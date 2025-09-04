【阪急うめだ本店限定】キャラメルスイーツ専門店「ザ・キャラメルクラウン」累計販売数30万個突破！記念に“生食感”体験キャンペーンを開催

株式会社グレープストーン代表作『THE バターキャラメルサンド』

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)が運営する、“とろけるキャラメルと、溢れるバターの香りの出会い”がテーマのキャラメルスイーツ専門店「THE CARAMEL CROWN(ザ・キャラメルクラウン)」は、2025年9月10日(水)～15日(月・祝)までの期間中「生食感キャラメルサンド体験キャンペーン」を実施いたします。

https://www.caramelcrown.jp/(https://www.caramelcrown.jp/)

代表作『THE バターキャラメルサンド』累計30万個突破！話題の“生食感”体験キャンペーン

とろけるキャラメルと、溢れるバターの香りの出会い。うっとりするほどおいしいキャラメルスイーツのできあがり。キャラメルスイーツ専門店「THE CARAMEL CROWN(ザ・キャラメルクラウン)」は、2025年4月3日「阪急うめだ本店」にグランドオープンいたしました。

代表作は『THE バターキャラメルサンド』。

人気の秘密は、噛んだ瞬間とろ～りあふれる“生食感”。「口いっぱいに広がって贅沢」「とける美味しさが楽しい」「背徳の味」など、OPEN当初から話題となっています。

そんな『THE バターキャラメルサンド』が、このたび累計販売数30万個を突破。大きな反響に感謝を込めて、「生食感キャラメルサンド体験キャンペーン」を開催いたします。

対象期間中、税込1,944円以上お買上げいただいたお客様に『THE バターキャラメルサンド』1個プレゼント。ぜひ話題の生食感をご体感ください。

【生食感】噛んだ瞬間とろ～りあふれる、新感覚キャラメルサンド

※画像はイメージです

とろとろキャラメルを丸ごと頬ばる新体験『THE バターキャラメルサンド』。

一番のこだわりは、黄金色のバターの香りで芳醇なコクを纏わせたとろ～り生食感の「バターキャラメル」。熱くとろとろに炊きあげたバターキャラメルの塊を丸ごとフォンダンでくるむ“メルティローブ製法”で、できたての柔らかさを楽しめるサンドに仕上げました。とろ～り濃密に口どけるバターキャラメルの魅力に、あなたも虜になってしまうはず。さくさくのバターサブレにはさんで召し上がれ。

THE バターキャラメルサンド 8個入

THE バターキャラメルサンド

5個入 1,188円(本体価格1,100円)

8個入 1,944円(本体価格1,800円)

12個入 2,916円(本体価格2,700円)

※表示の価格は参考小売価格です。

キャンペーン情報

【名 称】生食感キャラメルサンド体験キャンペーン

【内 容】税込1,944円以上お買上げいただいたお客様に『THE バターキャラメルサンド』を1個プレゼント。

【期 間】2025年9月10日(水)～15日(月・祝)

【場 所】阪急うめだ本店 地下1階

【対象店舗】THE CARAMEL CROWN(ザ・キャラメルクラウン) 阪急うめだ店

【営業時間】10:00~20:00

※1会計につき1個まで

THE CARAMEL CROWNとは

THE CARAMEL CROWN(ザ・キャラメルクラウン) 阪急うめだ店

●BRAND STORY

とろけるキャラメルと、溢れるバターの香りの出会い。うっとりするほどおいしいキャラメルスイーツのできあがり。THE CARAMEL CROWN “黄金に輝くキャラメルの王冠”を纏った王子。艶めきを放つその王冠は、おいしさの証です。香ばしく、甘く、深く。心までとろけるひとときを。

・公式HP

・公式Instagram

株式会社グレープストーンとは

1978年創業。本格デザート専門店の先駆けとなった店「銀座ぶどうの木」を開店以来、百貨店を中心に展開する洋菓子ブランド「銀のぶどう」、バターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」、東京みやげの「東京ばな奈ワールド」、バームクーヘン専門店「ねんりん家」など、独創性に満ちたオリジナル商品開発力に支えられた独自のスイーツブランドを数多く発信し続けています。