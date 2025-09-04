なごみプロデュースのコスメブランド「 GENTY（ジェンティー）」内側からにじみでる血色感（※）とツヤで “まるで元からきれいな頬” を叶えるリキッドチークインハイライターを新発売

株式会社Rainmakers

SNS総フォロワー数が470万人を超え、YouTuber・モデルとして活躍するなごみプロデュースのコスメブランド「GENTY（ジェンティー）」は、新商品「メルトハーリキッドチークハイライター」を9月11日（木）より発売いたします。

なごみ自身も毎日愛用する“人生チーク”で愛されほっぺを演出

ブランド名の「GENTY（ジェンティー）」とは“GENTLE”と“BEAUTY”をかけあわせた造語。柔らかくも芯のある、自立した女性になりたいというなごみの想いが込められています。「CHANGE MYSELF,LOVE MYSELF / もっと自分を好きになれるコスメ」をテーマ掲げ、2025年4月にブランドリニューアル。簡単・使いやすい・可愛いコスメを展開しています。

9月11日（木）より発売される新商品「メルトハーリキッドチークハイライター」は、なごみが普段のメイクで大切にしているという、「元からきれいな人」に見える、ナチュラルな仕上がりを叶えるアイテム。内側からじゅわっとにじむような血色感（※）とナチュラルなツヤ、立体感がこれひとつで完成するチークインハイライターです。リキッドながらベースメイクがヨレることなく肌にぴたっと密着し、ヴェールをまとったようなツヤと自然な透け感発色が持続します。

カラーはローズピンク「101 ロージーミー」とコーラルピンク「102 サニーハー」の2色展開。甘すぎないピンクカラーでデイリー使いしやすく、重ね付けしてもムラになりにくいのでメイク初心者にもおすすめ。手軽にポンポンと頬に仕込むだけで、思わず触りたくなるような愛されほっぺを演出してくれます。

※メイクアップ効果による

ジェンティー メルトハーリキッドチークハイライター 商品情報

内側からにじみ出る血色感（※1）×ツヤ×立体感を

仕込めるチークインハイライター

※1 メイクアップ効果による

ジェンティー メルトハーリキッドチークハイライター

全2色 各1,320円（税込）

＜COLOR＞

101 ロージーミー

ほんのり色づくローズピンクで透明感とピュアな血色感（※1）をプラス

※1 メイクアップ効果による

102 サニーハー

多幸感あふれるコーラルピンクでいつもご機嫌な印象に

＜POINT＞

●透けるような血色感（※1）で“好印象ほっぺ”に

内側からじゅわっとにじむような透け感発色で、まるで赤ちゃんのようなナチュラルな血色感（※1）に。

※1 メイクアップ効果による

●ラメなしでも叶う“ちゅるんとツヤ仕上げ”

光をうっすらまとったようなナチュラルなツヤ感でハイライトいらず。ラメなしでも自然なツヤが叶い、“生まれつききれいな頬”を演出。

●ファンデがヨレない、軽やか高密着テクスチャー

ベースメイクを邪魔せず、薄膜で肌にぴたりと密着。重ねてもムラになりにくく、自然な透け発色に。

●美容成分配合でうるおいキープ

保湿成分（※2）を配合し、むっちりとした仕上がりが持続。思わず触れたくなるほっぺに。

※2 ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、ダイズ加水分解コラーゲンNa、アセチルヒアルロン酸Na

＜なごみコメント＞

私自身デイリーメイクでは「元からきれいな人」に見える、ナチュラルな仕上がりを大切にしています。なかでもチークは印象を大きく左右する重要なポイント。ツヤが強すぎるとわざとらしく、逆にツヤがなさすぎると顔が盛れない。だからこそ、自然に美人な印象をつくるために、普段からリキッドチークを愛用してきました。

特に頬の高い位置に自然なツヤのスポットがあると、内側から光がにじむように顔全体がいきいきと見えます。そのさりげない発光感のある仕上がりが好きで、よくファンの方からも「そのチークはどこの？」と聞かれることも多かったのですが、実際は塗るチークや下地の量を調整したり、ハイライトを頬の位置に追加したりと、工程が多くて大変でした。

そこで「一本で理想の仕上がりが叶うチークがほしい」と思い、開発をスタート。サンプルが完成してからの約1年半、デイリーメイクではこれしか使っていないほど、満足のいく仕上がりです。頬の内側からじゅわっと⾊づき、光を受けてほんのり輝くような絶妙なニュアンスを、ぜひ体感してください。

ブランドプロデューサー・なごみ プロフィール

2000年3月2日生まれ、兵庫県出身。

YouTuber・モデルとしてCMや雑誌、ファッションショーなどで活躍し、「彼から愛されるアイコン」として幅広い世代の女性から支持を集める。雑誌『sweet』（宝島社）では連載企画を持ち、自身のファッションへのこだわりや美容情報を発信している。

＜公式SNS＞

Instagram：＠__nagomi32__(https://www.instagram.com/__nagomi32__/)

X（旧Twitter）：@NAGOMI3232(https://x.com/nagomi3232)

TikTok：@__nagomi32__(https://www.tiktok.com/@__nagomi32__)

GENTY（ジェンティー）について

2022年に誕生したなごみプロデュースのコスメブランド。

ブランド名は“GENTLE”と“BEAUTY”をかけあわせた造語。柔らかくも芯のある、自立した女性になりたいというなごみの想いが込められています。「CHANGE MYSELF,LOVE MYSELF / もっと自分を好きになれるコスメ」をテーマに、簡単・使いやすい・可愛いコスメを展開しています。

＜ブランド公式＞

Instagram：@genty_beauty(https://www.instagram.com/genty_beauty/)

X（旧Twitter）：@genty_beauty(https://x.com/genty_beauty?s=21&t=QnO8Ca3oQDBFQNm2aD7zQw)

TikTok：@genty_beauty(https://www.tiktok.com/@genty_beauty?lang=ja-JP)

HP：https://genty.jp(https://genty.jp/)

【会社概要】

社名：株式会社Rainmakers

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9+SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

【取扱店】

GENTYオンラインストア（https://beautyfarm.co.jp/shop/pages/genty）、ロフトおよびロフトネットストア（一部店舗を除く）

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社Rainmakers

お客様お問い合わせ先：0120-500-353