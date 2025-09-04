こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
医学英語のキホンからUSMLEの概要・勉強法まで『今さら聞けないUSMLE/OET、キホンのキ』無料Webセミナー10月2日開催 - 医学書院
株式会社医学書院 (所在地：東京都文京区、代表取締役社長：金原 俊)は、医学英語初心者やUSMLEの勉強を始めたい・始めたばかりの方に向けた無料Webセミナー『今さら聞けないUSMLE/OET、キホンのキ』を10月2日 (木)19:00～20:00に開催します。
◆無料Webセミナーの概要
セミナー名：『今さら聞けないUSMLE/OET、キホンのキ』
講師 ：瀬嵜智之先生
開催日時 ： 2025年10月2日（木）19:00～20:00
開催形態 ：オンライン（リアルタイム配信＋アーカイブ配信）
アーカイブ：あり（配信後1か月）
受講料 ：無料
対象 ：医学英語初心者、これからUSMLEの勉強を始めたい人～始めたばかりの人
詳細 ：https://www.igaku-shoin.co.jp/seminar/detail/251002sem
◆医学英語のキホンから、USMLEの概要・勉強法までをご紹介！
対象は、医学英語初心者（主に医学部新入生や低学年）から、これからUSMLE（米国医師国家試験）の勉強を始めたい・勉強を始めたばかりの方（主に医学部高学年）
STEP1のpass/fail化、STEP2 CS⇒OET代替など、最新の受験状況にあわせた内容
医学英語やUSMLE/OETの知識・勉強法だけでなく、勉強する「モチベーション」も高める！
◆講師プロフィール
瀬嵜 智之（せざき・ともゆき）
合同会社U-Consultant代表、精神科医兼USMLEコンサルタント
高校時代は偏差値30台と英語が大の苦手であり、医学部入学後も部活を愛する極めて凡庸な学生であったが、恩師・北中千史教授との出会いがきっかけで激変。6年生4月（2011年）にUSMLE（米国医師国家試験）のSTEP1に最高スコア99（当時）で合格し、難関のSTEP2CS（当時）も含め、全STEPに一発合格。
亀田総合病院、国立国際医療研究センターなどでの勤務を経て、合同会社U-Consultantを設立。
BlogやX（旧Twitter）でUSMLEの情報・試験対策を幅広く発信している。
2020年に立ち上げたオンラインサロン「Sezaking Medical College」では220名以上のUSMLE受験生をサポートしており、毎年多数の合格者を世に送り出し、累計ECFMG certificate取得者は60名を超える。
◆講師著書のご案内
◆書誌情報
書名：『Dr.セザキング直伝！最強の医学英語学習メソッド 第2版』
著 ：瀬嵜 智之
発行月：2025年6月
判型：A5
頁数：288
ISBN：978-4-260-06152-0
定価：3,960円 （本体3,600円+税）
発行元：医学書院
詳細・サンプル：https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/115386
◆目次
第1章 英語を学び始める前の準備運動
第2章 医学英語の勉強方法，どうすればよい?
第3章 医学英文を読み解くコツ，教えます！
第4章 USMLEは最高の医学英語学習ツール
第5章 ECFMG 取得の極意
【株式会社医学書院について】
1944年の創業以来、「専門書出版社としての役割と責任を自覚し、医学・医療の進歩に必要な専門情報を的確に伝え、医学・医療の発展と社会の福祉に貢献すること」を使命として、常に最新の医学・医療情報を提供しています。
治療年鑑『今日の治療指針』、看護学生向け教科書シリーズ『系統看護学講座』など幅広い領域の専門書籍・雑誌を出版しており、毎年百数十点におよぶ書籍を刊行しています。近年では、Web配信サービス、電子書籍、電子雑誌、セミナー、オウンドメディアなど様々な形でのコンテンツ作成に取り組み、多くの医療専門職、学生の方々からご支持をいただいております。
本件に関するお問合わせ先
お問い合わせや取材のお申込みは下記までご連絡ください。
https://www.igaku-shoin.co.jp/inquiry/books
関連リンク
セミナー詳細
https://www.igaku-shoin.co.jp/seminar/detail/251002sem
書籍詳細ページ
https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/115386
