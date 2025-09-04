【DEAN & DELUCA】日本料理かんだとDEAN & DELUCAが贈る、新年を彩る「PREMIUM OSECHI 2026」

株式会社ウェルカム

株式会社ウェルカムが運営するDEAN & DELUCA（本社：東京都港区 代表取締役：横川正

紀）は、2025 年9 月4 日（木）より、日本料理かんだの神田裕行氏監修のおせち「PREMIUM

OSECHI 2026」の受注をオンラインストアにて開始いたします。

ミシュラン三つ星18 年連続「日本料理かんだ」店主・神田裕行氏が、DEAN & DELUCA と共

に仕立てた「PREMIUM OSECHI 2026」。新年の食卓を格別に彩る、特別な一品です。

特集ページ：https://x.gd/qyeax

一年のハレの日に、お重を開けるよろこびを

「料理とは親切の技術。最後のひと口が一番おいしくなるように」。

そう語るのは、日本料理かんだのオーナーシェフ・神田裕行氏。ミシュラン三つ星を18 年連続で

獲得し続ける、その技と真心を、新春の祝い膳に込めました。

一の重は、ずわい蟹と錦糸玉子に、キャビアをあしらった贅沢ちらし寿司。

弐の重は、祝い肴を中心に、お屠蘇と味わう伝統の味。

参の重は、ワインやシャンパンに寄り添う、現代的な口福の彩り。

日本の気候風土が育む、 四季折々のすばらしい食材。その、風味、食感、色など、 素材本来のお

いしさを味わっていただけるように。丹精込めて年迎えの膳に仕立てました。

旬の食材を丁寧に仕立て、一品一品に心を注ぐ神田氏の哲学と、DEAN & DELUCA の美意識が出

会い、一年のハレの食卓へ唯一無二の三段重をお届けします。

お品書き

一の重 ずわい蟹と錦糸玉子に、キャビアをあしらった贅沢ちらし寿司

ずわいがに贅沢ちらし寿し

オセトラキャビア添え

弐の重 祝い肴を中心に、お屠蘇と味わう伝統の味

大鮑酒蒸し

数の子土佐漬け

五万米（ごまめ）田作り

菜の花昆布締め

玉茗荷酢漬け

祝鯛柚香〆め

聖護院かぶら千枚漬け

あぶり唐墨

大根蕃茄紅白玉

桜花大根甘酢漬け

鳴門若布

黒豆松葉打ち

車海老艶煮

伊達巻玉子

参の重 ワインやシャンパンに寄り添う、現代的な口福の彩り

孟宗筍含め煮

マナガツオ幽庵焼

甘鯛柔らか蒸し

和牛ロースすき焼き

きんかん

冬蝱椎茸甘煮

くわい煎餅

梅人参

にしん昆布巻

子持ち鮎春巻

海老芋と空豆唐揚

栗きんとん

京鴨煮込みロース

INTERVIEW ｜ 日本の家庭料理を届けたい 「日本料理かんだ」店主 神田裕行氏

https://x.gd/R9Znz

DEAN & DELUCAが踏み出す新たなる挑戦としてのおせちづくりに際し、ミシュラン三つ星連続18年

の料理店「日本料理かんだ」の神田裕行さんへのインタビューです。

＊インタビュー全文は特設サイトでご覧いただけます。

日本料理かんだとDEAN & DELUCAが贈る、新年を彩る「PREMIUM OSECHI 2026」

□商品名・価格

DEAN & DELUCA PREMIUM OSECHI 2026

\100,000（税込 \ 108,000）

□発売日

2025年9月4日（木）～

受付開始に達し次第終了いたします。あらかじめご了承ください。

□予約受付

オンラインストア https://x.gd/d5tju

□店頭での商品お渡しについて

お渡し日：2025年12月31日（水）12：00～18：00

お渡し店舗：六本木 / 品川 / 有楽町 / 新宿 / 恵比寿 / 広尾 / 吉祥寺 / 八重洲 / アトレ川崎 /

たまプラーザ / シァル横浜 / そごう横浜

□配送について

オンラインストア経由で申し込みできます。

お届け日：2025年12月31日（水）9：00～16：00の間（※時間指定不可）

配達地域：東京都23区内、武蔵野市、三鷹市、調布市、西東京市、狛江市、府中市、国立市、

国分寺市、小金井市のみ配送を承ります。

※クール便送料\1,500（税込）を別途頂戴します。

□キャンセルについて

キャンセルは承っておりません。あらかじめご了承ください。

□特集ページ

https://x.gd/qyeax

※本商品は事前決済をお願いしており、入金後、正式なご予約とさせていただきます。

※数に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。

ABOUT DEAN & DELUCA（ディーン&デルーカ）

世界のおいしいものを集めた食のセレクトショップ。1977 年、ジョエル・ディーン（Joel Dean）

とジョルジオ・デルーカ（Giorgio DeLuca）により、ニューヨーク・ソーホーにオープンしたマー

ケットストアがはじまりです。

日本国内では、マーケットストア19 店舗、カフェ27 店舗、スペシャルティストア（ワインスト

ア）1 店舗に自社オンラインストアを展開しております。小売そして中食、飲食という枠にとらわ

れず、食をたのしむ場を創出すべく、今日もなお、あたらしい食の感動をお客さまへ提供して参り

ます。