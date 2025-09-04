¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÅ²¬¸©Âµ×ÊÝ»º¤Î¤ªÃã¤òÉÓ¤ËµÍ¤á¤¿¡ÖÉÓ ¤ª～¤¤¤ªÃã ASHIKUBO¡×¤ò¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖTEA SHOP ITOEN¡×¤Ç9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¿·È¯Çä
～°ËÆ£±à¡ß¸ÐÃÓ²°¡ÖÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¥»¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ¤â10·î¤´¤í¤Ë¸ÂÄêÈ¯Çä～
³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ£±à¡Ê¼ÒÄ¹¡§ËÜ¾±Âç²ð ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¤´°¦°û¤òÄÌ¤¸¤Æ²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤Þ¤¿¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò´ê¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÀÅ²¬ÃãÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡É¡Ê¢¨1¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀÅ²¬¸©Âµ×ÊÝ»º¤ÎÃãÍÕ¤òÉÓ¤Ë¥Ü¥È¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÎÐÃã°ûÎÁ¡ÖÉÓ ¤ª～¤¤¤ªÃã ASHIKUBO¡×¤ò¡¢9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖTEA SHOP ITOEN¡×¤Ç¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¡£¤Þ¤¿ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¸ÐÃÓ²°¡Ê¼ÒÄ¹¡§º´Æ£¾Ï ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢Ã±ÉÊ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´°Çä¤·¤¿¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥»¥Ã¥È¡ÖÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¥»¥Ã¥È¡×¤ò¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉÓ ¤ª～¤¤¤ªÃã ASHIKUBO¡×¤Ï¡¢¡ÈÀÅ²¬ÃãÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀÅ²¬¸©Âµ×ÊÝ»º¤ÎÃãÍÕ¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¡¢ÁÇºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÀ½Ë¡¤Ë¤è¤êÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤¿ÉÓÆþ¤ê¤ÎÎÐÃã°ûÎÁ¤Ç¤¹¡£Âµ×ÊÝÃã¤Ï¡¢´Å¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ÈÎÏ¶¯¤¤»Ý¤ß¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÏÂµ×ÊÝ¤Î»³ÊÂ¤ß¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¸ÐÃÓ²°¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¶¯¤¤»Ý¤ß¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡Ö¸ÐÃÓ²°¥Ü¥ó¥Î¥Ã¥È ¥í¥ìー¥Ì¤Î´ä±ö¡×¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥»¥Ã¥È¡ÖÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¥»¥Ã¥È¡×¤ò¸ÂÄêÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÎÐÃã°ûÎÁ¡ÖÉÓ ¤ª～¤¤¤ªÃã¡×¥·¥êー¥º¡Ê¢¨2¡Ë¤ò2024Ç¯5·î¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅ¸³«¤·¡¢¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢ºÇ¤â¿È¶á¤ÊÆüËÜ¤Î¤ªÃã¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã¡×¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤ËÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ãÀ½ÉÊ³µÍ×¢ä
À½ÉÊÌ¾¡§ÉÓ ¤ª～¤¤¤ªÃã ASHIKUBO
ÉÊÌ¾¡§ÎÐÃã¡ÊÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¡Ë
ÍÆÎÌ¡¦ÍÆ´ï¡§375mlÉÓ
´õË¾¾®Çä²Á³ÊÀÇ¹þ¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡§2,700±ß¡Ê2,500±ß¡Ë
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖTEA SHOP ITOEN¡×¡§https://teashop.itoen.co.jp/
