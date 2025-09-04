【《特典》AI利用料（従量課金）が『1年間無料』】SFA「インフアジャスト」ユーザー会イベント開催　9/29

株式会社エーエスピーコム

株式会社エーエスピーコム（所在地：京都府京都市 代表取締役社長：奥原啓史）は、2025年9月29日（月）に、SFA導入をご検討されている企業様と、当社のInfAjast「インフアジャスト」ご利用ユーザー様を対象にした、30名様限定での『「インフアジャスト」ユーザー会』イベントを、虎ノ門ヒルズ（虎ノ門ヒルズステーションタワー31階）にて開催いたします。





イベントでは、InfAjastに搭載される音声による文章生成などのAI最新機能のご紹介や、当社のAIソリューション「Apex.ai」のご案内の他、ゲスト講師によるAIに関する基調講演や、ユーザー様同士の懇親会や、導入ご検討企業様との個別相談などを予定しています。ご参加者様には、名刺インポート機能や、音声による文章生成機能などがご利用頂ける、AI利用料（従量課金）が2025年11月から『1年間無料』となる特典もご用意しております。

───────────────────────────────────

[１] イベント概要

───────────────────────────────────

■テーマ：

・InfAjast に実装されたAI最新機能のご紹介

・ASPCOM独自のAIソリューション「Apex.ai」のご案内

・InfAjast ユーザー様＆導入検討企業様懇親会

■開催日時： 2025年9月29（月）16:00 - 19:00（受付開始 15:30）

■開催場所： 東京都港区虎ノ門二丁目6番1号（虎ノ門ヒルズステーションタワー31階）

■対象：

・InfAjast「インフアジャスト」既存ユーザー様

・SFA/CRM導入をご検討中の企業ご担当者様

・SFA/CRM導入をご検討中の企業様をお持ちのパートナー様

■参加費: 無料

■定員： 先着30名

■内容：

・基調講演（ゲスト講師）

・Apex.aiの事前発表

・InfAjast「インフアジャスト」AI機能紹介

・懇親会

■申込締め切り：9/19（金）18:00

※内容は一部変更となる場合もございます。





───────────────────────────────────

[２] 参加特典

───────────────────────────────────

名刺インポート機能や、音声による文章生成機能、チャットボットなどがご利用頂ける

AI利用料（従量課金）が 『1年間無料』となります。



■無料期間：2025年11月1日～2026年10月31日

■対象：既存のお客様／2025年10月末までに新規ご契約の企業様





───────────────────────────────────

[３] お申込方法

───────────────────────────────────

お電話、メール、WEBサイトよりお申込みいただけます。



TEL： 075-229-7533

MAIL： sales@aspcom.co.jp

URL： https://www.aspcom.co.jp/aspcom/index.php/quiries(https://www2.aspcom.co.jp/aspcom/index.php/quiries)

「InfAjast インフアジャスト」は、法人向けIT製品比較サイト「ITトレンド」（運営会社：株式会社Innovation）のSFA部門年間ランキングにて2020年より 5年連続 『第1位』を獲得している、グループウェアを標準搭載した、「顧客管理」をベースに、「名刺管理」や、「メール一括配信」が可能な製品です。

「顧客」「案件」「名刺」「活動報告」を一元的に管理し、顧客とのコミュニケーションを強化、営業活動の効率化と、より深いエンゲージメントを構築します。

業種や規模に関係なく、「低コスト」「営業力強化」「生産性向上」で選ばれている製品です。「共有」「蓄積」「活用」をコンセプトに顧客管理を軸として各機能が連携することで、営業活動の属人化など様々な営業課題の解決をサポートいたします。

【InfAjast インフアジャスト の特徴】

■ 直感的に使いやすいUIでITリテラシー問わないシステム

■ 運用方法に合わせた柔軟なカスタマイズに対応

■ 完全国産でサポートが充実、年に３回程度の製品バージョンアップを実施

■ AIメーカーならではの営業活動を強力にサポートするAI機能が順次リリース

私たちは「いま無いものは私たちが作る」をモットーにソフトウェアを通じ、あらゆるモノ作りにチャレンジする企業です。

前進となる事業での10数年のノウハウを継承して経済産業省の創造法認定と共に2003年6月に株式会社エーエスピーコムに編成し、創業から2025年で実に35年を迎える四半世紀の歴史と共に邁進して参りました。

常に「継続と進化」をフレーズに、より一層お客様へのシステムを通じたサービスを強化して貢献して参ります。

会社名：株式会社エーエスピーコム

代表取締役：奥原 啓史

設立 ：2006年6月20日

資本金：2,005万円

所在地：京都府京都市中京区烏丸通姉小路下る場之町599番地 CUBE御池 4F

コーポレートサイト：https://www2.aspcom.co.jp/aspcom/