霞ヶ関キャピタルが海外で初の物流施設開発

霞ヶ関キャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：河本幸士郎、以下「当社」）は、マレーシア・クアラルンプールに現地法人KASUMIGASEKI CAPITAL (MALAYSIA) SDN.BHD.（以下「霞ヶ関キャピタルマレーシア」）を設立し、ASEAN諸国展開への第一歩として冷凍自動倉庫の開発プロジェクト 『Setia Alaman』（セティア・アラマン） を始動いたします。

※イメージパースのため実際と異なる場合があります。

■国内の知見を活かし、マレーシアで持続可能な（コールド）サプライチェーンを実現

マレーシアは人口・経済規模の拡大が続いており、東南アジアにおける物流拠点としての地位も年々向上しつつあります。安定した経済成長を背景としたECの拡大や、ハラール製品の輸出増加などが予想されることに加え、政府による積極的なインフラ整備も後押しし、国際物流拠点として今後も非常に有望な市場であると考えています。当社は、日本において、2020年より物流施設開発を開始。2030年のフロン規制や、冷凍食品の消費増加による冷凍冷蔵倉庫の需要拡大、物流業界の人手不足等、物流業界が抱える課題に対するソリューションとして、様々なニーズに対応する物流施設ブランド「LOGI FLAG」の開発に取り組んでまいりました。直近では自動化を取り入れた冷凍自動倉庫や危険物自動倉庫の開発にも取り組んでいます。

当社は「成長性のある事業分野×社会的意義のある事業」という事業方針を掲げており、この度のマレーシア市場への参入は、同国の需要拡大への対応や物流拠点としての更なる成長に貢献することで、当社物流事業拡大とASEAN諸国への進出への足掛かりになるものと考えております。当社はこれまでに培った冷凍冷蔵倉庫および冷凍自動倉庫の知見を活かし、持続可能なサプライチェーンの構築に取り組んでまいります。

■冷凍自動倉庫の開発プロジェクト『Setia Alaman』について

当社初のマレーシアにおけるプロジェクトとして、マレーシア証券取引所Main Market上場企業の完全子会社である大手デベロッパーと土地売買契約を締結し、冷凍自動倉庫の開発プロジェクトに着手いたしました。

■『Setia Alaman』概要

■当社現地法人 霞ヶ関キャピタルマレーシアについて

■代表コメント

Director and Executive Chairman 杉本 亮

日本における冷凍冷蔵/自動化倉庫分野の先駆者として培った知見を活かし、私たちはマレーシアからASEAN市場への挑戦に踏み出します。物流事業として初めての海外進出は、私たちにとって大きな転機です。次世代の物流インフラを構築し、マレーシアを起点に新たなモデルを切り拓き、グローバルサプライチェーンに革新をもたらしてまいります。

Managing Director 大熊 俊博

マレーシアは、戦略的な立地と多様な人材を兼ね備え、成長を続ける国です。私たちは、物流事業として初めての海外拠点にこの地を選び、地域社会に寄り添いながら、新たな物流インフラを共に築いてまいります。ここから世界へ広がるサプライチェーンを育み、持続可能な成長をともに実現していきたいと考えています。

（写真 左：大熊 俊博 右：杉本 亮）

『LOGI FLAG』は、霞ヶ関キャピタルグループが展開する倉庫ブランドです。冷凍・冷蔵・常温の3温度帯に対応したマルチテナント型物流施設をはじめ、冷凍冷蔵倉庫や冷凍自動倉庫、HAZMAT倉庫など、時代とお客様のニーズに沿った、環境にやさしく、新しい物流拠点を各地に提供していくことで皆様のビジネスと暮らしをサポートしてまいります。