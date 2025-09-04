【加藤綾菜×タマチャンショップ共同開発】“夫の健康を想う気持ち”から生まれた、旨味でおいしく減塩「綾菜式減塩 万能だし粉」9月4日(木)新発売

株式会社TWIN PLANET

この度、タレント・加藤綾菜が、自然派食品ストア「タマチャンショップ」（運営：有限会社九南サービス）と「綾菜式減塩 万能だし粉」を共同開発。2025年9月4日(木)に発売いたします。

「綾菜式減塩 万能だし粉」は、夫・加藤茶さんの健康を支えるために生まれた“氷だし”で注目を集めた加藤綾菜が「タマチャンショップ」と共同開発した、減塩でも美味しく仕上がる万能だし粉です。

鰹節、酒かす、玉ねぎ、生姜、醤油などの国産素材を使用し、塩分控えめながらも深い旨味を実現。和・洋・中どの料理にも使え、日々の食事に無理なく減塩を取り入れられる、新たな“おいしく健康”を叶えるアイテムです。

商品ページURL：https://tamachanshop.jp/online/202509/56081

■商品概要

商品名 ：綾菜式減塩 万能だし粉

内容量 ：60g

価 格 ：1,280円(税抜) / 1,382円(税込)

発売日 ：2025年9月4日(木) ※4日に予約販売を開始し、17日「減塩の日」より出荷予定

販売店舗：タマチャンショップ公式オンラインストアおよびECモール各店、タマチャンショップ実店舗各店（都城本店、宮崎micc店、鹿児島天文館店、博多マルイ店、大丸福岡天神店、なんばマルイ店、鯖江店）

■減塩と健康を美味しくサポートする「綾菜式減塩 万能だし粉」の6つの特長

・旨味と香味で塩分控えめでも満足

小さじ1杯（5g）あたりの塩分はわずか0.17g。鰹節のイノシン酸、玉ねぎのグルタミン酸といった旨味成分に加え、生姜や醤油に含まれる香味成分が、味に深みとキレを与えます。塩分に頼らず、満足感のある美味しさを実現します。

・安心の国産素材使用

鰹節（鹿児島）、酒かす（山口）、玉ねぎ（兵庫）、生姜（国産黄金生姜）、醤油（福岡）と、原料を国産にこだわって使用。素材本来の味と安心感を提供します。

・“氷だし”がもっと手軽に

加藤綾菜考案で話題になった“氷だし”のノウハウを活かしながら、粉末タイプとして使いやすく再設計。冷蔵庫での保存や手間も不要で、忙しい現代人のライフスタイルにもマッチします。

・減塩レシピ提案で毎日の献立に寄り添う

加藤家の食卓で実際に使われているレシピ例も公開。レタス包み、豚汁、白菜スープなど、どれも塩分控えめで満足感のあるメニューばかり。食べて納得、健康にもやさしいレシピがサポートします。

・美味しいから続けられる減塩習慣

減塩料理は続けにくいという課題に対し、本商品は「おいしいから続けられる」という点にこだわっています。粉末タイプなので溶けやすく、少量でも風味が広がるため、日常的に無理なく取り入れられます。



・現代人の健康課題に向き合う“食卓改革”

生活習慣病予防、高血圧対策、健康寿命延伸といった社会的課題に対して、「美味しさで減塩を広める」というミッションのもと開発。日々の食卓から健康意識を高めるきっかけになる商品です。

■減塩でも美味しく食べてほしい―夫への深い愛から生まれた万能だし粉の開発秘話

「減塩は味気ない」「続かない」と感じる人も多い中、加藤綾菜は夫の健康を想い、塩を使わず旨味で整える“氷だし”を料理研究家の田村つぼみ先生と共に完成させました。鰹節、酒かす、玉ねぎ、生姜を凍らせた“氷だし”は夫も絶賛する美味しさで、「減塩料理はやめたのよ」と伝えても気づかれないほどの味に仕上がりました。

「108歳まで舞台に立ちたい」という夫の夢を支えるための想いと工夫に、「タマチャンショップ」に共感いただき、誰でも手軽に取り入れられる粉末タイプとして再構築したのが「綾菜式減塩 万能だし粉」です。1年にわたる試作と調整の末に完成した、“家族を想う気持ち”から生まれた減塩だしです。

■加藤綾菜 プロフィール

2011年に結婚。年齢差が45歳で年の差婚として話題になるもバッシングを受け続ける。一切メディアやSNS等で反論することなく耐え続けた結果、加藤に対しての世間の目やネットニュースでの扱われ方が変わり、献身的に支える良き妻としてテレビや雑誌で取り上げられ、年の差婚ならではの料理の秘訣や、介護の資格取得など、ライフスタイルを中心に加藤流の考え方が注目されている。

■タマチャンショップについて

安心・安全で、おいしく栄養いっぱいの「食」を楽しみながら、健康に、美しくなれる。みんなが笑顔になれる「しあわせ食」をテーマに、地元・九州はもちろん、全国各地から上質な食材を厳選し、500点を超えるオリジナル商品の開発、販売をしています。

現在は公式オンラインストアを始め、楽天市場やYahoo!ショッピング、Amazonなど20ECモールを運営。一方で本拠地である宮崎県都城市をはじめ、宮崎、福岡、鹿児島、大阪、福井にも合計7店舗を構え、直接お客様と触れ合う機会も多くなりました。

ECのプロ達が選ぶ「JAPAN EC大賞2024」で、「総合大賞」と「ブランド部門賞」をダブル受賞。

▼タマチャンショップ公式ホームページ

https://tamachanshop.jp/

▼「みらいのピースプロジェクト」サイト

https://tamachanshop.jp/environment/

食品屋として恩恵を受ける自然環境に配慮した取り組みを積極的に実施しています。