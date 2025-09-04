あなたも駅長デビュー！！相模鉄道×横浜市ふるさと納税
横浜市では、ふるさと納税を通じて横浜のファンを増やし、横浜を訪れるきっかけとしていただくため、横浜ならではの魅力あふれる返礼品の拡充に取り組んでいます。
このたび、相模鉄道株式会社が、横浜市ふるさと納税の返礼品として、駅長のお仕事体験ツアーを企画しました！９月３日（水）14時から受付を開始します！相模鉄道の魅力がたっぷり詰まった貴重な体験をふるさと納税でお楽しみください♪
▼相鉄星川駅～駅長のお仕事体験ツアー～
相鉄本線星川駅における窓口改札業務（ダッチングによる日付押印・改札スタンパーによる入鋏・多機能機による運賃検索）体験やホーム担当（構内放送・手旗による合図）体験など、スペシャルなプログラムです！
主な体験内容
(1)駅係員の朝礼（毎朝点呼）を疑似体験！
(2)窓口改札業務体験！
・硬券入場券へ日付をダッチング
（本企画限定記念硬券〔レプリカ〕のプレゼント）
・改札スタンパー体験
・多機能機による運賃検索機能体験
(3)駅設置の拾得器（マジックハンド）で落とし物を拾得体験！
(4)ホーム担当体験！
１ 返礼品概要
(1) 実施日時：2025年11月24日（月・振休）
午前の部10：00（集合）～12：00頃（解散予定）
午後の部13：30（集合）～15：30頃（解散予定）
※大規模な災害や荒天時等、やむを得ず延期となる場合、【2025年12月14日（日）】に延期します。
(2) 開催場所：相模鉄道 星川駅（横浜市保土ケ谷区星川１丁目１）
(3) 募集人数：午前の部・午後の部 各４人、計８人限定
※体験者は小学生以上に限ります。（体験者が小学生の場合、付き添い1名様まで可）
※午前・午後の指定はできません。
２ 寄附受付
(1) 受付期間：2025年9月3日（水）14：00～2025年10月31日（金）23：59
(2) 寄附金額：40,000円（一口で1名様が体験いただけます）
(3) 寄附受付：以下のポータルサイトからお申し込みください。
・ふるさとチョイス
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/14100/6718559
・ふるなび
https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1685227
・楽天ふるさと納税
https://item.rakuten.co.jp/f141003-yokohama/alb0009/
・さとふる
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=3310510
・JRE MALLふるさと納税
https://furusato.jreast.co.jp/furusato/products/detail/F546/F546-ALB0009
■ 留意事項
・ 各ポータルサイトの返礼品ページに掲載のある留意事項を必ずご確認のうえお申込みください。
・ 集合場所へは最寄りの公共交通機関をご利用ください。駐車場、駐輪場の用意はありません。
・ 申込数が8人に達し次第、寄附受付は終了いたします。
・ 寄附後のキャンセル・寄附金のご返金はできません。
・ 平成31年4月1日総務省告示により、横浜市内在住の方は横浜市返礼品を受け取れません。
・ 画像は全てイメージです。記載の内容について、予告なく変更する場合があります。
＼相模鉄道株式会社からは、そうにゃんグッズをはじめとしたオリジナルグッズも返礼品として提供中です！／
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/seisaku/2024/1205furusato.files/0010_20241204.pdf
※商品によっては、すでに募集終了している可能性もございます。