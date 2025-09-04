『けいおん！』の放課後ティータイム カセットプレーヤー、放課後ティータイム フリンジ付きBIGペナントの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『けいおん！』の商品2種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『けいおん！』の商品の受注を8月28日(木)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/203?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼放課後ティータイム カセットプレーヤー

放課後ティータイムのモチーフをデザインして、カセットプレーヤーに仕上げました。

オートリバース機能搭載のカセットプレーヤーです。

カセットを取り出す必要無く、A面とB面を連続再生することが出来ます。

乾電池をお使いいただくことで、場所を選ばず音楽をお楽しみいただけます。

また、USBケーブルでPCと接続することで、お手持ちのカセットテープの音源をMP3へ変換することも可能です。

音楽と共に、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※本製品はノーマル・ハイバイアス・メタルテープの再生は可能ですが、磁気テープ特性を調整可能なイコライザー機能や耐摩耗特性、カセット本体の検出穴を認識して自動的に特性設定するオートテープセレクター機能は有しておりません。

※本製品はカセットテープへの録音機能はありません。

※本製品には充電機能はございません。また、乾電池の付属はございません。

▽仕様

価格 ：\9,680(税込)

サイズ ：（約）高さ80×幅112×奥行き31mm

素材 ：ABS

連続再生時間 ：約10時間(アルカリ電池使用) 電源：1.5V単三形乾電池2本又はUSB給電

トラック方式 ：ステレオ

再生方式 ：オートリバース機能切替付

機能 ：再生/停止/早送/巻戻/音量調節

出力端子 ：3.5mmステレオミニジャック

インタフェース ：USB Type-C PC

録音フォーマット：MP3

付属品 ：USBケーブル 簡易イヤホン ミニ精密ドライバー (オプション) 取扱説明書・保証書

▼放課後ティータイム フリンジ付きBIGペナント

放課後ティータイムのロゴをフリンジ付きのBIGペナントに仕上げました。

軽い素材を使用しているため、壁に簡単に取り付けることが可能です。

コレクションとしても、インテリアとしても最適な商品となっております。

お部屋の壁などに飾ってキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\3,850(税込)

サイズ：（約）69×32cm

素材 ：ポリエステル100％

(C)かきふらい・芳文社／桜高軽音部