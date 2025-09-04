新感覚！！　植物原料のみで作られたおだし　「だし屋が造った ベジだし(R)パック トマト」新発売！

マエカワテイスト株式会社

～2025年9月16日（火）新発売～

「自然の味を大切に育てる」をスローガンに掲げる調味料メーカー、マエカワテイスト株式会社（本社：兵庫県姫路市、代表：前川隆嗣）は、植物原料100％の「だし屋が造った ベジだし(R)パック トマト」を2025年9月16日（火）より公式ECサイトにて販売を開始いたします。イタリア産トマトパウダーを20％使用し、国産の乾しいたけ、たまねぎパウダーを合わせることでさっぱりとしたトマトの酸味の中にうま味の感じられるおだしに仕上げました。スープやポトフなどにご使用ください。動物性食品の摂取を減らしたい方にもおすすめです。

調理例：左から、トマトのお味噌汁、豆乳クリームパスタ、梅にゅうめん和・洋・中・その他どのような料理とも相性抜群です。【開発背景】サステナブルな未来を見据えた“だし”文化の新提案

海洋資源の乱獲・環境汚染により、2048年までにシーフードが枯渇するという論文が2006年にアメリカの科学雑誌「サイエンス」で発表されました。こうした“2048年問題”を背景に、私たちは植物原料100％の新たなだしの形を追求し、サステナブルな次世代のだしパックを開発いたしました。

【商品特長】

１.植物原料100％。動物原料は一切使用しておりません。

２.和食、洋食、中華、その他どのような料理とも相性抜群です。

３.調味料（アミノ酸等）無添加、食塩・たんぱく加水分解物・酵母エキスは不使用です。

【商品概要】

■だし屋が造った ベジだし(R)パック トマト

希望小売価格：545円（税抜）

内容量：25g（5g×5袋）

原材料：乾しいたけ、トマトパウダー、たまねぎパウダー

賞味期限：製造日より10ヶ月

栄養成分表示（1袋（5g）当たり）：熱量 17kcal、たんぱく質 0.75g、脂質 0.08g、

炭水化物 3.37g、食塩相当量 0.01g（分析値）

【おいしいおだしの取り方】

製品画像

１．鍋に300mlの水を計量し、だしパック1袋（5g）を入れ、弱火にかけます。

２．沸騰直前にだしパックを取り出してできあがり。

※だし袋を開けて、そのままお料理に混ぜて使用していただくこともできます。

必ず加熱してお召し上がりください。

公式ECサイトにて「だし屋が造った ベジだし(R)パック トマト」を使用した美味しいレシピを紹介しております。

https://maekawataste.shop-pro.jp/?mode=grp&gid=3085651(https://maekawataste.shop-pro.jp/?mode=grp&gid=3085651)

製品の購入はこちらから↓

https://maekawataste.shop-pro.jp/?pid=184959389

【マエカワテイスト株式会社について】

トマトのお味噌汁豆乳クリームパスタ梅にゅうめんトマトとわかめの中華風 スープ野菜たっぷりチヂミ野菜ポトフベジ豆乳リゾット

昭和26年に削りぶし屋として創業した「だし造り専門」の企業です。スローガンは「おいしい」「安全」「健康」。添加物を使用せず、厳選した天然原料を使った製品造りをしています。素材本来の味を大切に、手間ひまかけた古来の生産手法を採用し、また食品安全の観点からFSSC22000認証を取得しています（加西工場）。「だし造り」を通じて、日本の食をより豊かにしていくことがマエカワテイストの使命です。

【会社概要】

社名：マエカワテイスト株式会社

本社所在地：兵庫県姫路市土山6-4-1

代表取締役：前川隆嗣

設立：昭和49年11月2日（創業 昭和26年10月 前川商店）

事業内容：削りぶし・液体だしの製造・販売（家庭用～外食産業用）

HP：https://www.taste.co.jp/