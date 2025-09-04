ハローワークに紙芝居師って求人が出ていたんですよ！おもしろそうやなぁと。月収13万円でした！

朝日放送ラジオ株式会社

◆ABCラジオ『SUNSTAR presents 浦川泰幸の健康道場プラス』

2025年9月6日（土）9:30～10:00

ゲスト：紙芝居屋がんちゃん（紙芝居師）

ABCアナウンサー浦川泰幸がパーソナリティを務める

『SUNSTAR presents 浦川泰幸の健康道場プラス』は、

現在、大阪・関西万博で世界中の人々を楽しませている

紙芝居屋がんちゃんをお迎えします。

ハローワークで紙芝居師の求人を発見したのがきっかけ。

師匠の弟子として修業を積んだ後、独立。

様々なストーリーをオリジナル紙芝居にして上演するスタイルを確立します。

番組収録をおこなった大阪・関西万博でも披露した、

言語を超えて世界中の人々にもウケる紙芝居とは？ どうぞご期待ください。

■番組概要■

◇タイトル 『SUNSTAR presents 浦川泰幸の健康道場プラス』

◇放送日時： 毎週土曜 9：30～10：00

◇出演者： 浦川泰幸（ABCアナウンサー）、仲みゆき

◇放送エリア： ABC ラジオ AM 1008 kHz /FM 93.3 MHz ローカル

◇番組URL： https://abcradio.asahi.co.jp/plus/

◇パソコン・スマホからはradikoでお聴きください。

https://radiko.jp/share/?sid=ABC&t=20250906093000(https://radiko.jp/share/?sid=ABC&t=20250906093000)