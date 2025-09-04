¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥êー¥ºÎß·×½Ð²Ù¿ô100Ëü¸ÄÆÍÇË¤Î¡Ö°é¤Æ¤ë¾Ã¤·¥´¥à¡×¥·¥êー¥º¤Ë¡Ø¥¢¥¶¥é¥·¡Ù¡Ø¥Ú¥ó¥®¥ó¡Ù³¤¤ÎÆ°Êª¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡ª9·îÃæ½ÜÈ¯Çä
¥µ¥ó¥¹¥¿ーÊ¸¶ñ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈ¾¾ ¹¬Ë§¡Ë¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×½Ð²Ù¿ôÌó100Ëü¸ÄÆÍÇË¤Î¡Ö°é¤Æ¤ë¾Ã¤·¥´¥à¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢³¤¤ÎÆ°Êª¡Ø¥¦¥ß¥´¥à¡Ê¥¢¥¶¥é¥·¡¦¥Ú¥ó¥®¥ó¡Ë¡Ù¡ÊÁ´2¼ï¡¦³Æ330±ß ÀÇ¹þ¡Ë¤ò2025Ç¯9·îÃæ½Ü¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤ÎÊ¸¶ñ¼è°·Å¹¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ë¤Æ¼è¤ê°·¤¤Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú ¾¦ÉÊÆÃÄ¹ ¡Û
¢£¡Ö°é¤Æ¤ë¾Ã¤·¥´¥à¡×¥·¥êー¥º¤Ë¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤¬ÅÐ¾ì
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö°é¤Æ¤ë¾Ã¤·¥´¥à¡×¥·¥êー¥º¤Ë¡¢Âè4ÃÆ¤È¤Ê¤ë¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¥Í¥³¥´¥à¡×¡Ö¥Í¥³¥´¥à ¥Ï¥Á¥ï¥ì¡×¡Ö¥·¥Ð¥´¥à¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ô¥è¥´¥à¡×¡Ö¥Ö¥¿¥´¥à¡×¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤Ï³¤¤ÎÆ°Êª¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿2¼ïÎà¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
ºï¤ë¤Û¤É¤Ë°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤¬¸½¤ì¤ë¡Ø¥¢¥¶¥é¥·¡Ù¡Ê¥í¥ó¥°¥¿¥¤¥×¡¦1¸ÄÆþ¤ê¡Ë¤È¡¢¿§°ã¤¤¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ø¥Ú¥ó¥®¥ó¡Ù¡Ê¥¥åー¥Ö¥¿¥¤¥×¡¦2¸ÄÆþ¤ê¡Ë¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç°¦Ãå¤ò»ý¤Ã¤Æ»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¾Ã¤·¥´¥à¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¹¥¤¤Ê·Á¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯³Ú¤·¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¸Ë¼¶ñ¥¢¥¤¥Ç¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¼õ¾ÞºîÉÊ¤Î¾¦ÉÊ²½¥·¥êー¥º
¡ÖÂè27²óÊ¸Ë¼¶ñ¥¢¥¤¥Ç¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ë¤Æ¡¢¡È¾Ã¤·¥´¥à¤ò¡¢¾ÃÈñ¤¹¤ë¥â¥Î¤«¤éÁÏÂ¤¤¹¤ë¥â¥Î¤Ø¤È²ÁÃÍ¤òÊÑ¤¨¤¿²è´üÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¡É¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢°ìÈÌÉôÌçÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¥Í¥³¥´¥à¡Ù¤ò¡Ö¥í¥¯¥¤¥Á¥Ö¥ó¥°¡×¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¡Ø¥Í¥³¥´¥à ¥Ï¥Á¥ï¥ì¡Ù¡Ø¥·¥Ð¥´¥à¡Ù¡Ø¥Ô¥è¥´¥à¡Ù¡Ø¥Ö¥¿¥´¥à¡Ù¤Ê¤É¤ÎÃç´Ö¤òÁý¤ä¤·¡¢º£²ó¤µ¤é¤Ë¿·¤·¤¤Æ°Êª¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ºï¤ê¤Ê¤¬¤é¡È°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯³Ú¤·¤µ¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¥·¥êー¥º¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÄ¹¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾Ã¤·¥´¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ú ¾¦ÉÊ³µÍ× ¡Û
https://digitalpr.jp/table_img/2953/117309/117309_web_1.png
¡Ú ¹¥É¾È¯ÇäÃæ ¡Û
https://digitalpr.jp/table_img/2953/117309/117309_web_2.png
¡Ú ¥í¥¯¥¤¥Á¥Ö¥ó¥°¤È¤Ï ¡Û
¡Ø¥í¥¯¥¤¥Á¥Ö¥ó¥°¡Ù¤È¤Ï¡¢Ê¸Ë¼¶ñ¥¢¥¤¥Ç¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¼õ¾ÞºîÉÊ¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£²áµî¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¤â´Þ¤á¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤é¤Î¡Ö´ë²è¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÇÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¡×°Õ»×¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢Ê¸Ë¼¶ñ¥¢¥¤¥Ç¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¤³¤Î³èÆ°¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÌ¿Æü¤Ç¤¢¤ë6·î1Æü(¥í¥¯¥¤¥Á)¤¬¡¢2007Ç¯¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÆü¡×¤È¤·¤ÆÆüËÜµÇ°Æü¶¨²ñ¤è¤êÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²áµî¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¤Î¾¦ÉÊ²½
¥í¥¯¥¤¥Á¥Ö¥ó¥°¸ø¼°HP¡§https://www.sun-star-st.jp/campaign/rokuichi_bungu_6.1/index.html
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
TEL¡§03-5835-0094 ¡¡¢¨·î～¶âÍËÆü¡Ê½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë¡¡9¡§30～17¡§00
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥µ¥ó¥¹¥¿ーÊ¸¶ñ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡¹ÊóÃ´Åö°¸
TEL¡§03-5835-0302
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø¥¦¥ß¥´¥à¡Ù¾¦ÉÊ¥Úー¥¸
https://www.sun-star-st.jp/items/250511234020/
¡Ø¥¦¥ß¥´¥à¡Ù¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§ https://www.sun-star-st.jp/items/250511234020/
