SIG ServiceとTOYOROBO、WMS・WCS・WESの 共同開発に向けた業務提携を締結

SIG Service株式会社(所在地：東京都千代田区、代表取締役：張 章、以下：SIG Service）と

TOYOROBO株式会社(本社：東京都江東区、代表取締役社長：新井 守、以下：TOYOROBO）は、倉庫管理システム（WMS）、倉庫制御システム（WCS）、倉庫実行システム（WES）の統合ソフトウェア（製品名：［正式名称確定後に記載］）の共同開発に向け、2025年8月14日付けで業務提携契約を締結しました。両社はマルチベンダー環境における中立的な統合基盤の提供を目指し、現場で“すぐ動く・無理なく広げられる”ソフトウェア体験を提供します。

■背景

EC拡大や多品種少量化により、在庫・搬送・実行の各システムが分断されやすく、導入・運用の複雑性が増しています。両社は、実機連携と業務要件を両立させる設計思想のもと、現場での立上げ期間短縮、ピーク波動への俊敏対応、既設資産の活用を支える基盤の実現を目指します。

■スケジュール (予定) ※現時点の計画であり、変更となる可能性があります。

・ 2026年Q1：クローズドβ開始

・ 2026年下期：一般提供（GA）

■コメント

SIG Service株式会社 代表取締役 張 章

「WMS領域の業務設計力と連携実績を基盤に、データ整流・マスタ統制・外部システム接続をワンストップで提供します。TOYOROBOの実装力と組み合わせ、短期立ち上げとスケール運用を両立し、クライアントの成長計画に沿った段階導入を実現します。」

TOYOROBO株式会社 代表取締役社長 新井 守

「物流現場の課題は“個別最適の積み上げ”にあります。私たちは標準化された統合基盤により、複数拠点・複数ベンダーの展開を計画通りに進められる体制を提供します。SIG Serviceとの連携で、要件定義から導入・運用までを一気通貫で支援し、ビジネスのスピードに合った意思決定を支えます。」

■ 会社概要

【SIG Service株式会社】

会社名： SIG Service株式会社

所在地： 東京都千代田区神田須田町2-7-1 BIZCORE神田須田町2F

代表者： 代表取締役 張 章

設立 ： 2013年12月

資本金： 1,000万円

事業内容： 越境ECと倉庫自動化システムを主力事業とする社内チームによる自社開発・

運営。複数拠点・複数ベンダーへの展開も考慮した標準化基盤を整備し、

企画か ら導入・運用まで一気通貫で対応。

URL： https://sig-service.co.jp

【TOYOROBO株式会社】

会社名： TOYOROBO株式会社

所在地： 東京都江東区青海2-7-4 the SOHO 6F

代表者： 代表取締役社長 新井 守

設立 ： 2024年10月

資本金： 1,000万円

事業内容： 物流・製造・清掃向けロボティクス／マテハンの導入・運用支援、

統合ソフトウェア（WMS/WCS/WES）の開発・提供

URL： https://toyoroboinc.com/

＜本プレスリリースに関するお問い合わせ＞

SIG Service株式会社 事業担当 E-mail：info@sig-service.co.jp

TOYOROBO株式会社 広報担当 E-mail：info@toyoroboinc.co.jp

本リリースの内容は発表日現在の情報に基づきます。計画・数値・固有名詞は予告なく変更となる場合があります。社名・製品名は各社の商標または登録商標です。