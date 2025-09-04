【《特典》AI利用料（従量課金）が『1年間無料』】SFA「インフアジャスト」ユーザー会イベント開催　9/29

株式会社エーエスピーコム


株式会社エーエスピーコム（所在地：京都府京都市　代表取締役社長：奥原啓史）は、2025年9月29日（月）に、SFA導入をご検討されている企業様と、当社のInfAjast「インフアジャスト」ご利用ユーザー様を対象にした、30名様限定での『「インフアジャスト」ユーザー会』イベントを、虎ノ門ヒルズ（虎ノ門ヒルズステーションタワー31階）にて開催いたします。

イベントでは、InfAjastに搭載される音声による文章生成などのAI最新機能のご紹介や、当社のAIソリューション「Apex.ai」のご案内の他、ゲスト講師によるAIに関する基調講演や、ユーザー様同士の懇親会や、導入ご検討企業様との個別相談などを予定しています。

ご参加者様には、名刺インポート機能や、音声による文章生成機能などがご利用頂ける、AI利用料（従量課金）が2025年11月から『1年間無料』となる特典もご用意しております。





[１] イベント概要
■テーマ：
　・InfAjast に実装されたAI最新機能のご紹介
　・ASPCOM独自のAIソリューション「Apex.ai」のご案内
　・InfAjast ユーザー様＆導入検討企業様懇親会
■開催日時： 2025年9月29（月）16:00 - 19:00（受付開始 15:30）
■開催場所： 東京都港区虎ノ門二丁目6番1号（虎ノ門ヒルズステーションタワー31階）
■対象：
　・InfAjast「インフアジャスト」既存ユーザー様
　・SFA/CRM導入をご検討中の企業ご担当者様
　・SFA/CRM導入をご検討中の企業様をお持ちのパートナー様
■参加費: 無料
■定員： 先着30名
■内容：
　・基調講演（ゲスト講師）
　・Apex.aiの事前発表
　・InfAjast「インフアジャスト」AI機能紹介
　・懇親会
■申込締め切り：9/19（金）18:00
※内容は一部変更となる場合もございます。


[２] 参加特典
名刺インポート機能や、音声による文章生成機能、チャットボットなどがご利用頂ける
AI利用料（従量課金）が 『1年間無料』となります。

■無料期間：2025年11月1日～2026年10月31日
■対象：既存のお客様／2025年10月末までに新規ご契約の企業様


[３] お申込方法
お電話、メール、WEBサイトよりお申込みいただけます。

TEL： 075-229-7533
MAIL： sales@aspcom.co.jp
URL： https://www.aspcom.co.jp/aspcom/index.php/quiries(https://www2.aspcom.co.jp/aspcom/index.php/quiries)






「InfAjast インフアジャスト」は、法人向けIT製品比較サイト「ITトレンド」（運営会社：株式会社Innovation）のSFA部門年間ランキングにて2020年より 5年連続 『第1位』を獲得している、グループウェアを標準搭載した、「顧客管理」をベースに、「名刺管理」や、「メール一括配信」が可能な製品です。
「顧客」「案件」「名刺」「活動報告」を一元的に管理し、顧客とのコミュニケーションを強化、営業活動の効率化と、より深いエンゲージメントを構築します。
業種や規模に関係なく、「低コスト」「営業力強化」「生産性向上」で選ばれている製品です。「共有」「蓄積」「活用」をコンセプトに顧客管理を軸として各機能が連携することで、営業活動の属人化など様々な営業課題の解決をサポートいたします。



【InfAjast インフアジャスト の特徴】


■ 直感的に使いやすいUIでITリテラシー問わないシステム


■ 運用方法に合わせた柔軟なカスタマイズに対応


■ 完全国産でサポートが充実、年に３回程度の製品バージョンアップを実施


■ AIメーカーならではの営業活動を強力にサポートするAI機能が順次リリース





私たちは「いま無いものは私たちが作る」をモットーにソフトウェアを通じ、あらゆるモノ作りにチャレンジする企業です。


前進となる事業での10数年のノウハウを継承して経済産業省の創造法認定と共に2003年6月に株式会社エーエスピーコムに編成し、創業から2025年で実に35年を迎える四半世紀の歴史と共に邁進して参りました。


常に「継続と進化」をフレーズに、より一層お客様へのシステムを通じたサービスを強化して貢献して参ります。




会社名：株式会社エーエスピーコム


代表取締役：奥原　啓史


設立　：2006年6月20日


資本金：2,005万円


所在地：京都府京都市中京区烏丸通姉小路下る場之町599番地 CUBE御池 4F


コーポレートサイト：https://www2.aspcom.co.jp/aspcom/