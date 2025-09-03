¡Ê°ì¼Ò¡ËWINK¡¢¡ÖWorld Childless Week 2025 in Japan¡×¤ò9/15~21¤Ë³«ºÅ¡£º£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¿´°Â¤é¤«¤ÊÏ·¸å¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡×
(°ì¼Ò)£×£É£Î£Ë¤Ï¡¢2021Ç¯¤è¤ê¹ñºÝÅª¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖWorld Childless Week¡×¤ÎÆüËÜÈÇ¤ò¡¢ËÜ²È¤ÈÏ¢·È¤·¤Ä¤ÄÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÈÇ5²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¿´°Â¤é¤«¤ÊÏ·¸å¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡×¡£
»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¾Íè¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤¬¤¤¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¯¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£Ç¯6·î¤«¤é¤Î¡¢¥«¥ìーÂô·°»á¤ÎÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿NHK¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿ÉÔ°Â¤òÉÁ¤¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤ê¤è¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö°Â¿´¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï°Â¿´¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢È÷¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤è¤¤¤«¡©
»ä¤¿¤Á£×£É£Î£Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÃµµá¤Î¤¿¤á¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤òÊç¤ê¡¢¡ÖWINKo Lab.¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò2023Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Îー¥È¤ò¶¦¤ËºîÀ®¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤Î²ÝÂê¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿£×£É£Î£Ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅÚÂæ¤Ë¤·¤Æ¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¾Íè¤ò°Â¿´¤·¤Æ¤è¤ê¤è¤¯À¸¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÆÊýÌÌ¤Ç¤ÎÀìÌç²È¤ò¸ò¤¨¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÚ¤ê¸ý¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î4¤Ä¤Ç¤¹¡£
£±¡¥ÁêÂ³¡§¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¿Í¡×¤¬Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¤³¤È
£²¡¥ÉÂµ¤¤È¤ª¶â¡§¤¤¤¶ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ª¶â¤ò¤É¤¦½àÈ÷¤·¤¿¤é¤è¤¤¤«
£³¡¥Ç¯¶â¡§Ç¯¶â¤ÏÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¥Õ¥ë¤Ë³è¤«¤¹¤Ë¤Ï¡©
£´¡¥¿È¸µÊÝ¾Ú¡§³Æ¼ÒÍðÎ©¾õÂÖ¡£¤É¤ó¤Ê»ëÅÀ¤ÇÁª¤ó¤À¤é¤è¤¤¤«¡©¡Ö¶È³¦¡×¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡©
¢¡ÂÐ¾Ý¼Ô
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤Ê¤¤¿Í¡×¤òÁÛÄê¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦½ª³è¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¿¤«¤éÃå¼ê¤·¤¿¤é¤è¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Êý
¡¦»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤Ê¤¤¾Íè¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¿¤«¤é½àÈ÷¤·¤¿¤é¤è¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Êý
¡¦½àÈ÷¤Ï»Ï¤á¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤Ç¤è¤¤¤«¡¢¿´ÇÛ¤ÊÊý
¢¡ÆüÄø
2025Ç¯9·î15Æü(·î)～9·î21Æü(Æü)
³ÆÆü20:00～20:50