¡Ê¢¨1¡ËÂµ×ÊÝ¤Ï¡ÖÀÅ²¬ÃãÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢³ùÁÒ»þÂå¤ËÃæ¹ñ¤«¤éÃã¤Î¼ï»Ò¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿ÁÎÎ·¡¦À»°ì¹ñ»Õ¤¬¤½¤ÎºÏÇÝ¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âµ×ÊÝ¤ÏÎ¾Â¦¤ò»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÃÏ·Á¤Î¤¿¤á¡¢Åì¸þ¤¤ÎÃãÈª¤Ë¤ÏÄ«ÍÛ¤¬¡¢À¾¸þ¤¤Ë¤ÏÍ¼ÍÛ¤¬¹ß¤êÃí¤®¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤ÆÆü¾È»þ´Ö¤ÏÃ»¤á¤Ç¤¹¡£ÁáÄ«¤Ë¤ÏÄ«²â¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤ëµ¤¸õ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤³¤ÎÆÈÆÃ¤Î´Ä¶¤¬ÃãÍÕ¤ËË¤«¤Ê´Å¤ß¤ÈÎÏ¶¯¤¤»Ý¤ß¤ò°é¤àÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨2¡ËËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¿Í¡¹¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÎÐÃã°ûÎÁ¡ÖÉÓ ¤ª～¤¤¤ªÃã¡×¥·¥êー¥ºÂè4ÃÆ¤Ç¤¹¡£¤´»²¹Í Âè1ÃÆ:2024Ç¯5·îÈ¯Çä¡ÖÉÓ ¤ª～¤¤¤ªÃã MEGAMI¡×¡¢¡ÖÆ± SEIMEI¡×¡¢Âè2ÃÆ:2024Ç¯10·îÈ¯Çä¡ÖÉÓ ¤ª～¤¤¤ªÃã ¤Ù¤Ë¤Õ¤¦¤¡×¡¢¡ÖÆ± ±§¼£¶ÌÏª¡×¡¢Âè£³ÃÆ:2025Ç¯3·îÈ¯Çä¡ÖÉÓ ¤ª～¤¤¤ªÃã »³¤Î²»¡×
¤³¤ÎÅÙ¡¢¹ñ»º¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤Î¿·¤¿¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ë¸ÐÃÓ²°¤ÈÅö¼Ò¤Î»×¤¤¤¬¶¦ÌÄ¤·¡¢¡ÖÉÓ ¤ª～¤¤¤ªÃã ASHIKUBO¡×¤ÈÃ±ÉÊ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´°Çä¤·¤¿¡Ö¸ÐÃÓ²°¥Ü¥ó¥Î¥Ã¥È ¥í¥ìー¥Ì¤Î´ä±ö¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥»¥Ã¥È¡ÖÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¥»¥Ã¥È¡×¤ò¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£´Å¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ÈÎÏ¶¯¤¤»Ý¤ß¤¬ÆÃÄ¹¤Î¤ªÃã¡¢¶¯¤¤»Ý¤ß¤Î¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢ìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢ãÀ½ÉÊ³µÍ×¢ä
À½ÉÊÌ¾¡§ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¥»¥Ã¥È
ÆâÍÆ¡¡¡§ÉÓ ¤ª～¤¤¤ªÃã ASHIKUBO ¡¿1ËÜ¡Ê375ml¡¿ËÜ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¸ÐÃÓ²°¥Ü¥ó¥Î¥Ã¥È ¥í¥ìー¥Ì¤Î´ä±ö¡¿1È¢¡¦4ÂÞÆþ¡Ê55g¡¿ÂÞ¡Ë
²Á³Ê¡¡¡§1¥»¥Ã¥È 4,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨Á÷ÎÁÊÌ
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¸ÐÃÓ²°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× ¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.koikeya-online.jp/shop/g/g80595001-c/
¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯10·î¤´¤í ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖTEA SHOP ITOEN¡× ¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
¡¡¡¡¡¡¡¡https://teashop.itoen.co.jp/
¢ã¡Ö¸ÐÃÓ²°¥Ü¥ó¥Î¥Ã¥È ¥í¥ìー¥Ì¤Î´ä±ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢ä
ÆüËÜ¤ÎÅÚÃÏ¤Ç¤ÎºÏÇÝ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢8Ç¯°Ê¾å¤Î·îÆü¤ò·Ð¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¸ÐÃÓ²°¥Ü¥ó¥Î¥Ã¥È ¥í¥ìー¥Ì¤Î´ä±ö¡×¤Ï¡¢È¯Çä¸å¤¹¤°¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Í½ÄêÈÎÇä¿ôÎÌ¤¬3Æü´Ö¤Ç´°Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ü¥ó¥Î¥Ã¥È¤È¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â³¦¤Î¥¥ã¥Ó¥¢¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸¸¤ÎÉÊ¼ï¤Ç¤¹¡£²áµî¤Ë1kgÌó7Ëü±ß¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢³¤¤Ë¶á¤¤ÅÚÃÏ¤Ç³¤Áô¤òº®¤¼¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¯¤¤»ÝÌ£¤È¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿±öÌ£¡¢ÌÚ¤Î¼Â¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÅöÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÚ¾í¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡¢¶¯¤¤»ÝÌ£¤È¤Û¤Î¤«¤Ê±öÌ£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡Ö¸ÐÃÓ²°¥Ü¥ó¥Î¥Ã¥È¡×¤ò»ÈÍÑ¡£¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ ¥í¥ìー¥Ì¤Î´ä±ö¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ã±ÉÊ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´°Çä¤·¤¿À½ÉÊ¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TEA SHOP ITOEN
https://teashop.itoen.co.jp/
¸ÐÃÓ²°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.koikeya-online.jp/shop/g/g80595001-c/
