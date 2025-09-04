T2、TOTOと便器や洗面器などの衛生陶器を自動運転トラックで幹線輸送へ

株式会社T2

株式会社T2（東京都千代田区、代表取締役CEO：熊部 雅友、以下「T2」）は、TOTO株式会社（福岡県北九州市、代表取締役 社長執行役員：田村 信也、「以下TOTO」）とともに、T2が開発した自動運転トラックを用いて便器や洗面器などの衛生陶器を幹線輸送*¹する共同実証を2025年9月から関東ー関西間の高速道路一部区間で開始します。

TOTOが製造販売する便器や洗面器などの衛生陶器は輸送の際、破損のリスクを踏まえた十分な配慮が不可欠で、深刻化するドライバー不足も踏まえて、安定かつ持続可能な輸送体制の確立が課題となっています。今回、自動運転トラックによる幹線輸送の実現を目指すT2が開発したレベル2*²自動運転トラックを用いた実証を両社共同で実施し、輸送オペレーションの確認とともに、破損のリスクに対応すべく、輸送品質および輸送能力をいかに担保できるかを検証します。

実証概要

- 時期：2025年9月18日から計4回を予定- 場所：関西→関東間の高速道路上の一部にて実施＜行程＞TOTO滋賀第二工場（滋賀県甲賀市）→TOTO千葉物流センター（千葉県八千代市）- 役割：T2 全体マネジメント、実験用車両の提供／TOTO 実証貨物の提供- 積載：便器や洗面器などの衛生陶器- 検証内容 (すべての実証はドライバーが乗車し、レベル２相当で実施)・貨物を積載した幹線輸送における自動運転の走行ルート及び走行リードタイム検証・想定したオペレーションパターンの有効性検証・衛生陶器への影響検証TOTOの便器T2のトラック

両社では、今回の実証の結果を踏まえて、T2が2025年7月から開始したレベル2自動運転トラックによる商用運行*³および2027年より開始するレベル4*⁴自動運転トラックによる幹線輸送における連携も検討していきます。

*¹ 工場で生産された商品を全国の配送拠点に主要な輸送ネットワークを通じて効率的に運ぶこと

*² ドライバーの監視のもとに行われる特定条件下での高機能自動運転

（参照：国土交通省資料 https://www.mlit.go.jp/common/001226541.pdf）

*³ 本件に関するニュースリリース：https://t2.auto/news/2025/0701.pdf

*⁴ 特定の走行環境条件を満たす限定された領域において、自動運行装置が運転操作の全部を代替する状態

各社概要

■株式会社T2

本社所在地：東京都千代田区内幸町二丁目2番3号日比谷国際ビル１階

代表者：代表取締役CEO 熊部 雅友

設立日：2022年8月30日

事業内容：自動運転システムの開発、レベル 4 自動運転トラックによる幹線輸送サービス事業、幹線輸送に付随した関連サービス事業、その他関連サービス事業

企業サイト: https://t2.auto/

■TOTO株式会社

本社所在地 ：福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1

代表者：代表取締役 社長執行役員 田村 信也

設立日：1917年5月15日

事業内容：トイレ、お風呂、キッチン、洗面など住宅設備機器の製造・販売

企業サイト：https://jp.toto.com/