¡Ú³èÆ°Êó¹ð¡Û2024-25¥·ー¥º¥ó ÄÔÄ¾¿ÍÁª¼ê¡Ö¥¹¥êー¥Ôー¥¹¡×³èÆ°¤Î¤´Êó¹ð
¤¤¤Ä¤â·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¤Ø²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
2024-25¥·ー¥º¥ó¤Ë¥Ûー¥à¥²ー¥à²ñ¾ì¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ÄÔÄ¾¿ÍÁª¼ê¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¡Ö¥¹¥êー¥Ôー¥¹¡×¤ÎÊç¶â³èÆ°¤Î¤´Êó¹ð¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³èÆ°¼ÂÀÓ¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/116683/table/54_1_576e6ed9158d933f1ace8dfcc53df092.jpg?v=202509041157 ]
³§¤µ¤Þ¤è¤ê¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿»Ù±ç¶â¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©Î©¾®»ù°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø´óÉÕ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÆü¡¢·²ÇÏ¸©Î©¾®»ù°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¤ØÄÔÄ¾¿ÍÁª¼êË¬Ìä¤·¡¢´óÉÕ¶â¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤äÉ¬Í×È÷ÉÊ¤ÎÂ£Äè¼°¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Â£Äè¼°¸å¤Ë¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤ÈÆ®¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢´óÉÕÀè¤È¤·¤Æ°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ö·²ÇÏ¸©Î©¾®»ù°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¡×¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú#9 ÄÔÄ¾¿ÍÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¥¹¥êー¥Ôー¥¹¤Î³èÆ°¤È¤·¤Æ·²ÇÏ¾®»ù°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¤Î³§ÍÍ¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤êÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Ë»Ò¶¡Ã£¤È¿¨¤ì¹ç¤¦»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢²ñÏÃ¤â¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¤³¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤êÆÀ¤¿¤³¤È¤ä¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È²þ¤á¤ÆÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â»×¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤¬³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë»Ò¶¡Ã£¤È²ñ¤¦¤ÈµÕ¤ËËÍ¤¬ÎÏ¤òÌã¤¨¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÛ¤¤¤òËÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ì½ï¤Ë¤³¤Î³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤ò°ú¤Â³¤Áý¤ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤´»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÍÍ¤â¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤È¥¹¥êー¥Ôー¥¹¤òÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ªー¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥¢¥êー¥ÊÂÀÅÄ¤Ë¤ÆÊç¶â¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤ÎÁÛ¤¤¤¬»Ò¶¡Ã£¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025－26¥·ー¥º¥ó¤â¥¹¥êー¥Ôー¥¹¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â°ú¤Â³¤¤´¶¨ÎÏÄº¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú#9 ÄÔÄ¾¿Í¡Û
ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î35ºÐ¡£¹â³ÎÎ¨¤Ê3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤òÉð´ï¤Ë¥Áー¥à¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¬ー¥É¡£Âçºå½Ð¿È¤é¤·¤¤ÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Ç¡Ö¤ªº×¤êÃË¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¹ñºÝ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤â¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£