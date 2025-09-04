完熟マンゴーのおいしさと、とろっとしたプリンの食感が絶妙！「タニタ食堂監修の完熟マンゴープリン4個パック」9月16日（火）より全国にて新発売

森永乳業株式会社

森永乳業は「タニタ食堂監修の完熟マンゴープリン 4個パック」を、9月16日（火）より全国にて新発売いたします。

2011年より販売している「タニタ食堂監修のデザート」シリーズは、“おいしさ”と“満足感”を得られる点と、カロリーや糖質に配慮した商品設計で罪悪感を抱くことなく食べられる点で、多くのお客さまから支持をいただいています。

アジアンデザートは、2023年には前年を上回り拡大しており、今後も伸長が見込まれている市場※1です。中華料理や東南アジア料理の人気が高まる中、イベントや店頭フェアなどを通じて、アジアンデザートへの関心や喫食経験も年代を問わず広がっています。中でも「マンゴープリン」は、杏仁豆腐に次ぐ市場規模を誇る※1、人気の高いスイーツです。

※1出典：(株)富士経済 2025年食品マーケティング便覧 No.1

（2023年のアジアンデザート市場は前年比8.1%増の80億円。2026年には2023年比15%増の92億円の予想）

この度、新発売する「タニタ食堂監修の完熟マンゴープリン4個パック」は、濃厚な甘さとほどよい酸味が調和した完熟マンゴーの味わいと、なめらかでとろっとしたプリンの食感が織りなすハーモニーをお楽しみいただけます。味の決め手となるマンゴーには「マンゴーの王様」と呼ばれるアルフォンソマンゴーの完熟ピューレを使用。満足感のある味わいでありながら、1個60g当たり58kcal、糖質9.5gを実現しています。

カロリーや糖質は気になるけれども、満足感のあるデザートを召しあがりたい方は、ぜひ、「タニタ食堂監修の完熟マンゴープリン4個パック」をお楽しみください。

1．商品特長

１.「タニタ食堂監修のデザート」シリーズは、“おいしさ”と“満足感”を得られる点と、カロリーや糖質に配慮した

商品設計で罪悪感を抱くことなく食べられる商品です。

２.濃厚な甘さと、ほどよい酸味が調和した完熟マンゴーの味わい。なめらかでとろっとしたプリンの食感が織りなすハーモニーをお楽しみいただけます。

３.満足感のある味わいでありながら、1個60g当たり58kcal、糖質9.5gを実現しています。

2．商品概要

＜タニタ食堂＞

タニタ本社の社員食堂のコンセプトを忠実に再現した一般向けのレストランとして、2012 年にタニタ食堂の1号店として「丸の内タニタ食堂」をオープン。一定食あたりのカロリーを 500kcal 前後、塩分 3g 以下に抑えながら、野菜たっぷりでおいしく食べ応えのある「日替わり定食」をはじめとしたヘルシーメニューを直営店やメニュー提供店で提供しています。「丸の内タニタ食堂」は2025年3月にビルの建て替え工事に伴い閉店し、今年秋に新店舗のオープンを予定しています。

＊タニタ食堂は株式会社タニタの登録商標です。

