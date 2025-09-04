【玉造駅徒歩4分】パーソナルジム『LIGHT FIT 玉造店』が2025年8月28日にオープン！！

株式会社LIGHT FIT

『理想のカラダを健康的に生涯持続する』を企業理念としている株式会社LIHGT FIT（本社：大阪市福島区、代表取締役：中田翔）は、玉造駅（所在地：〒537-0024 大阪府大阪市東成区東小橋１丁目１８－１ 松下ビル 102）にLIGHT FIT 玉造店をオープン。現在、大阪市9店舗を展開している。

パーソナルジムLIGHT FIT（ライトフィット）について

パーソナルジムLIGHT FIT（ライトフィット）は『理想のカラダを健康的に生涯持続する』をコンセプトに2022年1月11日に大阪市福島区にてパーソナルジムの運営を始めました。1店舗目を出店から2年で8店舗をオープンと拡大を続けています。

パーソナルジム LIGHT FIT 玉造店の店舗情報

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/156620/table/7_1_78ccf4fdf83e5463ef6d5d66dd760f19.jpg?v=202509041227 ]

パーソナルトレーニングの利用料金

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/156620/table/7_2_e685e7d29d0e331df037bf91a338ad3b.jpg?v=202509041227 ]

＊全て税込みの金額となっております。

なぜ、週1回のパーソナルトレーニングなのか

週1回でカラダを変えて持続することになぜこだわっているのか。時間がない現代社会において毎週1回55分の時間は無理なく続けられるギリギリのラインだと私たちは考えています。

例を挙げると、週2～3回のトレーニングを中・長期的にスケジュールに組み込むことは難しく、カラダが変わったとしても持続させることは難しいと考えています。

LIGHT FITは、上記の通り持続できる結果を大事にしていますので、トレーニングの質にこだわり無理なく続けられるフィットネスのある暮らしを提案しています。

お客様のお声

30代女性：「姿勢が良くなり、腰痛も改善しました。リーズナブルな価格で綺麗な身体を持続できるのが嬉しいです。」

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=m9HGsZdW95g ]

20代男性：「週1回で体の変化を実感。胸と肩が大きくなり、トレーニングが楽しくなりました。」

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=CmTF7MlklWE ]

30代女性：「体重が7kg減り、お尻やお腹が引き締まりました。楽しく続けられるのでおすすめです。」

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=sc5kLYS367g ]

SUPER PROGRAM（LIGHT FITのメソッド）

一流のトレーナーによるオーダーメイドな指導とボディコンテスト優勝者＆オリンピック日本代表合宿にも帯同している日本トップのトレーナーが監修の科学的根拠に基づいたプログラムにより週1回55分で結果が出ます。

マニュアル一辺倒ではなく、お客様の筋肉の状態や姿勢に合わせて指導するので週1回で、その人らしい美しく引き締まった身体を作ります。今までにないパーソナルトレーニングをご体感ください。

科学的根拠に基づいた指導方法

LIGHT FITのプログラムは科学的根拠に基づいて作成されています。そのため、最適な指導で理想の体に辿り着くことができます。例えば、一つのトレーニング種目を何セット行うのがベストか、皆さんはどうお考えですか？

自分でトレーニングするとき、1セットだけやって終わる人もいれば、5セット以上やる人もいるのではないでしょうか。実際のところ、科学的な研究（Krieger JW2010）によると、1種目に対して2～3セット行うのが最適です。

1セットだけよりも2～3セットの方が効果が高く、2～3セットと4～6セットの間では大きな違いはありません。ほんの一例ですが、科学的根拠に基づいて指導するので、LIGHT FITでは効率的に理想の体を手に入れることができます。

オーダーメイドへのこだわり

科学的に証明されたトレーニング方法でも、すべての人に同じような結果が出るわけではありません。それは、人それぞれの体が違うからです。例えば、骨格や筋肉の反応などの違いがあります。



そこで必要なのは、その人に足りない筋肉や姿勢を考慮した上で「オーダーメイドのトレーニングメニュー」を作成することです。カラダに合わせた指導するからこそ、効率よくカラダが変化し続け結果を出していけるのです。

現場経験が豊富 ×︎ 科学的根拠基 ＝ ひとりでは届かないトレーニングレベルへ

現場経験と科学的根拠に基づいたトレーニングで怪我なく最大限の効果を。

その人の限界を見極めて、最大限効果が出るラインまでトレーニングを実施します。解剖学、お客様を見る目、可動域、強度設定を活用し無理のない怪我の無い範囲で実施致します。もちろん、お客様のニーズを汲み取り実施します。



