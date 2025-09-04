「YA′ABURNEE(ヤーアブルニー)」のオリジナルブロマイドを、期間限定でセブン‐イレブンの店内マルチコピー機で販売！

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス(東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男)は、全国のセブン-イレブン マルチコピー機で写真をプリントすることができる「セブンプリント」でオリジナルブロマイドを販売しています。

2025年9月3日より、ワニブックスのWEBメディア『Newsクランチ！』が「YA'ABURNEE」さんへのインタビューで撮り下ろした写真のアザーカットから、全9種をL判 or 2L判から選んでプリントできます。

グループ名は「あなたは私を埋葬する」という意味のアラビア語。数々の名グループを手掛けてきた鬼才・O-ant氏のプロデュースで、超ハイブロウな楽曲と深遠な詩世界を誇りつつ・・・。デフォルトで血まみれ！ ライブのことをTRIPと呼ぶ。本番終了後は全員ぶっ倒れて「死」で終幕！！ 等々・・・。過激かつ特殊な構成要素しかない中、東京を中心としたライブハウスシーンで着実に支持を拡げつつあるYA'ABURNEE(ヤーアブルニー)。

――YA'ABURNEEさんは、今のアイドル界において非常に特殊なグループだと思うんですが、最初入るときにどういう説明を受けて、どういう印象だったのか・・・？ 例えばざらめさんは前も同じプロデューサーさんのグループで活動されてたわけですが、そのへんどうだったでしょうか？

ざらめ：結構ガラッとコンセプト変わるって話は聞いてたんですけど、やっぱり血が・・・！ 最初アー写だけだと思ってたんですよ。そしたらTRIPでも？ しかも毎回！？ もう慣れちゃったんですけど、最初はちょっと抵抗？ しました・・・(笑)。

ぽめあ：私もまさかこんな感じだとは思ってなくて。途中で血糊っていうのが出てきて、ビックリしたんですけど・・・。まあ言われたからやってみるか・・・と！

棗(なつめ)：私の場合は、もともとそういうものが好きで、やりたかったことができて嬉しい！

ぬゐ：最初“グロかわいい”って聞いて、“衣装に目がいっぱい付いてたりするかも”って言われて、“きゃりーぱみゅぱみゅさんみたいな感じかな？”と思って・・・。



(Newsクランチ！ インタビューより)

これが最先鋭の“グロカワイイ”！？！？ 今地球上に大量に存在するアイドルの中で一番前衛的！！

YA'ABURNEEのオリジナルブロマイドをリリース！

＜プロフィール＞

YA'ABURNEE(ヤーアブルニー)

2023年11月11日に活動開始。First mini album『TCHOTCHKE』が各プラットフォームで配信中。今年11月17日、２周年忌念単独公演＠リキッドルームTRIP開催。

X：@YAABURNEE_info(https://x.com/yaaburnee_info)

『Newsクランチ！』には、YA'ABURNEEさんへのインタビュー記事も掲載されています。こちらも合わせてお読みください！

https://wanibooks-newscrunch.com/articles/-/5830

〇購入方法

▶https://www.sej.co.jp/products/bromide/yabromide2509.html

全国セブン‐イレブン 店内マルチコピー機

※一部お取り扱いの無い店舗がございます。

〇サイズ・販売価格

L判 300円(税込) / 2L判 500円(税込)

〇コンテンツ数

L判 9種 / 2L判 9種

〇販売期間

2025年9月3日（水）0:00～2025年11月3日（月）23:59

今後も、ワニブックスのさまざまなコンテンツをセブンプリントサービスで販売予定です。