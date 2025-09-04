SERES、2025年上半期に好調な業績を発表売上高は624億元、純利益は81%増の29.4億元、研究開発投資は155%近く増加

重慶（中国）2025年9月4日/PRNewswire/ -- SERESは8月29日、2025年中間決算を発表し、すべての主要指標で力強い成長を報告しました。同社は今年上半期、営業収益624億人民元、株主帰属純利益29億4,000万人民元、前年同期比81%増を達成しました。また、研究開発投資は51.2億人民元に達し、前年比約155%増、NEVの販売台数は合計172,108台となっています。

この見事な業績は、AITOブランドの高級スマート電気自動車に対する堅調な需要と、優れた製品品質および納品能力によって支えられました。貢献要因としては、効率的なモデル開発のための多用途のMFプラットフォーム、迅速な生産規模拡大のためのスーパー・ファクトリー、高度なデジタル・インテリジェント品質保証システム、そしてAITOの市場での評判を強化し続けているモダンな高級感などが挙げられます。



AITOの最新モデルは引き続き水準を引き上げており、AITO 9とAITO 8はトップの売り上げを堅調に維持しています。

今年上半期、AITOシリーズは、AITO 5 Ultra、2025エディションAITO 9、AITO 8など、いくつかの新製品の発売により進化を続け、いずれも市場と消費者から大きな反響を得ました。

AITOはバリュー・チェーン全体にわたる改善により、中国の高級新エネルギー車ブランドの中で新たな納入基準を確立しました。2025年8月時点で、AITO全車種の累計出荷台数は75万台を突破しています。特に、AITO 9の累計出荷台数は22万台を超え、50万元クラスの高級車セグメントで最も売れている車となっています。AITO 8は発売後すぐにベストセラーとなり、7万台以上が出荷され、40万元価格帯のセグメントで4か月連続トップの座を維持しました。

さらに、 LandRoads社による2025年上半期の「新エネルギー車ブランド健全性追跡調査（Brand Health Tracking Study for New Energy Vehicles）」によると、AITOブランドはブランド開発信頼度指数で第1位にランクされました。AITO 9は、新エネルギー車のネット・プロモーター・スコア（NPS）ランキングでも85.2点を獲得し、総合トップとなりました。



注目すべきは、AITOが8月25日に、ファミリー向けの主力SUVであるAITO 8の完全電気自動車バージョンを発売したことです。新型AITO 7も9月に正式デビューする予定です。AITOは、新モデルの継続的な導入により、消費者の多様なニーズに応え、高級新エネルギー車市場におけるリーダーシップを強化するために、製品ラインナップを拡大し続けています。

技術革新と堅実な研究開発投資へのコミットメント

技術革新はSERESの長期的な成長の中心です。同社は一貫して研究開発に投資し、新たな進歩を推進し、技術面で目覚ましい成果を達成してきました。2025年上半期、SERESは研究開発に52億人民元を投資しました。これは前年比で約155%の増加です。研究開発人員は6,984名となり、昨年より約27％増加し、現在、全従業員の36％を占めています。

今年の上海モーター・ショー（Shanghai Auto Show）で、SERESは車両の安全性に対するシナリオベースのアプローチの先駆者として、インテリジェントな安全システムを発表しました。新しいシステムは、生命保護、車体保護、健康管理、プライバシー保護の4つの主要領域をカバーし、インテリジェントな安全フレームワークを構築しています。この包括的なアプローチにより、車両のライフサイクル全体にわたって利用者の安全が確保され、インテリジェントな安全性に対して新たな業界ベンチマークが確立されます。



これまで、SERESは、SERES MFプラットフォーム、SERES MF Platform、SERES Super Range-Extender、SERES Super Factoryなど、一連の主要な技術的進歩を導入してきました。SERES Super Factoryは、「工場内工場」モデルを採用した業界の先駆者であり、製品の統合、インテリジェント製造、産業のクラスタリングを推進して、コラボレーションとイノベーションを促進しています。同社はまた、ゼロカーボン・スマート物流ハブ（Zero-Carbon Smart Logistics Hub）で新たな業界標準を確立しました。

投資家の強い信頼感の中でブランド価値が急上昇

世界第4位の収益を挙げた新エネルギー車メーカーとして、SERESは戦略的な製品ポートフォリオの最適化、技術革新、業務効率の向上を通じ、今年上半期に強固な成長基盤を築きました。

SERESは、2025年のFortune China 500リストでも169位にランクされました。これは前年より235位上昇したことになり、リスト中で最も急上昇した企業ということになります。8月に発表された「TopBrand 2025中国のトップ500ブランド（TopBrand 2025 China's Top 500 Brands）」リストでは、SERESはブランド価値1,755.2億人民元で92位にランクイン、自動車業界のトップ10に食い込み、ブランド開発と市場影響力におけるリーダーシップを改めて示す形となりました。直近では、8月28日、SERESは「2025年中国民間企業トップ500社（2025 China Top 500 Private Enterprises）」リストで174位上昇して59位に上り、重慶でトップランクの民間企業となりました。

一方、資本市場はSERESの将来の成長に対して強い信頼を示し続けています。過去6か月間で、約40社の証券会社がSERESに対して「買い」評価を出しており、同社は今年後半も力強い成長軌道を維持すると予想されています。

（日本語リリース：クライアント提供）

