世界中のファンに捧げるコラボが実現！ 『ゴジラ迎撃作戦』＆『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』 コラボ企画 9月13日（土）から開催決定！
兵庫県淡路島にあるアニメパーク「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」では、ニジゲンノモリで運営する2つのアトラクション『ゴジラ迎撃作戦』と『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』がコラボレーションする企画を2025年9月13日（土）から11月3日（月・祝）まで開催することが決定いたしました。
本企画では、それぞれのアトラクションでコラボイベントを開催。それぞれのアトラクション参加者は、受付で配布される指令書もしくはクエスト依頼書を持って、双方のアトラクションを体験することで、コラボ企画限定のノベルティを手に入れることができます。
そして今回のコラボレーションを記念に、『ゴジラ迎撃作戦』に登場するゴジラをモチーフとした「モンハン風ゴジラアイコン」が新たに描き下ろしされました！ニジゲンノモリの人気アトラクション『ゴジラ迎撃作戦』と『モンスターハンター・ザ・フィールド』のコラボがついに実現。コラボ限定のオリジナルノベルティを手に入れるために、ニジゲンノモリへ出発しよう！
コラボ企画では新作グッズの展開も準備中。今後の続報も乞うご期待ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328863&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328863&id=bodyimage2】
■『ゴジラ迎撃作戦』＆『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』 コラボ企画 概要
開始：
2025年9月13日（土）～11月3日（月・祝）
内容：
2つのアトラクションにて、期間限定で体験できるコラボイベントを開催。
『ゴジラ迎撃作戦』緊急指令 極秘任務No.113
『ゴジラ迎撃作戦』に入場された方を対象に、火竜「リオレウス」を討伐する極秘任務を案内。『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』にて任務に参加した方には、本コラボ企画でしか手に入らないコラボキービジュアルがデザインされたオリジナルのA5クリアファイルをプレゼント。
※『モンスターハンター・ザ・フィールド』のチケットの購入が参加条件となります
『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』緊急クエスト 特別調査：怪獣王眠る島の鼓動
『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』に入場された方を対象に、ゴジラの口部より調査を行う緊急クエストを案内。『ゴジラ迎撃作戦』にてクエストに参加した方には、本コラボ企画でしか手に入らない『ゴジラ迎撃作戦』に登場するゴジラをモチーフとした「モンハン風ゴジラアイコン」がデザインされたオリジナルの缶バッジをプレゼント。
※『ゴジラ迎撃作戦』のセットチケットの購入が参加条件となります
その他、新たなコラボグッズも企画中。適宜、公式HPおよびSNSにて発表してまいります。
■（参考）「ゴジラ迎撃作戦」概要
『ゴジラ迎撃作戦』は、淡路島に上陸した世界最大、全長120mの実物大ゴジラをテーマにし、強大さと迫力を真に体感できる世界唯一のエンターテインメントアトラクションです。
参加者は国立ゴジラ淡路島研究センターの一員となり、細部までこだわり抜いたゴジラの体内に参加者が突入する「ジップライン」や、飛散したゴジラ細胞を殲滅（せんめつ）する「シューティングゲーム」などのミッションに挑みます。
その他、常設では世界初となる「ゴジラミュージアム」や、小さなお子さまを対象に、約50種類の怪獣ソフビなどが 遊び放題のキッズエリア「カイジュウノモリ」などの室内アトラクションも充実。さらに、国立ゴジラ淡路島研究センターのグッズをはじめ、『ゴジラ迎撃作戦』の世界感あふれるフード等も販売致します。
