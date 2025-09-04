LUUP、賃貸住宅業界最大（※）のイベント 「賃貸住宅フェア・テナント土地活用展 2025 in 東京」に初出展

株式会社Luup

株式会社Luup（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：岡井大輝、以下「Luup」）は、2025年9月17日（水）と18日（木）に東京ビッグサイトで開催される賃貸住宅業界最大のイベント「賃貸住宅フェア・テナント土地活用展 2025 in 東京」に初出展することをお知らせいたします。

背景

Luupは“街じゅうを「駅前化」するインフラをつくる”をミッションに掲げ、事業を通じて日本各地の移動課題を解決すべく、2020年よりマイクロモビリティシェア「LUUP」を展開しています。電動・小型・一人乗りのモビリティを包括的に取り扱うことで、ファースト・ラストワンマイルの移動手段を確立し、全ての人が自由に移動できる未来を目指しています。

駅やバス停から離れた物件の移動課題を解決し、周辺エリアの回遊性を高めるLUUPのポートは、物件の付加価値向上や空きスペースの有効活用に繋がるソリューションとして、多くの不動産オーナーや管理会社の方々からご関心をいただいています。

今回の出展では、LUUPポート導入の具体的なメリットや設置事例をご紹介するブース展示や、実際にマイクロモビリティシェア「LUUP」の3車両を体験いただける試乗コーナーを用意し、不動産の価値と街の魅力を高める新たな選択肢としてご提案します。また17日（水）の主催者企画セミナーには、Luup代表取締役CEOの岡井大輝が登壇し、マイクロモビリティが都市の可能性や不動産価値をどのように高めるか、実例を交えてご紹介いたします。

※…賃貸住宅フェア・テナント土地活用展調べ

2024年における賃貸住宅業界のイベントの出展社数・出展社数・ブース数・来場者数の公開数字と比較

出展内容詳細

1. 展示ブース

ブースでは、実際のポート設置イメージや、すでにLUUPを導入いただいているポートオーナーの方々のお声をご紹介します。不動産オーナーや管理会社の方々がポート設置をご検討される際の参考になる情報をご提供するほか、Luup担当者が常駐し、具体的なご相談も承ります。ご来場いただいた方には、特別なノベルティ（数量限定）もご用意していますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

・ノベルティ：オリジナルトートバッグや温泉の素（数量限定）

2. 各種モビリティの試乗コーナー

会場内に特設される試乗コーナーにて、電動キックボード・電動アシスト自転車のほか、今年秋以降に導入を予定している電動シートボード（※1）も体験いただけます。

・場所： 南2ホール Luupブース至近

・試乗対応時間（予定）：

-9月17日（水）：10:00～11:30、14:30～15:30

-9月18日（木）：12:30～14:00、16:00～17:00

※…Luupプレスリリース「Luup、座席・カゴ付きの特定小型原付「電動シートボード」を発表」

（https://luup.sc/news/2024-06-25-seated-e-scooter/）

3. Luup代表取締役CEO 岡井大輝によるセミナー登壇

主催者企画セミナーに、Luup代表取締役CEOの岡井大輝が登壇します。複数のLUUPポートを設置いただいている「ポートオーナー」の株式会社サナイコーポレーション代表取締役の眞井斎壽様とともに、マイクロモビリティが都市の可能性や不動産価値をどのように高めるか、実例を交えてご紹介いたします。

・セミナータイトル：「街の魅力と物件価値を拡げる 電動マイクロモビリティの可能性」

・日時：2025年9月17日（水）15:50～16:40

・場所：南2ホール 出入り口すぐ「遊休不動産活用」エリア

・詳細URL：https://zenchin-fair.com/2025/tokyo/archives/8930

開催概要

・イベント名：賃貸住宅フェア・テナント土地活用展 2025 in 東京

・開催日時：2025年9月17日（水）・18日（木） 10:00～17:00

・会場：東京ビッグサイト 南1・2ホール

・公式サイト：https://zenchin-fair.com/2025/tokyo/

「LUUP」サービス概要

・内容：マイクロモビリティシェア

・詳細：スマートフォンアプリ「LUUP」を用いて、電動キックボードや電動アシスト自転車に乗車し、街じゅうにあるポートからポートへの移動ができます。

・ご利用料金：ライド基本料金50円（税込）＋時間料金1分あたり20円（税込）

※一部地域では料金が異なります

・電動キックボードのご利用について：アプリから１.年齢確認書類の登録と２.交通ルールテストの連続満点合格が電動キックボードのご利用条件となります。

・保険：対物賠償、対人賠償、ご自身のお怪我が保険の対象です。

https://support.luup.sc/hc/ja/articles/360051962573

【会社概要（URL：https://luup.sc/）】

・所在地：東京都品川区西五反田八丁目9番地5号 FORECAST五反田WEST７階

・代表者：岡井大輝

・創 業：2018年7月

・アプリダウンロードURL：https://ride-your-city.luup.sc/Myjb/cfcdb04a

※LUUPアプリは、iOS 16 以降、iPhone 8 以降 （iPhone SE 第 1 世代 を除く）、Android OS 10.0 以降の端末でお使いいただけます。

※表記について：会社名は「株式会社Luup」、サービス名は「LUUP」と表記しています。