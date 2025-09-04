まろやかで優しい甘みの、いちごミルクのような味わいが登場！「ビヒダス ヨーグルト いちごミルク風味 4ポット」

森永乳業株式会社

森永乳業は、「ビヒダス ヨーグルト いちごミルク風味 4ポット」を、9月16日（火）より全国にて期間限定発売いたします。

「ビヒダス ヨーグルト 4 ポット」シリーズは、大腸をサポートする『ビフィズス菌 BB536』を使用した、家族で食べられる、小分けタイプの4個パックヨーグルトです。

この度、新商品の「ビヒダス ヨーグルト いちごミルク風味 4ポット」を期間限定で発売いたします。いちごミルク味は、大人・お子さま問わず人気の味わいです。まろやかで優しいいちごミルクのような甘みが楽しめ、召しあがる際にワクワクを感じていただける商品となっています。朝食の1 品やおやつ、夜食に、期間限定の「ビヒダス ヨーグルト いちごミルク風味 4ポット」をぜひお召しあがりください。

当社は、『サステナビリティ中長期計画2030』の「食とウェルビーイング」において「森永乳業グループならではの、かつ高品質な価値をお届けすることで、3億人※1の健康に貢献すること」を掲げ、健康課題に配慮した商品開発を進めています。

※1 健康課題に配慮した商品の2021年度～2030年度の延べ販売計画個数等の計画数、及び当社提供の健康増進・食育活動への参加見込み人数をリーチ数（人数）として計算。

1．商品特長

１.大腸をサポートする『ビフィズス菌 BB536』を使用した、家族で食べられる、小分けタイプの 4 個パックヨーグルトです。

グルトです。

２.まろやかで優しい甘みのいちごミルクのような味わいが楽しめる商品となっております。

2．商品概要

3．参考情報

＜ビフィズス菌 BB536＞

森永乳業の『ビフィズス菌 BB536』は、1969 年に乳児から発見された、ヒトのおなかにすむ種類のビフィズス菌です。一般的にヒトのおなかにすむ種類のビフィズス菌は酸や酸素に弱いのですが、『ビフィズス菌 BB536』は酸や酸素に強く、ヨーグルトをはじめ、サプリメントなど多くの商品に活用されています。

以上