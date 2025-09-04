tHE GALLERY OMOTESANDOにて、9月4日（木）より、グループ展 “Art Piece for Toilet” exhibition vol.3 in OMOTESANDO を開催。

【企画展「“Art Piece for Toilet” exhibition vol.3 in OMOTESANDO」】


2025年9月4日（木）よりtHE GALLERY OMOTESANDOにて、


米原康正キュレーションによる、グループ展「“Art Piece for Toilet” exhibition vol.3 in OMOTESANDO」を開催いたします。




【Art Piece for Toilet】とは



1978年BRIAN ENOというアーティストが究極の環境音楽シリーズを始めたことがある。


第一弾がMUSIC FOR AIRPORTS


空港のための音楽というわけだ。


好きだったけど、最近の記憶からは遠ざかった作品だった。


ところが


ItuneでそのアルバムをAIからおすすめされて


僕はパッと閃いた。



日本に本当のアート界隈というのが存在しない理由。


それは作品を買っても飾る場所がない、という住宅事情による。



ギャラリーが海外の市場を狙ってアーティストたちに


大きな作品を作らせれば作らせるほど、


普段の人たちからなるアート市場はどんどん離れていく。


だってどこも壁が空いてないんだもん。



そこでだ。


もう一度書くけど僕は閃いたのだ。



日本の住宅で一番壁が空いてる場所。


それはトイレではないのか？



そうしたら僕らギャラリストは


アートを布教するためにまずはトイレサイズの作品をアーティストたちに作らせるべきなのではないか？



僕は閃いたからこれでグループショーを開くことにした。


アーティストみんなにトイレにぴったりの作品を作ってもらうことにした。



アートをじっくり鑑賞できる場所を確保しよう。


これは本当のアート好きのためのグループショーなのである。



― キュレーター米原康正



＜参加アーティスト（24名）＞


AIM62　https://www.instagram.com/aim62_jp


AMI OTSUKA　https://www.instagram.com/ami_art_works


Astro Nuts　https://www.instagram.com/astronuts_art


Boo AYANE NOGUCHI　https://www.instagram.com/boo_ngc


George Bayer　https://www.instagram.com/george.bayer.370


KAREZMAD　http://www.instagram.com/karezmad


KAWAII SKULL　https://www.instagram.com/kawaiiskull_nft


Kei Nojima　https://www.instagram.com/kei_nojima


KILA MIDORI　https://www.instagram.com/midori_yoshimura04


Mikako Arai　https://www.instagram.com/mikamin100


NAPOYAN　https://www.instagram.com/napoyannnn


Omochi　https://www.instagram.com/omochi_mochimochii


Think.　 https://www.instagram.com/think.jp


Viviane Cosmica　https://www.instagram.com/vivianecosmica


浅井文昭　https://www.instagram.com/23aki


因幡都頼　https://www.instagram.com/toraiinaba


才東 ヒャッカ　https://www.instagram.com/hyakka_3110


スミシャ　https://www.instagram.com/sumishaqanda


千田桃実　https://momomo.mystrikingly.com


程亮介　https://www.instagram.com/tei.artworks


糖衣華　https://www.instagram.com/poifull_co


ハシジマ コウスケ　https://www.instagram.com/purupurupunk


松浦匡起　https://www.instagram.com/masa_ki081


吉田孝弥　https://www.instagram.com/yoshida_takaya



グループ展 “Art Piece for Toilet” exhibition vol.3 in OMOTESANDO


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


場所：tHE GALLERY OMOTESANDO


期間：2025年9月4日（木）～9月15日（月・祝）


休廊日：9月８日（月）・9日（火）


時間：12:00～19:00



＜レセプションパーティー＞


2025年9月4日（木） 18:00～20:00


入場無料 / 自由入場


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝






tHE GALLERY OMOTESANDO


150-0001


東京都渋谷区神宮前 5-16-13


SIX HARAJUKU TERRACE S棟 2F



＜WEB＞ http://thegallery-harajuku.com


＜Instagram＞ @the_gallery_omotesando


https://www.instagram.com/the_gallery_omotesando