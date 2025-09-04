Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）、 Webマーケティング法人研修の導入企業数が100社を突破。 企業の即戦力人材ニーズに応え、実務型スクールとして支持拡大中。
株式会社Shareway（シェアウェイ）（東京都杉並区：代表取締役 森田吏）が運営する、Webマーケター養成スクールWannabe Academy（ワナビーアカデミー）は、当スクールの研修導入企業が累計100社を突破したことをご報告いたします。
企業のデジタル戦略が高度化するなか「即戦力人材」への期待が高まっており、未経験から実務経験を積める仕組みと質の高い人材育成が評価され、導入企業が拡大しています。
【実務経験を備えた「即戦力マーケター」を輩出】
Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）では、実務に直結したWebマーケティングカリキュラムを提供し、3ヶ月間の講座受講後、2ヶ月間の実地研修にて広告運用、Webサイト分析・改善提案を実践形式で学びます。さらに、希望者には卒業後のキャリア支援として、企業との実案件マッチング機会を提供。広告運用、SEO、GA4分析、SNS運用、LP制作など多岐にわたる分野で貢献しています。
【導入企業の声】
「デザイン制作会社が制作後の運用まで対応できる体制を整えるため受講。広告運用を学び、”制作+運用”で複数の案件を受託できています。」「不動産会社が代理店任せだった運用を見直すために受講。広告の一部内製化に成功し、費用対効果の高い体制が整いました。」「人事部11名が受講し、データ活用やSNS施策を導入。応募数・質とも改善し、採用活動の推進力が高まりました。」など、実務を通じて鍛えられた人材への高評価が寄せられています。
中小企業からスタートアップ、マーケティング支援会社まで、多様な業種で導入が進んでおります。
【Shareway（シェアウェイ）について】
2012年創業。広告代理店として、延べ200社以上のプロモーションに携わった後、2020年にWebマーケター養成スクール「Wannabe Academy」、Web・広告業界特化型転職エージェント「Wannabe Career」、2023年にWebマーケターのための案件マッチングプラットフォーム「Wannabe Work」運営、その他Webマーケティング事業、クリエイティブ制作を行う。
【Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）について】
2020年5月に開講した大人の自己実現をサポートする、クリエイティブ×Webマーケティング力養成スクール。これまで特別授業延べ13,500名（2024年2月時点）、「Webマーケターコース」受講生2,000名突破（2025年8月時点）。未経験者・経験者問わずWebマーケターとしてスキルアップを目指す人に徹底的に寄り添い、最長8ヶ月を誇る充実のサポートプログラムや、業界に先駆けて導入した実務経験を積み「未経験者から経験者」を育てるカリキュラムを提供している。さらに、時代のニーズに応じて、AIの活用法、バナーやLP制作に役立つデザインスキル、動画編集技術、そして副業としての活動を視野に入れたノウハウを学べるカリキュラムも随時取り入れている。
【関連サイト】
Webマーケター養成スクール「Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）：https://shareway-academy.com/
案件支援プラットフォーム「Wannabe Work（ワナビーワーク）」：https://wannabe-work.com/cl/top/
転職支援エージェント「Wannabe Career（ワナビーキャリア）」：https://shareway.jp/wannabe_career/
Webマーケティングメディア「Wannabeメディア」：https://shareway.jp/wannabe-academy/blog/
Wannabe Academy公式X：@wannabe__school
Wannabe Academy公式note：https://note.com/shareway/
