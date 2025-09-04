世界の外科用スネア市場は2033年までに35億米ドルに達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率4.9%で成長する見込み
低侵襲手術への需要の高まりが世界の外科用スネア市場の成長を牽引
世界の外科用スネア市場は、2024年に21億米ドルと評価され、2033年には35億米ドルに達すると予測されています。2025年から2033年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）は4.9%となります。低侵襲手術の普及、消化器疾患の有病率上昇、そして内視鏡技術の進歩は、世界的な市場成長を牽引する主要な要因です。
ポリープ、腫瘍、異常組織を正確に切除するために設計された外科用スネアは、内視鏡手術で広く使用されており、外科医は合併症を最小限に抑え、回復期間を短縮した手術を行うことができます。低侵襲手術に対する患者の嗜好の高まりと、医療従事者における高度な外科用ツールに対する意識の高まりが相まって、先進地域と新興地域の両方で需要を促進しています。
技術の進歩が市場の可能性を高める
ワイヤー素材、ループサイズ、電気焼灼能の改良など、外科用スネアの設計における革新は、手技の効率と患者の安全性を大幅に向上させました。メーカーは、より高精度で、手技時間を短縮し、出血リスクを低減するスネアを製造するための研究開発への投資を増やしています。これらの技術の進歩は、特に病院、外来手術センター、内視鏡専門クリニックにおいて、市場をさらに拡大すると予想されています。
さらに、ロボット支援手術システムと高解像度画像技術の統合は、外科用スネアを取り巻く環境を変革しています。外科医は複雑な手技においても、より優れた視覚化と制御を実現できるようになり、高度なスネアの採用が世界中でさらに増加しています。
地域別インサイト：北米とアジア太平洋地域が成長を牽引
北米は、大腸がんの罹患率の高さ、整備された医療インフラ、そして低侵襲手術技術への多額の投資により、依然として外科用スネアの主要市場となっています。米国は、患者の意識向上と高度な外科機器の普及により、大きなシェアを占めています。
一方、アジア太平洋地域は、医療インフラの拡大、可処分所得の増加、そして高度な外科手術を推進する政府の取り組みにより、高成長市場として台頭しています。中国、日本、インドなどの国々では内視鏡手術の導入が進んでおり、予測期間中に外科用スネアの需要が増加すると予想されています。
外科用スネア市場における主要企業
ボストン・サイエンティフィック
ブラウン
コンメッド・コーポレーション
クック・メディカル
コバレント・メディカル
エチコン
フロイデンベルグ・メディカル
ヘンシュアン
ホリスター
メディフレックス
メドライン・インダストリーズ
メドトロニック
オリンパス
スミス・アンド・ネフュー
ストライカー
テレフレックス
その他の主要企業
市場セグメンテーション概要
ユーザビリティ別
再利用可能
シングルユース
用途別
婦人科内視鏡検査
関節鏡検査
気管支鏡検査
消化管内視鏡検査
縦隔鏡検査
腹腔鏡検査
喉頭鏡検査
泌尿器科内視鏡検査
その他
最終用途別
外来手術センター
病院
地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
西ヨーロッパ
英国
市場セグメンテーション概要
ユーザビリティ別
再利用可能
シングルユース
用途別
婦人科内視鏡検査
関節鏡検査
気管支鏡検査
消化管内視鏡検査
縦隔鏡検査
腹腔鏡検査
喉頭鏡検査
泌尿器科内視鏡検査
その他
最終用途別
外来手術センター
病院
地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
西ヨーロッパ
英国