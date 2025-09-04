こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
住信SBIネット銀行、【フラット５０】の取扱いを開始
～将来設計に寄り添う新たな住宅ローンの選択肢を提供～
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、2025年９月４日（木）より、住宅金融支援機構との提携による【フラット
５０】の取扱いを開始いたします。
近年、住宅市場では円安や原油価格の影響による資材高騰に加え、ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）や省エネ住宅など高性能住宅の普及・需要増などを背景に、戸建・マンションともに価格上昇が続いています。さらに、金利上昇も加わり、住宅購入時の消費者負担を一層重くし、住宅ローン借入のハードルを高めています。
こうした状況を踏まえ、従来から【フラット３５】を提供していましたが、市場環境の変化や購入検討層の若年化に対応するため、借入期間を最長50年とする【フラット５０】の取扱いを開始しました。
【フラット５０】は、最長50年という長期返済が可能な住宅ローンで、将来のライフプランに柔軟に対応できる点が特長です。特に、子育て世代を中心に、長期的な資金計画の安定性を重視するお客さまから高い関心を集めています。住信SBIネット銀行では、【フラット５０】の提供を通じて、より多様なライフスタイルや住宅取得ニーズに対応し、お客さまの選択肢を広げてまいります。
【フラット５０】買取型の詳細については以下URLをご覧ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/home-loan/flat35/flat50/
ご利用に関する注意点
【フラット５０】は、住宅金融支援機構が提供する【フラット３５】の借入期間に関する選択肢のひとつであり、新たな独立商品ではありません。住信SBIネット銀行では、【フラット３５】の商品ラインアップの一環としてお取り扱いしています。
住信SBIネット銀行における【フラット５０】の取扱いは、買取型商品のみとなっており、保証型は対象外です。
ご融資対象物件が『長期優良住宅』『予備認定マンション』『管理計画認定マンション』である必要があります。
※『予備認定マンション』『管理計画認定マンション』は2025年10月１日以後の融資実行分から適用となります。
すでに住信SBIネット銀行の【フラット３５】をお申込済みで、【フラット５０】への変更をご希望される場合は、改めてお申込みいただき、再審査が必要となります。
【フラット３５】と比較した場合、借入年数が増えることから総返済額が増加する場合があります。
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、2025年９月４日（木）より、住宅金融支援機構との提携による【フラット
５０】の取扱いを開始いたします。
近年、住宅市場では円安や原油価格の影響による資材高騰に加え、ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）や省エネ住宅など高性能住宅の普及・需要増などを背景に、戸建・マンションともに価格上昇が続いています。さらに、金利上昇も加わり、住宅購入時の消費者負担を一層重くし、住宅ローン借入のハードルを高めています。
こうした状況を踏まえ、従来から【フラット３５】を提供していましたが、市場環境の変化や購入検討層の若年化に対応するため、借入期間を最長50年とする【フラット５０】の取扱いを開始しました。
【フラット５０】は、最長50年という長期返済が可能な住宅ローンで、将来のライフプランに柔軟に対応できる点が特長です。特に、子育て世代を中心に、長期的な資金計画の安定性を重視するお客さまから高い関心を集めています。住信SBIネット銀行では、【フラット５０】の提供を通じて、より多様なライフスタイルや住宅取得ニーズに対応し、お客さまの選択肢を広げてまいります。
【フラット５０】買取型の詳細については以下URLをご覧ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/home-loan/flat35/flat50/
ご利用に関する注意点
【フラット５０】は、住宅金融支援機構が提供する【フラット３５】の借入期間に関する選択肢のひとつであり、新たな独立商品ではありません。住信SBIネット銀行では、【フラット３５】の商品ラインアップの一環としてお取り扱いしています。
住信SBIネット銀行における【フラット５０】の取扱いは、買取型商品のみとなっており、保証型は対象外です。
ご融資対象物件が『長期優良住宅』『予備認定マンション』『管理計画認定マンション』である必要があります。
※『予備認定マンション』『管理計画認定マンション』は2025年10月１日以後の融資実行分から適用となります。
すでに住信SBIネット銀行の【フラット３５】をお申込済みで、【フラット５０】への変更をご希望される場合は、改めてお申込みいただき、再審査が必要となります。
【フラット３５】と比較した場合、借入年数が増えることから総返済額が増加する場合があります。
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
以上
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp