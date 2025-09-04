【阪急うめだ本店限定】キャラメルスイーツ専門店「ザ・キャラメルクラウン」累計販売数30万個突破！記念に“生食感”体験キャンペーンを開催

株式会社グレープストーン

代表作『THE バターキャラメルサンド』

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)が運営する、“とろけるキャラメルと、溢れるバターの香りの出会い”がテーマのキャラメルスイーツ専門店「THE CARAMEL CROWN(ザ・キャラメルクラウン)」は、2025年9月10日(水)～15日(月・祝)までの期間中「生食感キャラメルサンド体験キャンペーン」を実施いたします。


https://www.caramelcrown.jp/



代表作『THE バターキャラメルサンド』累計30万個突破！話題の“生食感”体験キャンペーン



とろけるキャラメルと、溢れるバターの香りの出会い。うっとりするほどおいしいキャラメルスイーツのできあがり。キャラメルスイーツ専門店「THE CARAMEL CROWN(ザ・キャラメルクラウン)」は、2025年4月3日「阪急うめだ本店」にグランドオープンいたしました。



代表作は『THE バターキャラメルサンド』。


人気の秘密は、噛んだ瞬間とろ～りあふれる“生食感”。「口いっぱいに広がって贅沢」「とける美味しさが楽しい」「背徳の味」など、OPEN当初から話題となっています。



そんな『THE バターキャラメルサンド』が、このたび累計販売数30万個を突破。大きな反響に感謝を込めて、「生食感キャラメルサンド体験キャンペーン」を開催いたします。



対象期間中、税込1,944円以上お買上げいただいたお客様に『THE バターキャラメルサンド』1個プレゼント。ぜひ話題の生食感をご体感ください。





【生食感】噛んだ瞬間とろ～りあふれる、新感覚キャラメルサンド



とろとろキャラメルを丸ごと頬ばる新体験『THE バターキャラメルサンド』。


一番のこだわりは、黄金色のバターの香りで芳醇なコクを纏わせたとろ～り生食感の「バターキャラメル」。熱くとろとろに炊きあげたバターキャラメルの塊を丸ごとフォンダンでくるむ“メルティローブ製法”で、できたての柔らかさを楽しめるサンドに仕上げました。とろ～り濃密に口どけるバターキャラメルの魅力に、あなたも虜になってしまうはず。さくさくのバターサブレにはさんで召し上がれ。




THE バターキャラメルサンド 8個入

THE バターキャラメルサンド



5個入 1,188円(本体価格1,100円)


8個入 1,944円(本体価格1,800円)


12個入 2,916円(本体価格2,700円)



※表示の価格は参考小売価格です。





キャンペーン情報

【名　称】生食感キャラメルサンド体験キャンペーン


【内　容】税込1,944円以上お買上げいただいたお客様に『THE バターキャラメルサンド』を1個プレゼント。


【期　間】2025年9月10日(水)～15日(月・祝)


【場　所】阪急うめだ本店 地下1階


【対象店舗】THE CARAMEL CROWN(ザ・キャラメルクラウン) 阪急うめだ店


【営業時間】10:00~20:00



※1会計につき1個まで





THE CARAMEL CROWN(ザ・キャラメルクラウン) 阪急うめだ店

THE CARAMEL CROWNとは



●BRAND STORY


とろけるキャラメルと、溢れるバターの香りの出会い。うっとりするほどおいしいキャラメルスイーツのできあがり。THE CARAMEL CROWN “黄金に輝くキャラメルの王冠”を纏った王子。艶めきを放つその王冠は、おいしさの証です。香ばしく、甘く、深く。心までとろけるひとときを。



・公式HP


https://www.caramelcrown.jp/


・公式Instagram


https://www.instagram.com/caramelcrown_jp/


株式会社グレープストーンとは

https://www.grapestone.co.jp/
1978年創業。本格デザート専門店の先駆けとなった店「銀座ぶどうの木」を開店以来、百貨店を中心に展開する洋菓子ブランド「銀のぶどう」、バターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」、東京みやげの「東京ばな奈ワールド」、バームクーヘン専門店「ねんりん家」など、独創性に満ちたオリジナル商品開発力に支えられた独自のスイーツブランドを数多く発信し続けています。