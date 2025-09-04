TVアニメ『幽☆遊☆白書』の描き下ろし 戦う背中ver. トレーディングアクリルネームプレートなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『幽☆遊☆白書』の商品6種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『幽☆遊☆白書』の商品の受注を9月1日（月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/87?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼描き下ろし 戦う背中ver. トレーディングアクリルネームプレート

浦飯幽助、桑原和真、飛影、蔵馬、妖狐蔵馬、コエンマの描き下ろしイラストをアクリルネームプレートに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 浦飯幽助&コエンマ 戦う背中ver. アクリルネームプレート AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \660(税込), BOX \7,920(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）68×27mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 戦う背中ver. トレーディングポストカード

浦飯幽助、桑原和真、飛影、蔵馬、妖狐蔵馬、コエンマの描き下ろしイラストをポストカードに仕上げました。

ハガキとして送ったり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 飛影&蔵馬 戦う背中ver. ポストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \3,300(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）14.8×10cm

素材 ：紙

▼描き下ろし 戦う背中ver. マルチデスクマット

浦飯幽助、桑原和真、飛影、蔵馬、妖狐蔵馬、コエンマの描き下ろしイラストをマルチデスクマットに仕上げました。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,960(税込)

種類 ：全6種（浦飯幽助、桑原和真、飛影、蔵馬、妖狐蔵馬、コエンマ）

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼描き下ろし 集合 戦う背中ver. B2タペストリー

浦飯幽助、桑原和真、飛影、蔵馬、妖狐蔵馬、コエンマの描き下ろしイラストをB2サイズのタペストリーに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\3,850(税込)

サイズ：B2

素材 ：ポリエステル

▼描き下ろし 戦う背中ver. 100mm缶バッジ

浦飯幽助、桑原和真、飛影、蔵馬、妖狐蔵馬、コエンマの描き下ろしイラストを缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \660(税込)

種類 ：全6種（浦飯幽助、桑原和真、飛影、蔵馬、妖狐蔵馬、コエンマ）

サイズ：（約）直径10cm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし 戦う背中ver. ステッカー

浦飯幽助、桑原和真、飛影、蔵馬、妖狐蔵馬、コエンマの描き下ろしイラストをマット加工されたダイカットステッカーに仕上げました。

身近な持ち物をデコレーションできるステッカーです。

スーツケースやPCなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \550(税込)

種類 ：全6種（浦飯幽助、桑原和真、飛影、蔵馬、妖狐蔵馬、コエンマ）

サイズ：（約）13×8.1cm

素材 ：紙、PP

原作／冨樫義博「幽☆遊☆白書」（集英社「ジャンプコミックス」刊） (C)Yoshihiro Togashi 1990年－1994年 (C)ぴえろ／集英社