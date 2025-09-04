tHE GALLERY OMOTESANDOにて、9月4日（木）より、グループ展 “Art Piece for Toilet” exhibition vol.3 in OMOTESANDO を開催。
【企画展「“Art Piece for Toilet” exhibition vol.3 in OMOTESANDO」】
2025年9月4日（木）よりtHE GALLERY OMOTESANDOにて、
米原康正キュレーションによる、グループ展「“Art Piece for Toilet” exhibition vol.3 in OMOTESANDO」を開催いたします。
【Art Piece for Toilet】とは
1978年BRIAN ENOというアーティストが究極の環境音楽シリーズを始めたことがある。
第一弾がMUSIC FOR AIRPORTS
空港のための音楽というわけだ。
好きだったけど、最近の記憶からは遠ざかった作品だった。
ところが
ItuneでそのアルバムをAIからおすすめされて
僕はパッと閃いた。
日本に本当のアート界隈というのが存在しない理由。
それは作品を買っても飾る場所がない、という住宅事情による。
ギャラリーが海外の市場を狙ってアーティストたちに
大きな作品を作らせれば作らせるほど、
普段の人たちからなるアート市場はどんどん離れていく。
だってどこも壁が空いてないんだもん。
そこでだ。
もう一度書くけど僕は閃いたのだ。
日本の住宅で一番壁が空いてる場所。
それはトイレではないのか？
そうしたら僕らギャラリストは
アートを布教するためにまずはトイレサイズの作品をアーティストたちに作らせるべきなのではないか？
僕は閃いたからこれでグループショーを開くことにした。
アーティストみんなにトイレにぴったりの作品を作ってもらうことにした。
アートをじっくり鑑賞できる場所を確保しよう。
これは本当のアート好きのためのグループショーなのである。
― キュレーター米原康正
＜参加アーティスト（24名）＞
AIM62 https://www.instagram.com/aim62_jp
AMI OTSUKA https://www.instagram.com/ami_art_works
Astro Nuts https://www.instagram.com/astronuts_art
Boo AYANE NOGUCHI https://www.instagram.com/boo_ngc
George Bayer https://www.instagram.com/george.bayer.370
KAREZMAD http://www.instagram.com/karezmad
KAWAII SKULL https://www.instagram.com/kawaiiskull_nft
Kei Nojima https://www.instagram.com/kei_nojima
KILA MIDORI https://www.instagram.com/midori_yoshimura04
Mikako Arai https://www.instagram.com/mikamin100
NAPOYAN https://www.instagram.com/napoyannnn
Omochi https://www.instagram.com/omochi_mochimochii
Think. https://www.instagram.com/think.jp
Viviane Cosmica https://www.instagram.com/vivianecosmica
浅井文昭 https://www.instagram.com/23aki
因幡都頼 https://www.instagram.com/toraiinaba
才東 ヒャッカ https://www.instagram.com/hyakka_3110
スミシャ https://www.instagram.com/sumishaqanda
千田桃実 https://momomo.mystrikingly.com
程亮介 https://www.instagram.com/tei.artworks
糖衣華 https://www.instagram.com/poifull_co
ハシジマ コウスケ https://www.instagram.com/purupurupunk
松浦匡起 https://www.instagram.com/masa_ki081
吉田孝弥 https://www.instagram.com/yoshida_takaya
グループ展 “Art Piece for Toilet” exhibition vol.3 in OMOTESANDO
場所：tHE GALLERY OMOTESANDO
期間：2025年9月4日（木）～9月15日（月・祝）
休廊日：9月８日（月）・9日（火）
時間：12:00～19:00
＜レセプションパーティー＞
2025年9月4日（木） 18:00～20:00
入場無料 / 自由入場
tHE GALLERY OMOTESANDO
150-0001
東京都渋谷区神宮前 5-16-13
SIX HARAJUKU TERRACE S棟 2F
＜WEB＞ http://thegallery-harajuku.com
＜Instagram＞ @the_gallery_omotesando
https://www.instagram.com/the_gallery_omotesando