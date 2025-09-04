BIPROGYとEAGLYSが資本業務提携を締結

～AIエージェント開発を支えるデータ整備で、企業の情報活用を最大化するDX支援を実現～

【背景】

近年、製造、金融、リテール、社会インフラなどの業界では、データとAIの活用が競争力の源泉として不可欠になってきています。しかし、多くの企業では、社内に蓄積された知見やデータがAIで利用できる形式になっていないため、十分に活用できていません。そのため、データを活用した迅速な意思決定やイノベーションの加速を妨げる要因にもなっています。

BIPROGYとEAGLYSは、企業がAIで活用できていないデータを活用可能な形に変換して、業務全体でデータとAIを活用できる仕組みを整備し、企業における迅速な意思決定と知見の継承を支援するために資本業務提携を締結しました。

【資本業務提携の概要】

Data＆AI事業の推進 市場共同開拓

両社の製品やサービスを組み合わせた包括的なソリューションを提案し、顧客の多様なニーズや課題を解決していきます。

また、BIPROGYのシステム構築力と顧客ニーズへの対応力に、EAGLYSの製造・金融分野におけるデータとAIを活用したDX支援実績やAI活用に不可欠なデータ整備力を掛け合わせ、製造業や金融業界の新規案件開拓にも取り組んでいきます。

Data＆AI事業領域の共同サービス開発

BIPROGYが進めるDX支援事業「Data＆Innovation Lab」に、EAGLYSのAIエージェント開発を支えるデータ整備技術を組み込みます。

これにより、EAGLYSが培ってきたAI性能を最大限に引き出すためのナレッジベースの構築技術を「Data＆Innovation Lab」に活用することができ、企業の情報活用を最大化するDX支援が可能となります。また、BIPROGYが持つシステム開発力とEAGLYSが持つ製造・金融分野のAIエージェント技術を活用して「Data＆AI Solutions」で新たな業務ソリューシ ョンの共同開発に取り組んでいきます。

以 上

■BIPROGYについて

商号：BIPROGY株式会社

設立：1958年3月

所在地：東京都江東区豊洲1-1-1

代表：代表取締役社長 齊藤 昇

https://www.biprogy.com/

■EAGLYSについて

商号：EAGLYS株式会社

設立： 2016年12月

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27-3やまとビル7F

代表：代表取締役 今林 広樹

https://eaglys.co.jp/







■関連リンク：

データと AI を活用し、事業改善を加速する DX 支援事業「Data＆AI Innovation Lab」 https://www.biprogy.com/solution/service/data_ai.html

2025年6月27日付ニュースリリース データとAIを活用し、事業改善サイクルを加速するDX支援事業「Data＆AI Innovation Lab」を開始https://www.biprogy.com/pdf/news/nr_250627.pdf

※記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。