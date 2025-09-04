世界の唾液採取・診断市場は2033年までに12億6,050万米ドルに達すると予測され、2025年から2033年にかけて年平均成長率4.8%で成長する見込み
非侵襲的診断への需要の高まりが、世界の唾液採取・診断市場の成長を牽引
世界の唾液採取・診断市場は、今後10年間、着実な成長が見込まれています。2024年には8億2,660万米ドルと推定される市場規模は、2033年には12億6,050万米ドルに達し、2025年から2033年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.8%を記録すると予測されています。この成長は、主に非侵襲的診断技術の導入拡大、唾液を用いた検査における技術進歩、そして定期的なモニタリングを必要とする慢性疾患の罹患率の増加によって牽引されています。
唾液は、採取の容易さ、費用対効果の高さ、そしてリアルタイムの健康情報を提供できることから、信頼性の高い診断媒体として注目されています。従来の血液を用いた診断とは異なり、唾液採取は専門の医療従事者や侵襲的な処置を必要としないため、患者の不快感を軽減し、コンプライアンスを向上させます。
技術革新と製品開発が市場拡大を促進
唾液採取装置、診断キット、ラボオンチップ技術における継続的な革新が、市場の成長をさらに加速させています。高度な唾液採取システムにより、感染症、ホルモンバランスの乱れ、代謝障害、遺伝性疾患のバイオマーカーを正確に検出することが可能になりました。さらに、唾液を用いた診断は、デジタルヘルスプラットフォームやモバイルヘルスアプリケーションとの統合が進み、遠隔患者モニタリングや個別化医療ソリューションの提供が可能になっています。
市場の主要企業は、世界的なプレゼンス拡大を目指し、研究開発活動、戦略的提携、製品投入に注力しています。企業は、疾患の早期発見を可能にする次世代診断ソリューションに投資しており、予測期間中の市場全体の需要を押し上げると予想されています。
唾液診断の普及を促進する主要アプリケーション
唾液診断は、臨床検査室、病院、ポイントオブケア検査センター、研究機関など、幅広い分野で活用されています。これらのうち、感染症検出と口腔衛生モニタリングは、引き続き最大のアプリケーションセグメントとなると予想されます。COVID-19パンデミックは、唾液検査が迅速で非侵襲的、かつ拡張可能な集団スクリーニングの代替手段としての重要性を浮き彫りにし、市場の導入をさらに加速させています。
さらに、糖尿病、心血管疾患、ストレス関連疾患といった生活習慣病の罹患率の増加は、医療従事者による唾液モニタリングシステムの導入を促進しています。これらの非侵襲的検査は、頻繁な通院なしに重要な健康情報を提供し、患者中心のケアへの世界的な移行と合致しています。
地域別インサイト：北米がリード、アジア太平洋地域は急成長
北米は、強力な医療インフラ、非侵襲的診断技術への高い認知度、そして研究開発への多額の投資により、世界の唾液採取・診断市場において引き続き優位に立っています。一方、アジア太平洋地域は、医療費の増加、予防医療への意識の高まり、そして日本、中国、インドなどの国々における高度な診断ツールの導入増加により、高成長地域として台頭しています。
欧州とMEA（中東・アフリカ）は、特に公衆衛生スクリーニングプログラムや慢性疾患管理において、非侵襲性診断ソリューションを推進する政府の取り組みに牽引され、緩やかな成長が見込まれています。
唾液採取・診断市場における主要企業
唾液採取・診断市場における主要企業