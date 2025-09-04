【M＆Aご成約】秋田県男鹿市の創業120年企業 株式会社清水組と、SBI地域事業承継投資との資本業務提携を支援

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(東京都中央区・代表取締役社長 中村悟)は、秋田県男鹿市の総合建設会社である株式会社清水組と、投資ファンド SBI地域事業承継投資の資本業務提携を支援いたしました。

▼今回のM&Aご成約インタビューはこちらをご覧ください

https://www.ma-cp.com/case/success/128/(https://www.ma-cp.com/case/success/128/)

M&A概要

1905年創業、秋田県男鹿市で120年にわたり地域のインフラを支えてきた株式会社清水組は、県内外の港湾整備に携わってきた老舗の総合建設会社です。創業一族の5代目社長として経営を担う清水隆成氏は47歳。慢性的な人材不足、資材価格の高騰、急速に迫られるDXへの対応など建設業界特有の課題を抱える中、自社単独での永続的な発展に限界を感じていました。そんなタイミングで、当社アドバイザーが清水氏にSBI地域事業承継投資からのオファーを持ち掛けたことを機に、外部の力を借りて次のステージへ進む投資ファンドを活用した成長に大きな期待を抱くようになりました。SBI地域事業承継投資が持つ経営ノウハウ、ネットワーク、資金力を活用することで、さまざまな課題を解決し成長していける期待感を清水氏が感じたことなどが決め手となり、両社の戦略的資本業務提携が実現しました。

譲渡企業

株式会社清水組

代表取締役社長 ：清水 隆成 氏

本社所在地：秋田県男鹿市

事業内容：総合建設業、内航海運業、貨物運送取扱事業、産業廃棄物処理業、宅地建物取引業

M&Aの検討理由：更なる成長・発展のため

本件担当アドバイザー

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

企業情報部 課長 本林 龍磨

新卒で大手証券会社に入社し、上場・未上場企業オーナーの資産運用及びIPO支援・M&A支援に従事。当社入社後は建設業、サービス業、製造業等の幅広い分野でのM&A支援実績を有する。建設業界M&Aプロフェッショナルチームメンバー。

⇒https://www.ma-cp.com/about/team/construction/

本件担当アドバイザー

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

企業情報部 課長 須田 真和

新卒で銀行に入行し、中堅・中小企業向けの融資業務・コンサルティング業務や個人の資産運用業務に従事。当社入社後は一貫してM&Aアドバイザー業務に従事し、建設業・工事業・運送業・製造業・IT企業等の幅広い分野において経験と実績を有している。建設業界M&Aプロフェッショナルチームメンバー。

⇒https://www.ma-cp.com/about/team/construction/

【会社概要】

名称：M&A キャピタルパートナーズ株式会社（東証プライム上場 証券コード 6080）

所在地：東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー36階

代表者：代表取締役社長 中村 悟

設立：2005年10月

事業内容：M&A 仲介事業

代表番号：03-6770-4300

URL：https://www.ma-cp.com/