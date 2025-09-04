『けいおん！』のトレーディング Ani-Art aqua label アクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『けいおん！』の商品6種の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『けいおん！』の商品の受注を8月28日(木)より開始いたしました。



「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。




▼トレーディング Ani-Art aqua label アクリルカード







平沢 唯、秋山 澪、田井中 律、琴吹 紬、中野 梓のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルカードに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



※「Ani-Art aqua labelシリーズ」は、キャラクターイラストを水彩調のアナログテイストで描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 Ani-Art aqua label アクリルカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \748(税込), BOX \7,480(税込)


種類　：全10種


サイズ：（約）70×55mm　厚み：1mm


素材　：アクリル




▼トレーディング Ani-Art aqua label オーロラステッカー







平沢 唯、秋山 澪、田井中 律、琴吹 紬、中野 梓のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、オーロラステッカーに仕上げました。
身近な持ち物をデコレーションできるオーロラに輝くステッカーです。
スーツケースやPCなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 Ani-Art aqua label オーロラステッカー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \660(税込), BOX \6,600(税込)


種類　：全10種


サイズ：本体：（最大約）60×52mm　特典：（約）60×60mm


素材　：紙、PP




▼トレーディング Ani-Art aqua label グリッター缶バッジ







平沢 唯、秋山 澪、田井中 律、琴吹 紬、中野 梓のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、グリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 B Ani-Art aqua label 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \638(税込), BOX \6,380(税込)


種類　：全10種


サイズ：本体：（約）直径56mm　特典：（約）直径75mm


素材　：紙、ブリキ




▼Ani-Art aqua label オーロラアクリルスタンド







※画像は「平沢 唯 Ani-Art aqua label オーロラアクリルスタンド」を使用しております。



平沢 唯、秋山 澪、田井中 律、琴吹 紬、中野 梓のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルスタンドに仕上げました。
台座には放課後ティータイムのロゴをデザインしております。
光の加減によって見え方の変わるオーロラ加工を施しています。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \1,705(税込)


種類　：全5種（平沢 唯、秋山 澪、田井中 律、琴吹 紬、中野 梓）


サイズ：本体：（約）11.5×9.1cm　台座：（約）5.5×5.3cm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼Ani-Art aqua label バックステージパス風カラビナ付きカード型アクリルキーホルダー







※画像は「平沢 唯 Ani-Art aqua label バックステージパス風カラビナ付きカード型アクリルキーホルダー」を使用しております。



平沢 唯、秋山 澪、田井中 律、琴吹 紬、中野 梓のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、バックステージパス風のカラビナ付きカード型アクリルキーホルダーに仕上げました。
作品ロゴや放課後ティータイムのロゴなどを組み合わせてデザインしております。
小型のカラビナが付属しているので、カバンやリュック等にそのまま取り付け可能です。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \1,375(税込)


種類　：全5種（平沢 唯、秋山 澪、田井中 律、琴吹 紬、中野 梓）


サイズ：本体：（約）11×7cm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼Ani-Art aqua label 100mm缶バッジ







※画像は「平沢 唯 Ani-Art aqua label 100mm缶バッジ ver.A」を使用しております。



平沢 唯、秋山 澪、田井中 律、琴吹 紬、中野 梓のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \748(税込)


種類　：全10種（平沢 唯ver.A、秋山 澪ver.A、田井中 律ver.A、琴吹 紬ver.A、中野 梓ver.A、平沢 唯ver.B、秋山 澪ver.B、田井中 律ver.B、琴吹 紬ver.B、中野 梓ver.B）


サイズ：（約）直径10cm


素材　：紙、ブリキ




