「bossjob」、海外ビジネスEXPO 2025 東京に出展｜海外人材採用を通じた企業のグローバル戦略を支援

Yolo Technology株式会社

Yolo Technology株式会社（本社：東京都港区、代表：CHEAH JACK）は、2025年9月11日（木）～12日（金）に東京都立産業貿易センター浜松町館4Fで開催される「海外ビジネスEXPO 2025 東京」へ出展いたします。インバウンド・海外進出・グローバル人材活用をテーマとする本展示会にて、外国人人材・IT人材の採用チャネルとしての bossjob のサービスをご紹介します。

海外ビジネス EXPO 2025とは

「海外ビジネスEXPO」は、海外展開を検討する企業向けに、販路拡大・人材確保・インバウンド戦略などの解決策を一堂に提供する、日本最大級のビジネスイベントです。東京会場では、海外ビジネス支援企業100社が出展し、40セミナーが開催されるなど、グローバル戦略に必要なノウハウとネットワークを網羅しています。

bossjobの出展背景

bossjobは、アジア17ヵ国で展開し、550万人以上の人材が登録するアジア最大級の人材データベースへと成長しています。この人材データベースを活用したグローバル採用プラットフォームとして、海外進出・インバウンドビジネスを支援いたします。

グローバル採用支援による海外進出企業の支援

進出先の現地人材を、日本に居ながら採用・育成できる体制を提供し、拠点立ち上げ前の準備段階から即戦力確保を支援します。

現地リクルーティングを国内で完結

foreign-based resourcesを活用しながらも、日本から採用・リクルーティングができる仕組みを提供することで、海外事業の導入コスト・時間を最適化。

展示会概要

イベント名：海外ビジネスEXPO 2025 東京

会期： 2025年9月11日（木）～12日（金） 10:00～17:00

会場： 東京都立産業貿易センター浜松町館 4F（東京都港区）

主催： 海外ビジネスEXPO実行委員会（株式会社Resorz、一般社団法人 国際連携推進協会）

イベント詳細：https://www.digima-japan.com/expo/tokyo2025/