¢¡³ÆÆüÆâÍÆ¡Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢¨³ÆÅÐÃÅ¼Ô¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤Ï¡¢ÅÐÃÅ¼ÔÌ¾¤Î¥ê¥ó¥¯Àè¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ 9·î15Æü¡Ê·î¡Ë
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó ¡§¥Æー¥ÞÀßÄê¤ÎÇØ·Ê¡¢³ÎÆü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅù
¡ã¥¹¥Ôー¥«ー¡ä¡Ê°ì¼Ò¡ËWINK¡§Ä«À¸ÍÆ»Ò¡¢»³²¼¥Þ¥ê(https://wink.jp.net/wp/aboutus/)
¡¦9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë
´ðÄ´¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¡Ö¿È´ó¤ê¤Î¤Ê¤¤¹âÎð¼ÔÌäÂê¡×¤ò¼ÂÌ³Âè°ìÀþ¤«¤é¸ì¤ë
¡ã¥¹¥Ôー¥«ー¡ä
¡Ê³ô¡ËOAG¥¦¥§¥ë¥ÓーR ÂåÉ½¼èÄùÌò¡õ°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ¹âÎð¼ÔÅù½ª¿È¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¼Ô¶¨²ñ ÂåÉ½Íý»ö¡§¹õß· »ËÄÅÇµ »á¡Ê¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤ÏËÜ¥Úー¥¸²¼Éô»²¾È¡Ë(https://oag-wbr.com/message)
¡ãÊ¹¤¼ê¡ä
¡Ê°ì¼Ò¡ËWINK¡§Ä«À¸ÍÆ»Ò¡¢»³²¼¥Þ¥ê
¡¦9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë
¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤µ¤Þ¤ÎÁêÂ³¡×
¡ã¥¹¥Ôー¥«ー¡äÊÛ¸î»Î¡§Ô¢ß· ³¨Î¤ »á(https://www.lmslaw.jp/member/kunisawa/)
¡¦9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖÉÂµ¤¤ËÈ÷¤¨¤ë¤ª¶â¤ÎÏÃ¡×
¡ã¥¹¥Ôー¥«ー¡ä
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー¡ÊCFP¡Ë ¡õWINKÁÏ¶È¥á¥ó¥Ðー¡§ÄÔËÜ Í³¹á »á(https://fp-myhappiness.com/profile/)
¡¦9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖÏ·¸å»ñ¶â¡¢Ç¯¶â¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¼õµë¡©¡×
¡ã¥¹¥Ôー¥«ー¡ä
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー¡ÊCFP¡Ë¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡§ÃæÂ¼ ·° »á(https://nagomi-plan.biz/prof/)
¡¦9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¿È¸µÊÝ¾Ú¥µー¥Ó¥¹¤Î¸½¾õ¤ÈÌäÂê¡×
¡ã¥¹¥Ôー¥«ー¡ä
¡Ê³ô¡ËOAG¥¦¥§¥ë¥ÓーR ÂåÉ½¼èÄùÌò¡õ°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ¹âÎð¼ÔÅù½ª¿È¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¼Ô¶¨²ñ ÂåÉ½Íý»ö¡§¹õß· »ËÄÅÇµ »á(https://oag-wbr.com/message)
¡¦9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¡Ö1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡×
¡ã¥¹¥Ôー¥«ー¡ä¡Ê°ì¼Ò¡ËWINK¡§Ä«À¸ ÍÆ»Ò¡¢»³²¼ ¥Þ¥ê
¡¡
¢¡¼Â»ÜÊýË¡
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë
¢¨¤ª¿½¹þ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ó¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü»²²Ã¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢Ï¿²è¤ò¸åÆüÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¾ÜºÙ¡¦¿½¹þÊýË¡
°Ê²¼¤ÎPeatix¤Î¹ðÃÎ¥Úー¥¸¤«¤é»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://wcw2025.peatix.com/
¢¡»²²ÃÈñÍÑ
2,000±ß¡¿1½µ´ÖÄÌ¤·¡¦Ï¿²è»ëÄ°¹þ¤ß¡£
¢¡¿½¹þ´ü¸Â
2025Ç¯9·î22Æü¡Ê·î¡Ë21¡§00¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¼çºÅ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍWINK¡ÊWellbeing Institute for No Kids¡Ë
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://wink.jp.net/wp/
WINK¤Ï¡ÖWellbeing Institute for No Kids¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤¿Ì¾Á°¤Ç¤¹¡£
2014Ç¯¤è¤ê¡¢ÂåÉ½¤ÎÄ«À¸ÍÆ»Ò¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡È»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤ë²ñ¡É¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë·Á¤Ç¡¢2021Ç¯3·î¤Ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£