上記まででご説明した通り、今まで培ったノウハウと現場経験、科学的根拠をもとにして週1回でも結果を出していけるプログラムを実現しました。



週1回の高品質なパーソナルトレーニングで理想のカラダを持続しながら、体調不良や病気とは限りなく無縁な人生を送りましょう。

パーソナルトレーナーへの質へのこだわり

実際にお客様の目標や理想の体型、生活習慣を考慮したメニューを組み指導するのは各トレーナーです。姿勢や体の癖を正しく判断し、お客様に合わせた完全オーダーメイドのトレーニングを実施しているので週1回で最高の結果を出すことができます。

LIGHT FITは、最高の結果を引き出すためトレーナーの質において一切の妥協をしていない事を誓います。

一流トレーナーのリアルなセッション風景は下記のYoutubeをご覧ください！

音声ありで見ていただくとより伝わると思います。

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=iWb4BFJCTC8 ]

優秀なトレーナーが切磋琢磨し、高め合う環境がLIGHT FITにはあります！

トレーナーの時給は4,000円を超えることも。そのため、実力があるトレーナーが集まりやすいです。その中で外部講師による研修や在籍しているトレーナー同士の交流により切磋琢磨し成長し、常にレベルの高いトレーナーが生まれる環境となっております。

上記の時給の通り、お客様から選ばれるトレーナーを高く評価し、長く働いて頂く仕組みを構築し、より品質の高いパーソナルトレーニングを安定して提供しております。

パーソナルジム LIGHT FITが選ばれる7つの理由姿勢が変わればカラダが変わる

筋肉が弱いところにはトレーニングをし、硬くなっているところへはストレッチやもみほぐしをして、無理なく綺麗な姿勢を維持できるようにアプローチします。



魅力的な見た目のために姿勢の良さは大切です。また、正しい姿勢を取ると腹筋や背筋が使われるので基礎代謝が高くなり、ダイエット効果が促進されます。正しい姿勢は、理想のカラダを持続しやすくする効果があるので大切にしております。

結果を一生モノにする

ダイエットは成功したが、その後リバウンドしたという方が多くいらっしゃいます。当ジムでは目標達成後もリバウンドしにくい体作りを実現しています。



ノンストレスで続けられるように元々の食事をベースにした食事指導と、ライフスタイルにあった生活習慣のアドバイスで体質から変化させ、リバウンドしにくい身体に変えていきます。

週1回で結果が出る

解剖学、骨格、お客様の顔の表情、可動域、強度設定を活用し無理のない範囲で最大限効果が出るラインまでトレーニングを実施します。週1回の高品質なパーソナルトレーニングで理想のカラダを持続させましょう！

痩せるだけではない、見た目の変化を追求

LIGHT FITでは、あなただけに合わせた指導なので体重を落とすだけではなく、その人らしい美しく引き締まった身体を作ります。

・︎ お腹・腰まわりをすっきりさせたい

・︎ お尻を上げたい

・︎ 太もも・二の腕を引き締めたい

・︎ 後ろ姿を綺麗にしたい

このような目的に対して、LIGHT FITのパーソナルトレーニングは絶対の自信と実績を持っています。

オーダーメイドへのこだわり

カラダは一人ひとり骨格も違えば反応も違いますので、体重減少だけではなく歪みや動作の癖を分析し、様々なアプローチをお客様の体質や性格に合わせて丁寧に指導いたします。



それにより、ダイエットから姿勢改善、ボディラインをきれいにする、デカくなりたい方までお客様のカラダに最適な指導をさせて頂きます。

日本トップのトレーナーによるプログラム監修

トップアスリートからダイエットをしたい一般の方まで、幅広いお客様を理想の姿へと導いてきた日本トップクラスのトレーナーの技術が惜しみなく、LIGHT FITのプログラムに詰め込まれております。自身もデッドリフト世界大会で3位と輝かしい実績がある実力派のトレーナーです。

オリンピック委員会強化スタッフ/Static Monsters World Championship 2019（ログリフト・アクセルデッドリフト世界大会）世界3位/オリンピック日本代表合宿に帯同

藤田 賀史

丁寧なカウンセリングと徹底した身体評価

LIGHT FITは、あなたのお気持ちを大切にしながらカウンセリングと身体評価を丁寧に進めていきます。

・︎ 身体のお悩み、お困りごと、ダイエット経験

・︎ これからなりたい身体、状態

・︎ 身体のクセやバランスの把握

あなたの”こうなりたい”を1番大切に考え、理想を実現するために全力を尽くします。

会社概要

企業名：株式会社 LIGHT FIT（ライトフィット）

創業：2022年1月11日

本社所在地：〒553-0001 大阪府大阪市福島区海老江2丁目9-10

代表者：代表取締役 中田翔

事業内容：フィットネスサービスの提供

取引銀行：関西みらい銀行

ホームページ：https://light-fit.net/