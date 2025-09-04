こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
CUCグループのサステナビリティレポート、世界最大級のアニュアルレポートコンペティション「LACP Vision Awards」と「International ARC Awards」の4部門で受賞
国内外の医療機関への経営支援や、ホスピス、居宅訪問看護などの事業を展開する株式会社シーユーシー（本社：東京都港区、代表取締役社長：茺口 慶太、以下「CUC」）の「CUCグループ サステナビリティレポート 2024年版」が、世界最大級のアニュアルレポートコンペティションである「LACP Vision Awards」及び「International ARC Awards」において、「LACP Vision Awards」のサステナビリティレポート部門（ビジネス/建設/エンジニアリング領域）の最高賞であるプラチナ賞を含む、計4つの賞を獲得しました。
■受賞結果
1. LACP Vision Awards
サステナビリティレポート部門 (ビジネス/建設/エンジニアリング領域)：プラチナ賞
アニュアルレポート部門 (ビジネス/建設/エンジニアリング領域)：ゴールド賞
2. International ARC Awards
PDF Version of Annual Report（日本）部門：シルバー賞
Script & Writing 部門：シルバー賞
■各アワードについて
1. LACP Vision Awards
企業・NPO・教育団体・政府機関など、あらゆる団体のコミュニケーション活動の実践向上を目的に設立された米国の団体LACP（League of American Communications Professionals LLC）が主催する、アニュアルレポートやサステナビリティレポートなどのコーポレートコミュニケーションツールを評価する世界最大級のコンペティションです。20か国以上の企業・団体からの約1,000件のエントリーのうち、部門・業界別に、スコアに応じて最高賞の「プラチナ賞」から「ゴールド賞」、「シルバー賞」、「ブロンズ賞」が選出されます。CUCは3年連続の受賞となり、うち2022年版、2024年版の2回、最高賞であるプラチナ賞に選出されました。
「2024 Vision Awards」公式サイト
https://www.lacp.com/2024vision/competition.htm
2. International ARC Awards
米国の独立評価機関MerComm, Inc.が主催する、30年以上の歴史を持つ世界最大級のアニュアルレポートコンペティションです。広告主やスポンサーを持たず、公平な審査・評価が行われる点に特徴があります。全エントリーの上位30％程度が「Gold（ゴールド賞）」、「Silver（シルバー賞）」、「Bronze（ブロンズ賞）」、「Honors（栄誉賞）」に選出されます。CUCは2年連続の受賞となり、昨年は栄誉賞、今年はシルバー賞を受賞しました。
「International ARC Awards」公式サイト
https://www.mercommawards.com/arc.htm
■「CUCグループ サステナビリティレポート 2024年版」のコンセプト
CUCグループでは「医療という希望を創る。」という使命のもと、グループ各社の事業実績をステークホルダーに広く開示するため、2022年からサステナビリティレポートを発行しています。
2024年版は「Change Until Change for Society」をコンセプトとし、2023年度の事業活動を事例や数的データで報告するとともに、創業からの10年間の取り組みを振り返りました。また、急速な高齢化による看取り場所の不足、医療現場での人手不足といった社会課題の解決に向けてCUCグループが挑戦し続ける理由と、今後重点的に推進するテーマをお示ししています。
CUCグループ サステナビリティレポート 2024年版
日本語版：https://www.cuc-jpn.com/wp/wp-content/uploads/2024/11/CUC_SR2024.pdf
英語版：https://www.cuc-jpn.com/wp/wp-content/uploads/2024/11/CUC_SR2024eng.pdf
■CUCグループについて
株式会社シーユーシーと国内連結子会社17社、海外連結子会社25社からなるグループ企業です（2025年6月末時点）。「医療という希望を創る。」を使命に掲げ、さまざまな医療課題の解決に向けて、国内外の医療機関への経営支援やホスピス、居宅訪問看護など多角的な事業を展開しています。
社名：株式会社シーユーシー
本社所在地：東京都港区芝浦3-1-1 msb Tamachi 田町ステーションタワーN 15階
設立：2014年8月8日
代表者：代表取締役社長 茺口 慶太
資本金：7,669百万円
事業内容：医療機関向け経営支援事業、ホスピス事業、居宅訪問看護事業
URL：https://www.cuc-jpn.com/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社シーユーシー 広報担当
E-mail: pr@cuc-jpn.com
関連リンク
「2024 Vision Awards」公式サイト
https://www.lacp.com/2024vision/competition.htm
「International ARC Awards」公式サイト
https://www.mercommawards.com/arc.htm
CUCグループ サステナビリティレポート 2024年版(日本語版)
https://www.cuc-jpn.com/wp/wp-content/uploads/2024/11/CUC_SR2024.pdf