Naturecanがご提供するCBD製品の安全性について｜Naturecan

Naturecan株式会社

英国発CBD専門店Naturecan（ https://www.naturecan.jp/ ）は、日本を含む世界40カ国以上で安全・高品質なヘンプ由来CBD製品を取扱い、人々がより健康で幸福な毎日を送れるようにサポートしております。

この度、2025年9月に報道された「違法サプリ購入」問題に関連して、CBDを含む健康食品全般に不信感が広がっている状況を受け、当社製品の安全性と法令遵守について改めてご案内いたします。

Naturecanが日本国内で販売するCBD製品は、すべて日本の規制に準拠しており、今回報道された違法サプリメントとは一切関係ございません。

当社製品に関する取り組みは以下の通りです。

- CBD原料および最終製品について、日本の麻薬及び向精神薬取締法（麻薬取締法）のTHC規制、ならびに医薬品医療機器等法（薬機法）を遵守- CBD製品の第三者機関による検査を実施- 厚生労働省が定めるTHC基準値以下であることを証明済み- 各製品の分析証明書（COA）を公式サイトの商品ページにて公開

当社はこれまでも品質と透明性を最優先に掲げ、継続的な検査の実施および情報公開を行ってまいりました。当社製品が日本の法制度に則った合法かつ安全な製品であることをお伝えするとともに、今回の件でご不安を抱かれた方々におかれましても、安心してご利用いただけることをここに改めてご案内申し上げます。

今後も品質と透明性を第一に、定期的な検査の実施や分析結果の公開を通じ、信頼いただけるCBDブランドとして安心・安全な製品の提供に努めてまいります。

Naturecanのブランドポリシー

詳細を見る :https://www.naturecan.jp/pages/about-naturecan

Naturecanは、大麻（カンナビス）が本来持つ自然の力が、日々のストレスや不調を感じやすい現代社会において、人々のウェルネスライフに寄り添う存在であると信じています。

「Nature Can（自然ができること）」に目を向け、科学的根拠と安全性をもとに、その力を最大限に引き出すことを使命としています。

私たちは「大麻＝違法・危険」ではなく、「大麻＝可能性・安心・希望」である社会の実現を目指しています。

CBD（カンナビジオール）をはじめとした植物性カンナビノイドが持つ力を、正しく、科学的に、そして安全に届けることで、心と体のバランスを大切にしたい方へ 安心感と心地よさ という選択肢を提供してまいります。

Naturecanについて

Naturecanは2019年にイギリスのマンチェスターで設立され、現在約70カ国に展開するグローバルウェルネスブランドです。

「As close to Nature as we can」（自然に寄り添って/できるだけ自然に近く）というコンセプトのもと、できるだけ人工的な成分ではなく自然素材を使う・環境にやさしい商品開発をするなど、自然を大切にしながら活動を行っています。

Naturecanの全てのCBD製品は、複数の第三者機関による6段階の品質テストが実施されており、THCフリー・GMOフリーなど確かな品質が保証されています。

ヘンプの生産から製品の品質までNaturecanで管理を徹底し、サプライチェーンの透明性を確保することで、お客様に自信を持って安心安全な製品を提供しています。

会社概要

会社名:Naturecan株式会社

代表取締役:中島沙紀

お問い合わせ:info-jp@naturecan.com

公式サイト:https://www.naturecan.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/naturecanjp/

X:https://x.com/NaturecanJP

YouTube:https://www.youtube.com/@naturecanjp

楽天市場:https://www.rakuten.ne.jp/gold/naturecan/

Qoo10:https://www.qoo10.jp/shop/naturecanofficial

