887&id=bodyimage1】
2025年上半期の純売上高は、最先端投資の増加とHBM（ヘッドベースマシン）の堅調な需要により前年比21%増加し、システム売上高は前年比22%増加しました。サービス売上高は、顧客のアップグレード、自動化、そしてファブの生産性向上を目的とした装置インテリジェンスソリューションの利用拡大により、前年比20%増加しました。
今後、装置メーカーは、2025年下半期における貿易規制や関税をめぐる不確実性の影響を軽減するため、市場の多様化を優先するでしょう。WFE売上高は2025年に前年比10%増加すると予想しており、ファウンドリー／ロジック、DRAM、NANDにおける主要技術の転換に支えられ、上位5社のWFEメーカーの売上高がWFE市場全体を上回ると予想されます。
エッチング、デポジション、リソグラフィ、プロセス制御といった複数のツールの投入は、ファウンドリー／ロジック、メモリ、NANDといった顧客ロードマップの実現に加え、先端パッケージング、FinFETからGAAFETへの移行、そしてGAAFETの増産によって、2025年下半期の売上高成長を牽引するでしょう。この勢いは2026年も継続し、2桁成長を達成すると予想しています。
米国が中国への半導体装置輸出に対する関税引き上げを延期または緩和することを決定したことは、ツールメーカーにとって短期的な救済となり、需要をある程度維持する効果をもたらします。しかしながら、長期的な戦略的デカップリングと政策リスクは依然として懸念材料です。