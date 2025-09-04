建設用ジオポリマーの世界市場2025年、グローバル市場規模（ジオポリマーセメント、ジオポリマーバインダー、ジオポリマーコンクリート）・分析レポートを発表
2025年9月4日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「建設用ジオポリマーの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、建設用ジオポリマーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によれば、世界の建設用ジオポリマー市場は2023年にUSD XXX百万規模と評価され、2030年までにUSD XXX百万へと拡大する見通しです。予測期間における年平均成長率（CAGR）はXXX％とされ、持続可能な建設資材として注目を集めています。従来のセメントに比べ、環境負荷の低減や耐久性の向上を実現できる点が市場成長の背景となっています。
________________________________________
産業チェーンと応用分野
レポートは、建設用ジオポリマー産業チェーン全体の発展状況を概観しています。主な応用分野として、建築物や橋梁工学における「ジオポリマーセメント」および「ジオポリマーバインダー」が挙げられています。特に建築物分野では、環境規制の強化や持続可能性への需要が高まり、従来型材料からの置き換えが進展しています。橋梁工学分野では、長期耐久性や耐腐食性の高さが注目され、導入が拡大しています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別の市場分析によると、北米と欧州では政府の施策や環境規制の強化により、着実な市場拡大が続いています。これに対し、アジア太平洋地域、特に中国が世界市場をリードしており、旺盛な国内需要、政策支援、強固な製造基盤が市場成長を支えています。また、インフラ投資の拡大が見込まれるインドや東南アジア諸国も新たな成長地域として期待されています。
________________________________________
市場分析の枠組み
レポートは市場をマクロレベルで分析しています。
● 市場規模とセグメンテーション：全体市場規模、販売数量、収益を測定し、タイプ別（ジオポリマーセメント、ジオポリマーバインダー、ジオポリマーコンクリート、その他）、用途別（建築物、橋梁工学、道路工学、その他）に分類しています。
● 産業分析：政府規制、技術革新、消費者嗜好を中心に、市場の成長要因と阻害要因を検証しています。
● 地域分析：各国・地域ごとのインフラ整備状況、政策、経済条件、消費行動を考慮し、機会やリスクを明確化しています。
● 市場予測：今後の需要予測や成長率、新興トレンドを提示し、2030年までの展望を描いています。
________________________________________
企業・消費者・技術分析
レポートは、主要企業や関連プレイヤーの動向を詳述しています。PCI Augsburg、Wagner Global、Milliken Infrastructure Solutions、Wöllner、Zeobond、Ecocem、Alchemy Geopolymer for Construction、Shanghai Liyang、Jiangsu Nigao、Xian Changdaなどが主要な市場参加者として挙げられています。各社の財務状況、製品ポートフォリオ、戦略的提携、技術力が分析対象となっています。
消費者分析では、持続可能な建設資材への需要拡大や性能に対する意識の高まりが確認されています。技術分析においては、ジオポリマー関連技術の現状と将来的な発展の可能性が評価されており、特に耐久性や環境負荷低減効果が市場競争力の核となることが示されています。
