DigiKeyがビデオシリーズ「Factory Tomorrow - 未来の工場」シーズン5を発表

DigikeyDigiKeyはロボット製造を取り上げたビデオシリーズ「Factory Tomorrow - 未来の工場」シーズン5（EatonとSICKによるスポンサーシップ）を発表しました。

半導体・電子部品を提供するグローバルオンラインディストリビュータであるDigiKey(https://www.digikey.jp/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)は「Factory Tomorrow - 未来の工場(https://www.digikey.jp/ja/resources/technology/factory-tomorrow#VTabs5?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)」のシーズン5「Behind the Robot（ロボットの舞台裏）」を発表しました。この新しいシーズンでは、現代のロボット製造と自動化を可能にするインフラストラクチャとイノベーションをエキスパートと共に紹介します。

Eaton(https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/eaton?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)とSICK(https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/sick?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)のスポンサーシップで制作された3話構成の新シーズンでは、ロボットセルを支える電気的な基盤から、高い精度と安全性を実現するインテリジェントなセンサ、そして産業界における労働力のあり方を変えつつある自動化の新たな役割に迫ります。

DigiKeyの産業用オートメーション担当ディレクタのConnor Dohertyは「自動化は凄まじい勢いで進化しており、もはやロボットだけの領域ではなくなっています」と述べ、さらに「新シーズンの『Factory Tomorrow - 未来の工場』では、インテリジェンス、安全性、信頼性の高い製造環境に欠かせないシステムと要素を取り上げます」と語りました。

DigiKeyの「Factory Tomorrow - 未来の工場」シーズン5では、スタンドアロンのロボットから統合自動化システムへの進化が描かれています。メーカーはスマートセンシング、クラウドコネクティビティ、予知診断を導入することで、規模拡大のスピードアップ、ダウンタイムの削減、安全性の強化だけでなく、労働力不足に対応し、生産拠点の国内回帰傾向にも適応できるようになります。

ビデオシリーズについてや、世界の製造業向けに革新的なロボットと自動化システムを提供するDigiKeyの取り組みについての詳細は「Factory Tomorrow - 未来の工場」のウェブページ(https://www.digikey.jp/ja/resources/technology/factory-tomorrow#VTabs5?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)をご覧ください。

DigiKeyについて

米国ミネソタ州シーフリバーフォールズに本社を置くDigiKeyは電子部品やオートメーション製品の最先端の商取引ディストリビューションにおけるグローバルリーダーとして高い評価を受け、先端を走り続けるイノベーターとしても注目されています。DigiKeyは3,000社強のクオリティブランドメーカーの1,650万点を超える部品を提供しており、業界でも屈指の在庫製品の範囲の広さと層の厚さ、即時可能な出荷により、技術的専門性を高めています。さらに、豊富なデジタルソリューション、スムーズなやり取り、作業を効率化するツールにより、エンジニア、設計者、ビルダー、購買担当者をサポートしています。詳細については、以下のリンクをご覧ください。

